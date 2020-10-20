النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الرياض.. إزالة تعديات على أراضٍ وأرصفة في البطحاء

أمانة العاصمة: حماية للممتلكات العامة من التجاوزات

أزالت أمانة الرياض عدداً من التعديات في نطاق بلديات البطحاء.

وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: حماية للممتلكات العامة من التجاوزات.. #أمانة_منطقة_الرياض تزيل تعديات على أراضٍ وأرصفة ضمن نطاق بلدية البطحاء.

وكانت الأمانة قد رفعت ٢,٤٩٢ مركبة مهملة، ووضعت إشعارات بالإزالة على ٣,٤٣٧ مركبة خلال ٣٠ يوماً.

أمانة الرياض الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الرياض.. إزالة تعديات على أراضٍ وأرصفة في البطحاء
سبق

أزالت أمانة الرياض عدداً من التعديات في نطاق بلديات البطحاء.

وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: حماية للممتلكات العامة من التجاوزات.. #أمانة_منطقة_الرياض تزيل تعديات على أراضٍ وأرصفة ضمن نطاق بلدية البطحاء.

وكانت الأمانة قد رفعت ٢,٤٩٢ مركبة مهملة، ووضعت إشعارات بالإزالة على ٣,٤٣٧ مركبة خلال ٣٠ يوماً.

20 أكتوبر 2020 - 3 ربيع الأول 1442
08:38 AM

الرياض.. إزالة تعديات على أراضٍ وأرصفة في البطحاء

أمانة العاصمة: حماية للممتلكات العامة من التجاوزات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,833

أزالت أمانة الرياض عدداً من التعديات في نطاق بلديات البطحاء.

وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: حماية للممتلكات العامة من التجاوزات.. #أمانة_منطقة_الرياض تزيل تعديات على أراضٍ وأرصفة ضمن نطاق بلدية البطحاء.

وكانت الأمانة قد رفعت ٢,٤٩٢ مركبة مهملة، ووضعت إشعارات بالإزالة على ٣,٤٣٧ مركبة خلال ٣٠ يوماً.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,063
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,565
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,180
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,534

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الوطنية موقف.. لا شعار

الوطنية موقف.. لا شعار

سعيد آل جندب
آخر القول.. 2020 ليس مذنبًا!

آخر القول.. 2020 ليس مذنبًا!

حسين الحازمي
منتدى القيم الدينية يعكس صورة السعودية

منتدى القيم الدينية يعكس صورة السعودية

علي آل شرمة
أيها الريادي كن أسدًا..!

أيها الريادي كن أسدًا..!

حسن آل عمير
واقع التدريب التقني والمهني..!

واقع التدريب التقني والمهني..!

ابتسام منصور القحطاني
المعلِّم عماد النهضة

المعلِّم عماد النهضة

غسان محمد عسيلان
بيوتنا يا وزير الإسكان

بيوتنا يا وزير الإسكان

أفنان آل زايد
لا بطالة مع رؤية 2030

لا بطالة مع رؤية 2030

سارة الجهني
لقد مات الشخص الذي يعيق ترقيتك..!

لقد مات الشخص الذي يعيق ترقيتك..!

عبدالغني الشيخ
"بندر بن سلطان" وتناقض القيادات الفلسطينية

"بندر بن سلطان" وتناقض القيادات الفلسطينية

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة