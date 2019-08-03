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غداً يكشف رؤيته حتى 2022.. مدرب الأخضر "رينارد" يصل الرياض

يعقد، غداً الأحد، الفرنسي إيرفي رينارد المدير الفني الجديد للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مؤتمراً صحافياً، والذي سيشهد توقيع عقده مع الاتحاد السعودي لكرة القدم، إلى جانب الكشف عن رؤيته للمرحلة المقبلة مع "الأخضر".

وكان "رينارد" قد وصل للرياض، اليوم السبت، حيث من المقرر أن يقود الأخضر "فنياً" حتى مونديال 2022.

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غداً يكشف رؤيته حتى 2022.. مدرب الأخضر "رينارد" يصل الرياض
سبق

يعقد، غداً الأحد، الفرنسي إيرفي رينارد المدير الفني الجديد للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مؤتمراً صحافياً، والذي سيشهد توقيع عقده مع الاتحاد السعودي لكرة القدم، إلى جانب الكشف عن رؤيته للمرحلة المقبلة مع "الأخضر".

وكان "رينارد" قد وصل للرياض، اليوم السبت، حيث من المقرر أن يقود الأخضر "فنياً" حتى مونديال 2022.

03 أغسطس 2019 - 2 ذو الحجة 1440
03:47 PM

غداً يكشف رؤيته حتى 2022.. مدرب الأخضر "رينارد" يصل الرياض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يعقد، غداً الأحد، الفرنسي إيرفي رينارد المدير الفني الجديد للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مؤتمراً صحافياً، والذي سيشهد توقيع عقده مع الاتحاد السعودي لكرة القدم، إلى جانب الكشف عن رؤيته للمرحلة المقبلة مع "الأخضر".

وكان "رينارد" قد وصل للرياض، اليوم السبت، حيث من المقرر أن يقود الأخضر "فنياً" حتى مونديال 2022.

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