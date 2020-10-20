وكانت الأمانة قد رفعت ٢,٤٩٢ مركبة مهملة، ووضعت إشعارات بالإزالة على ٣,٤٣٧ مركبة خلال ٣٠ يوماً.

وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: حماية للممتلكات العامة من التجاوزات.. #أمانة_منطقة_الرياض تزيل تعديات على أراضٍ وأرصفة ضمن نطاق بلدية البطحاء.

أزالت أمانة الرياض عدداً من التعديات في نطاق بلديات البطحاء.

الرياض.. إزالة تعديات على أراضٍ وأرصفة في البطحاء صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-10-20 أزالت أمانة الرياض عدداً من التعديات في نطاق بلديات البطحاء. وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: حماية للممتلكات العامة من التجاوزات.. #أمانة_منطقة_الرياض تزيل تعديات على أراضٍ وأرصفة ضمن نطاق بلدية البطحاء. وكانت الأمانة قد رفعت ٢,٤٩٢ مركبة مهملة، ووضعت إشعارات بالإزالة على ٣,٤٣٧ مركبة خلال ٣٠ يوماً.

20 أكتوبر 2020 - 3 ربيع الأول 1442 08:38 AM

الرياض.. إزالة تعديات على أراضٍ وأرصفة في البطحاء أمانة العاصمة: حماية للممتلكات العامة من التجاوزات





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أزالت أمانة الرياض عدداً من التعديات في نطاق بلديات البطحاء.

وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: حماية للممتلكات العامة من التجاوزات.. #أمانة_منطقة_الرياض تزيل تعديات على أراضٍ وأرصفة ضمن نطاق بلدية البطحاء.

وكانت الأمانة قد رفعت ٢,٤٩٢ مركبة مهملة، ووضعت إشعارات بالإزالة على ٣,٤٣٧ مركبة خلال ٣٠ يوماً.