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الأزمة الليبية.. قمة برلين تشهد الوصول لاتفاق وشيك بين زعماء العالم

رغم الصعوبة في إقناع حفتر بالانضمام من جديد للمساعي الدبلوماسية

قال أحد المشاركين في القمة المنعقدة في مدينة برلين الألمانية بشأن ليبيا اليوم إن زعماء العالم على وشك التوصل لاتفاق بشأن مسودة بيان حول الأزمة.

وبحسب ما ذكرته رويترز، تواجه ألمانيا والأمم المتحدة اللتان تستضيفان القمة صعوبة في إقناع خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بالانضمام من جديد للمساعي الدبلوماسية بعد انسحابه من محادثات عُقدت الأسبوع الماضي في موسكو، ووقف أكثر من نصف إنتاج ليبيا من النفط في المناطق التي يسيطر عليها.

قمة برلين ليبيا

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الأزمة الليبية.. قمة برلين تشهد الوصول لاتفاق وشيك بين زعماء العالم
سبق

قال أحد المشاركين في القمة المنعقدة في مدينة برلين الألمانية بشأن ليبيا اليوم إن زعماء العالم على وشك التوصل لاتفاق بشأن مسودة بيان حول الأزمة.

وبحسب ما ذكرته رويترز، تواجه ألمانيا والأمم المتحدة اللتان تستضيفان القمة صعوبة في إقناع خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بالانضمام من جديد للمساعي الدبلوماسية بعد انسحابه من محادثات عُقدت الأسبوع الماضي في موسكو، ووقف أكثر من نصف إنتاج ليبيا من النفط في المناطق التي يسيطر عليها.

19 يناير 2020 - 24 جمادى الأول 1441
08:56 PM

الأزمة الليبية.. قمة برلين تشهد الوصول لاتفاق وشيك بين زعماء العالم

رغم الصعوبة في إقناع حفتر بالانضمام من جديد للمساعي الدبلوماسية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قال أحد المشاركين في القمة المنعقدة في مدينة برلين الألمانية بشأن ليبيا اليوم إن زعماء العالم على وشك التوصل لاتفاق بشأن مسودة بيان حول الأزمة.

وبحسب ما ذكرته رويترز، تواجه ألمانيا والأمم المتحدة اللتان تستضيفان القمة صعوبة في إقناع خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بالانضمام من جديد للمساعي الدبلوماسية بعد انسحابه من محادثات عُقدت الأسبوع الماضي في موسكو، ووقف أكثر من نصف إنتاج ليبيا من النفط في المناطق التي يسيطر عليها.

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