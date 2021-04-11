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"الصحة": إطلاق مسار القادة لتدريب 200 متطوع صحي ومتطوعة

لتوعيتهم وتمكينهم بأهم الجدارات المعرفية والمهارية فـي المجال التطوعي

أطلق مركز التطوع الصحي التابع لوزارة الصحة، اليوم الأحد، مسار قادة التطوع الصحي لبرنامج نمو، من خلال تدريب 200 قائد متطوع صحي ومتطوعة بالمملكة، بهدف توعيتهم وتمكينهم من أهــم الجـدارات المعرفية والمهارية فــي المجال التطوعي، بحضور وكيل وزارة الصحة للموارد البشرية، رئيس اللجنة التنفيذية لخطة التطوع الصحي، عبد الرحمن العيبان، ومدير مركز التطوع الصحي الدكتور سفر بتار.

ويرتكز البرنامج على 5 مسارات رئيسة، أولاً: اختبار مهني متخصص، يكتشف نقاط القـوة القيادية لدى المشاركين، وكيفية استثمارها وتفعيلهـا، ثانياً: برنامج تدريبي يقـدم خلال 15 سـاعة علـى مدار ثلاثة أيام متتالية بهدف بنـاء القـدرات والجـدارات، ثالثاً: تطبيق عملي يتمحور حول توفير مسـاحة مناســبة للمشاركين لتطبيق المهارات المكتسبة، رابعاً: عقد ملتقى قادة التطوع الصحي وسيتم خلاله طرح أميز التجارب والخبرات في مجال التطوع الصحي، خامساً: تقديم مواد إثرائية عبارة عن مواد معرفية متنوعة يُزود بها المشاركون خلال رحلة البرنامج.


من جانبه، قال وكيل وزارة الصحة للموارد البشرية، رئيس اللجنة التنفيذية لخطة التطوع الصحي، عبدالرحمن العيبان: "سيناقش المسار عدداً من المحاور المهمة في صناعة القائد التطوعي الصحي، مثل: تعليم المشاركين مهارات القيادة الفاعلة وفق أفضل المنهجيات المعتمدة، ومن ذلك: القيادة الاجتماعية، الابتكار في تصميم المبادرات والفرص الاجتماعية وتسويقها، وتحفيز المتطوعين الصحيين؛ إضافة إلى تعريفهم على نطاقات إدارة العمل التطوعي الصحي، وأساليب الدعم والإشراف على المتطوعين الصحيين".

يُشار إلى أن "نمو" يأتي ضمن توصيات لجنة تنفيذ خطة التطوع في القطاع الصحي لمواجهة جائحة كورونا التي صدر الأمر السامي بتشكيلها برئاسة "الصحة"، وعضوية 12 جهة حكومية وأهلية.

كما أن مركز التطوع الصحي بوزارة الصحة تأسس عام 2019 م، ويعد إحدى مبادرات برنامج المشاركة المجتمعية، ضمن برنامج التحول الوطني للوزارة، حيث يهدف إلى إدارة التطوع الصحي وتنظيمه.


الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"الصحة": إطلاق مسار القادة لتدريب 200 متطوع صحي ومتطوعة
سبق

أطلق مركز التطوع الصحي التابع لوزارة الصحة، اليوم الأحد، مسار قادة التطوع الصحي لبرنامج نمو، من خلال تدريب 200 قائد متطوع صحي ومتطوعة بالمملكة، بهدف توعيتهم وتمكينهم من أهــم الجـدارات المعرفية والمهارية فــي المجال التطوعي، بحضور وكيل وزارة الصحة للموارد البشرية، رئيس اللجنة التنفيذية لخطة التطوع الصحي، عبد الرحمن العيبان، ومدير مركز التطوع الصحي الدكتور سفر بتار.

ويرتكز البرنامج على 5 مسارات رئيسة، أولاً: اختبار مهني متخصص، يكتشف نقاط القـوة القيادية لدى المشاركين، وكيفية استثمارها وتفعيلهـا، ثانياً: برنامج تدريبي يقـدم خلال 15 سـاعة علـى مدار ثلاثة أيام متتالية بهدف بنـاء القـدرات والجـدارات، ثالثاً: تطبيق عملي يتمحور حول توفير مسـاحة مناســبة للمشاركين لتطبيق المهارات المكتسبة، رابعاً: عقد ملتقى قادة التطوع الصحي وسيتم خلاله طرح أميز التجارب والخبرات في مجال التطوع الصحي، خامساً: تقديم مواد إثرائية عبارة عن مواد معرفية متنوعة يُزود بها المشاركون خلال رحلة البرنامج.


