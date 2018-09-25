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20 متطوعًا في "بناء" يوزِّعون هدايا اليوم الوطني على 50 أسرة بالدمام والخُبر

"الخالدي" قدَّم شكره لاتحاد الدراجات وكل مَن ساهم في دعم المبادرة

شارك فريق المتطوعات بوحدة التطوع بجمعية بناء لرعاية الأيتام بالشرقية في فكرة مميزة للاحتفال باليوم الوطني الواحد والتسعين للمملكة؛ إذ تم إعداد هدايا اليوم الوطني لتوزيعها على 50 أسرة من مستفيدي الجمعية بالدمام والخُبر.

وشارك في المبادرة التطوعية 20 متطوعًا ومتطوعة، قاموا بتجهيز وتوزيع الصناديق التي تحتوي على الهدايا.

وتفصيلاً، أوضح المدير العام للجمعية عبدالله بن راشد الخالدي أن الفكرة التي ابتكرها فريق المتطوعات تؤكد مشاعرهن العالية تجاه تلك المناسبة الوطنية.

وأشار إلى أن الهدايا تتضمن صناديق تم تجهيزها لتوزيعها على الأُسر المستفيدة، وتحتوي على هدايا وأغراض للاحتفال بالمناسبة، وألعاب ومسابقات والحلوى والورود، إضافة إلى نباتات منزلية خضراء بهدف تشجيعهم على الاهتمام والعناية بالتشجير ضمن مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.

وأضاف الخالدي بأن المبادرة تم دعمها من فريق الاتحاد السعودي للدراجات.

وقدم الخالدي شكره للاتحاد السعودي للدراجات وفريق (بايكنج شامبيونز) والمتطوعين والمتطوعات، وكل من ساهم في دعم المبادرة التي تترجم حرص الجمعية على المشاركة في هذه المناسبة الوطنية المهمة التي تذكرنا جميعًا بماضينا العريق ومستقبلنا المشرق، ومعاني الانتماء للوطن الذي يجمع أبناء السعودية.

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20 متطوعًا في "بناء" يوزِّعون هدايا اليوم الوطني على 50 أسرة بالدمام والخُبر
سبق

شارك فريق المتطوعات بوحدة التطوع بجمعية بناء لرعاية الأيتام بالشرقية في فكرة مميزة للاحتفال باليوم الوطني الواحد والتسعين للمملكة؛ إذ تم إعداد هدايا اليوم الوطني لتوزيعها على 50 أسرة من مستفيدي الجمعية بالدمام والخُبر.

وشارك في المبادرة التطوعية 20 متطوعًا ومتطوعة، قاموا بتجهيز وتوزيع الصناديق التي تحتوي على الهدايا.

وتفصيلاً، أوضح المدير العام للجمعية عبدالله بن راشد الخالدي أن الفكرة التي ابتكرها فريق المتطوعات تؤكد مشاعرهن العالية تجاه تلك المناسبة الوطنية.

وأشار إلى أن الهدايا تتضمن صناديق تم تجهيزها لتوزيعها على الأُسر المستفيدة، وتحتوي على هدايا وأغراض للاحتفال بالمناسبة، وألعاب ومسابقات والحلوى والورود، إضافة إلى نباتات منزلية خضراء بهدف تشجيعهم على الاهتمام والعناية بالتشجير ضمن مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.

وأضاف الخالدي بأن المبادرة تم دعمها من فريق الاتحاد السعودي للدراجات.

وقدم الخالدي شكره للاتحاد السعودي للدراجات وفريق (بايكنج شامبيونز) والمتطوعين والمتطوعات، وكل من ساهم في دعم المبادرة التي تترجم حرص الجمعية على المشاركة في هذه المناسبة الوطنية المهمة التي تذكرنا جميعًا بماضينا العريق ومستقبلنا المشرق، ومعاني الانتماء للوطن الذي يجمع أبناء السعودية.

24 سبتمبر 2021 - 17 صفر 1443
09:45 PM

20 متطوعًا في "بناء" يوزِّعون هدايا اليوم الوطني على 50 أسرة بالدمام والخُبر

"الخالدي" قدَّم شكره لاتحاد الدراجات وكل مَن ساهم في دعم المبادرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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شارك فريق المتطوعات بوحدة التطوع بجمعية بناء لرعاية الأيتام بالشرقية في فكرة مميزة للاحتفال باليوم الوطني الواحد والتسعين للمملكة؛ إذ تم إعداد هدايا اليوم الوطني لتوزيعها على 50 أسرة من مستفيدي الجمعية بالدمام والخُبر.

وشارك في المبادرة التطوعية 20 متطوعًا ومتطوعة، قاموا بتجهيز وتوزيع الصناديق التي تحتوي على الهدايا.

وتفصيلاً، أوضح المدير العام للجمعية عبدالله بن راشد الخالدي أن الفكرة التي ابتكرها فريق المتطوعات تؤكد مشاعرهن العالية تجاه تلك المناسبة الوطنية.

وأشار إلى أن الهدايا تتضمن صناديق تم تجهيزها لتوزيعها على الأُسر المستفيدة، وتحتوي على هدايا وأغراض للاحتفال بالمناسبة، وألعاب ومسابقات والحلوى والورود، إضافة إلى نباتات منزلية خضراء بهدف تشجيعهم على الاهتمام والعناية بالتشجير ضمن مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.

وأضاف الخالدي بأن المبادرة تم دعمها من فريق الاتحاد السعودي للدراجات.

وقدم الخالدي شكره للاتحاد السعودي للدراجات وفريق (بايكنج شامبيونز) والمتطوعين والمتطوعات، وكل من ساهم في دعم المبادرة التي تترجم حرص الجمعية على المشاركة في هذه المناسبة الوطنية المهمة التي تذكرنا جميعًا بماضينا العريق ومستقبلنا المشرق، ومعاني الانتماء للوطن الذي يجمع أبناء السعودية.

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