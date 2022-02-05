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"الحج" تُصدر قرابة 29 مليون تصريح للعمرة والزيارة والصلاة بالحرمين

منها 3960 تصريحًا لزيارة قبر النبي و7470 للصلاة بالروضة الشريفة

كشفت وزارة الحج والعمرة عن إصدار ما يقارب 29 مليون تصريح عمرة وزيارة وصلاة بالمسجدين الحرام والنبوي خلال العام الهجري الحالي 1443هـ.

وتفصيلاً، أوضحت الوزارة أن تصاريح العمرة والصلاة في المسجد الحرام ليوم أمس الجمعة بلغت 379808 تصاريح، منها 258677 تصريحًا للصلاة، و121131 تصريحًا للعمرة.

وبلغت تصاريح المسجد النبوي 11430 تصريحًا، منها 3960 تصريحًا لزيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام، و7470 تصريحًا للصلاة في الروضة الشريفة.

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"الحج" تُصدر قرابة 29 مليون تصريح للعمرة والزيارة والصلاة بالحرمين
سبق

كشفت وزارة الحج والعمرة عن إصدار ما يقارب 29 مليون تصريح عمرة وزيارة وصلاة بالمسجدين الحرام والنبوي خلال العام الهجري الحالي 1443هـ.

وتفصيلاً، أوضحت الوزارة أن تصاريح العمرة والصلاة في المسجد الحرام ليوم أمس الجمعة بلغت 379808 تصاريح، منها 258677 تصريحًا للصلاة، و121131 تصريحًا للعمرة.

وبلغت تصاريح المسجد النبوي 11430 تصريحًا، منها 3960 تصريحًا لزيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام، و7470 تصريحًا للصلاة في الروضة الشريفة.

05 فبراير 2022 - 4 رجب 1443
01:02 AM

"الحج" تُصدر قرابة 29 مليون تصريح للعمرة والزيارة والصلاة بالحرمين

منها 3960 تصريحًا لزيارة قبر النبي و7470 للصلاة بالروضة الشريفة

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
0
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كشفت وزارة الحج والعمرة عن إصدار ما يقارب 29 مليون تصريح عمرة وزيارة وصلاة بالمسجدين الحرام والنبوي خلال العام الهجري الحالي 1443هـ.

وتفصيلاً، أوضحت الوزارة أن تصاريح العمرة والصلاة في المسجد الحرام ليوم أمس الجمعة بلغت 379808 تصاريح، منها 258677 تصريحًا للصلاة، و121131 تصريحًا للعمرة.

وبلغت تصاريح المسجد النبوي 11430 تصريحًا، منها 3960 تصريحًا لزيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام، و7470 تصريحًا للصلاة في الروضة الشريفة.

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بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
8,956
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,202
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,925
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,008

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