من جانبه، قال وكيل وزارة الصحة للموارد البشرية، رئيس اللجنة التنفيذية لخطة التطوع الصحي، عبدالرحمن العيبان: "سيناقش المسار عدداً من المحاور المهمة في صناعة القائد التطوعي الصحي، مثل: تعليم المشاركين مهارات القيادة الفاعلة وفق أفضل المنهجيات المعتمدة، ومن ذلك: القيادة الاجتماعية، الابتكار في تصميم المبادرات والفرص الاجتماعية وتسويقها، وتحفيز المتطوعين الصحيين؛ إضافة إلى تعريفهم على نطاقات إدارة العمل التطوعي الصحي، وأساليب الدعم والإشراف على المتطوعين الصحيين".

يُشار إلى أن "نمو" يأتي ضمن توصيات لجنة تنفيذ خطة التطوع في القطاع الصحي لمواجهة جائحة كورونا التي صدر الأمر السامي بتشكيلها برئاسة "الصحة"، وعضوية 12 جهة حكومية وأهلية.

كما أن مركز التطوع الصحي بوزارة الصحة تأسس عام 2019 م، ويعد إحدى مبادرات برنامج المشاركة المجتمعية، ضمن برنامج التحول الوطني للوزارة، حيث يهدف إلى إدارة التطوع الصحي وتنظيمه.


11 إبريل 2021 - 29 شعبان 1442
11:18 PM

"الصحة": إطلاق مسار القادة لتدريب 200 متطوع صحي ومتطوعة

لتوعيتهم وتمكينهم بأهم الجدارات المعرفية والمهارية فـي المجال التطوعي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أطلق مركز التطوع الصحي التابع لوزارة الصحة، اليوم الأحد، مسار قادة التطوع الصحي لبرنامج نمو، من خلال تدريب 200 قائد متطوع صحي ومتطوعة بالمملكة، بهدف توعيتهم وتمكينهم من أهــم الجـدارات المعرفية والمهارية فــي المجال التطوعي، بحضور وكيل وزارة الصحة للموارد البشرية، رئيس اللجنة التنفيذية لخطة التطوع الصحي، عبد الرحمن العيبان، ومدير مركز التطوع الصحي الدكتور سفر بتار.

ويرتكز البرنامج على 5 مسارات رئيسة، أولاً: اختبار مهني متخصص، يكتشف نقاط القـوة القيادية لدى المشاركين، وكيفية استثمارها وتفعيلهـا، ثانياً: برنامج تدريبي يقـدم خلال 15 سـاعة علـى مدار ثلاثة أيام متتالية بهدف بنـاء القـدرات والجـدارات، ثالثاً: تطبيق عملي يتمحور حول توفير مسـاحة مناســبة للمشاركين لتطبيق المهارات المكتسبة، رابعاً: عقد ملتقى قادة التطوع الصحي وسيتم خلاله طرح أميز التجارب والخبرات في مجال التطوع الصحي، خامساً: تقديم مواد إثرائية عبارة عن مواد معرفية متنوعة يُزود بها المشاركون خلال رحلة البرنامج.


من جانبه، قال وكيل وزارة الصحة للموارد البشرية، رئيس اللجنة التنفيذية لخطة التطوع الصحي، عبدالرحمن العيبان: "سيناقش المسار عدداً من المحاور المهمة في صناعة القائد التطوعي الصحي، مثل: تعليم المشاركين مهارات القيادة الفاعلة وفق أفضل المنهجيات المعتمدة، ومن ذلك: القيادة الاجتماعية، الابتكار في تصميم المبادرات والفرص الاجتماعية وتسويقها، وتحفيز المتطوعين الصحيين؛ إضافة إلى تعريفهم على نطاقات إدارة العمل التطوعي الصحي، وأساليب الدعم والإشراف على المتطوعين الصحيين".

يُشار إلى أن "نمو" يأتي ضمن توصيات لجنة تنفيذ خطة التطوع في القطاع الصحي لمواجهة جائحة كورونا التي صدر الأمر السامي بتشكيلها برئاسة "الصحة"، وعضوية 12 جهة حكومية وأهلية.

كما أن مركز التطوع الصحي بوزارة الصحة تأسس عام 2019 م، ويعد إحدى مبادرات برنامج المشاركة المجتمعية، ضمن برنامج التحول الوطني للوزارة، حيث يهدف إلى إدارة التطوع الصحي وتنظيمه.


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