الأردن: 63 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 2097

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 63 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 2097 إصابة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي: إن حالات الإصابة الجديدة تعود لـ4 أردنيين قادمين من الخارج، و59 حالة محلية سجلت في عمان والزرقاء وجرش، مبينة أنها في نفس الوقت تسجل 56 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1567 حالة شفاء.