الرياض.. إزالة تعديات على أراضٍ وأرصفة في البطحاء
أمانة العاصمة: حماية للممتلكات العامة من التجاوزات
أزالت أمانة الرياض عدداً من التعديات في نطاق بلديات البطحاء.
وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: حماية للممتلكات العامة من التجاوزات.. #أمانة_منطقة_الرياض تزيل تعديات على أراضٍ وأرصفة ضمن نطاق بلدية البطحاء.
وكانت الأمانة قد رفعت ٢,٤٩٢ مركبة مهملة، ووضعت إشعارات بالإزالة على ٣,٤٣٧ مركبة خلال ٣٠ يوماً.
أمانة الرياض
الرياض
الرياض.. إزالة تعديات على أراضٍ وأرصفة في البطحاء
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-10-20
أزالت أمانة الرياض عدداً من التعديات في نطاق بلديات البطحاء.
وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: حماية للممتلكات العامة من التجاوزات.. #أمانة_منطقة_الرياض تزيل تعديات على أراضٍ وأرصفة ضمن نطاق بلدية البطحاء.
وكانت الأمانة قد رفعت ٢,٤٩٢ مركبة مهملة، ووضعت إشعارات بالإزالة على ٣,٤٣٧ مركبة خلال ٣٠ يوماً.
20 أكتوبر 2020 - 3 ربيع الأول 1442
08:38 AM
الرياض.. إزالة تعديات على أراضٍ وأرصفة في البطحاء
أمانة العاصمة: حماية للممتلكات العامة من التجاوزات
أزالت أمانة الرياض عدداً من التعديات في نطاق بلديات البطحاء.
وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: حماية للممتلكات العامة من التجاوزات.. #أمانة_منطقة_الرياض تزيل تعديات على أراضٍ وأرصفة ضمن نطاق بلدية البطحاء.
وكانت الأمانة قد رفعت ٢,٤٩٢ مركبة مهملة، ووضعت إشعارات بالإزالة على ٣,٤٣٧ مركبة خلال ٣٠ يوماً.