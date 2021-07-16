النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"شعائر" الذكية تسهِّل أداء مناسك رحلة الحاج.. تعرَّف عليها

تساهم بطاقة "شعائر" الذكية، التي تم ربطها بتطبيق إلكتروني، في تسهيل أداء مناسك رحلة حج 1442هـ.

وتمتاز البطاقة المتوافقة مع المواصفات الفنية ومعايير الأمان المعتمدة بدقة المعلومات؛ إذ تتضمن جميع المعلومات الشخصية، ومعلومات السكن لحاملها، وترتبط بتطبيق الحج الذكي "شعائر".

كما تمتاز برمز الاستجابة السريعة، وترميز أحادي الأبعاد، وتتم قراءته من قِبل العاملين في الحج للتحقق من معلومات حامل البطاقة، إلى جانب ميزة هوية النطاق المكاني؛ إذ تحمل كل بطاقة ترميزًا لونيًّا، يربط حامل البطاقة بالنطاق الذي يقيم فيه بالمشاعر المقدسة.

ومن مزايا البطاقة أنها تعمل بتقنية اتصال المجال القريب NFC، ويمكن قراءتها من خلال أجهزة الخدمات الذاتية على مداخل المخيمات، ويمكن ربطها وقراءتها عن طريق تطبيق شعائر، وتستخدم لإرشاد الحجاج التائهين، ويمكن استخدامها في وسائل النقل المختلفة.

وزارة الحج والعمرة الحج ضيوف الرحمن موسم الحج المشاعر المقدسة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"شعائر" الذكية تسهِّل أداء مناسك رحلة الحاج.. تعرَّف عليها
سبق

تساهم بطاقة "شعائر" الذكية، التي تم ربطها بتطبيق إلكتروني، في تسهيل أداء مناسك رحلة حج 1442هـ.

وتمتاز البطاقة المتوافقة مع المواصفات الفنية ومعايير الأمان المعتمدة بدقة المعلومات؛ إذ تتضمن جميع المعلومات الشخصية، ومعلومات السكن لحاملها، وترتبط بتطبيق الحج الذكي "شعائر".

كما تمتاز برمز الاستجابة السريعة، وترميز أحادي الأبعاد، وتتم قراءته من قِبل العاملين في الحج للتحقق من معلومات حامل البطاقة، إلى جانب ميزة هوية النطاق المكاني؛ إذ تحمل كل بطاقة ترميزًا لونيًّا، يربط حامل البطاقة بالنطاق الذي يقيم فيه بالمشاعر المقدسة.

ومن مزايا البطاقة أنها تعمل بتقنية اتصال المجال القريب NFC، ويمكن قراءتها من خلال أجهزة الخدمات الذاتية على مداخل المخيمات، ويمكن ربطها وقراءتها عن طريق تطبيق شعائر، وتستخدم لإرشاد الحجاج التائهين، ويمكن استخدامها في وسائل النقل المختلفة.

16 يوليو 2021 - 6 ذو الحجة 1442
11:50 PM

"شعائر" الذكية تسهِّل أداء مناسك رحلة الحاج.. تعرَّف عليها

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
346

تساهم بطاقة "شعائر" الذكية، التي تم ربطها بتطبيق إلكتروني، في تسهيل أداء مناسك رحلة حج 1442هـ.

وتمتاز البطاقة المتوافقة مع المواصفات الفنية ومعايير الأمان المعتمدة بدقة المعلومات؛ إذ تتضمن جميع المعلومات الشخصية، ومعلومات السكن لحاملها، وترتبط بتطبيق الحج الذكي "شعائر".

كما تمتاز برمز الاستجابة السريعة، وترميز أحادي الأبعاد، وتتم قراءته من قِبل العاملين في الحج للتحقق من معلومات حامل البطاقة، إلى جانب ميزة هوية النطاق المكاني؛ إذ تحمل كل بطاقة ترميزًا لونيًّا، يربط حامل البطاقة بالنطاق الذي يقيم فيه بالمشاعر المقدسة.

ومن مزايا البطاقة أنها تعمل بتقنية اتصال المجال القريب NFC، ويمكن قراءتها من خلال أجهزة الخدمات الذاتية على مداخل المخيمات، ويمكن ربطها وقراءتها عن طريق تطبيق شعائر، وتستخدم لإرشاد الحجاج التائهين، ويمكن استخدامها في وسائل النقل المختلفة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
8,937
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,070
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,409
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,856

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

فواتير المياه.. إلى أين؟!

فواتير المياه.. إلى أين؟!

ماجد البريكان
لبيك اللهم لبيك

لبيك اللهم لبيك

محمد الحيدر
{لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ..}

{لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ..}

مها الجبر
مهارات الشباب السعودي.. دعم لا متناهٍ ورؤية مُمكِّنة

مهارات الشباب السعودي.. دعم لا متناهٍ ورؤية مُمكِّنة

فهد البكر
التجربة والمدير "الجهجهوني"

التجربة والمدير "الجهجهوني"

عبدالغني الشيخ
حـديقـة الإنسان..!!

حـديقـة الإنسان..!!

أحمد عجب
الإمَّعة والقدح من رؤوس الآخرين..!

الإمَّعة والقدح من رؤوس الآخرين..!

عبدالمحسن الحارثي
النصـر والهلال والخيارات البديلة!

النصـر والهلال والخيارات البديلة!

محمد الصيعري
المتبطرون..!

المتبطرون..!

عبدالعزيز بن ذياب
هي أضحية.. والمشتري الضحية!!

هي أضحية.. والمشتري الضحية!!

بندر مغرم الشهري
الحياة لا تتآمر ولا تتحالف مع أحد

الحياة لا تتآمر ولا تتحالف مع أحد

حسن آل عمير
الرياض ومسقط.. علاقات أخوية راسخة

الرياض ومسقط.. علاقات أخوية راسخة

سعيد آل جندب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة