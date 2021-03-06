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"الصحة": تسجيل 382 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 378 خلال الـ24 ساعة الماضية

فلسطين.. إغلاق مقر محافظة رام الله بعد إصابة عدد من الموظفين بكورونا

شمل القرار أمانة مجلس الوزراء

أعلن محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، أنه تقرر إغلاق المحافظة لمدة أسبوع، اعتباراً من مساء اليوم (السبت)، في إطار إجراءات مكافحة كورونا، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية.

وبينت "غنام" أنه تقرر أيضاً إغلاق مقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بعد إصابة عدد من الموظفين بفيروس كورونا.

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فلسطين.. إغلاق مقر محافظة رام الله بعد إصابة عدد من الموظفين بكورونا
سبق

أعلن محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، أنه تقرر إغلاق المحافظة لمدة أسبوع، اعتباراً من مساء اليوم (السبت)، في إطار إجراءات مكافحة كورونا، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية.

وبينت "غنام" أنه تقرر أيضاً إغلاق مقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بعد إصابة عدد من الموظفين بفيروس كورونا.

06 مارس 2021 - 22 رجب 1442
04:55 PM

فلسطين.. إغلاق مقر محافظة رام الله بعد إصابة عدد من الموظفين بكورونا

شمل القرار أمانة مجلس الوزراء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، أنه تقرر إغلاق المحافظة لمدة أسبوع، اعتباراً من مساء اليوم (السبت)، في إطار إجراءات مكافحة كورونا، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية.

وبينت "غنام" أنه تقرر أيضاً إغلاق مقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بعد إصابة عدد من الموظفين بفيروس كورونا.

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