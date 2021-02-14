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السودان يدين عدوان إثيوبيا على أراضيه.. ويحذر من تبعاته

طالبها بالكف فوراً عن تعديها

أدان السودان اليوم (الأحد)، عدوان إثيوبيا بدخول قواتها أراضيه.

وذكرت الخارجية السودانية في بيان أورده "روسيا اليوم"، أن السودان يدين ويستنكر العدوان الذي قامت به إثيوبيا بدخول قواتها إلى أراض تتبع له قانوناً، في انتهاك مباشر لسيادة السودان وسلامة أراضيه، ولقيم الجوار والتعامل الإيجابي بين الدول بما يعزز الاستقرار والأمن".

ولفتت الوزارة إلى أن اعتداء إثيوبيا على الأرض السودانية، تصعيد يؤسف له ولا يمكن قبوله.

وحذرت من أن التصعيد من شأنه أن يكون له انعكاسات خطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة، محملة إثيوبيا المسؤولية كاملة عما سيجر إليه عدوانها من تبعات.

وطالبت الوزارة إثيوبيا بالكف فوراً عن تعديها على أراضي السودان، وأن تعدل إلى الحوار وتحرص على إكمال إعادة تخطيط الحدود المتفق عليها ووضع العلامات الدالة عليها.

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السودان يدين عدوان إثيوبيا على أراضيه.. ويحذر من تبعاته
سبق

أدان السودان اليوم (الأحد)، عدوان إثيوبيا بدخول قواتها أراضيه.

وذكرت الخارجية السودانية في بيان أورده "روسيا اليوم"، أن السودان يدين ويستنكر العدوان الذي قامت به إثيوبيا بدخول قواتها إلى أراض تتبع له قانوناً، في انتهاك مباشر لسيادة السودان وسلامة أراضيه، ولقيم الجوار والتعامل الإيجابي بين الدول بما يعزز الاستقرار والأمن".

ولفتت الوزارة إلى أن اعتداء إثيوبيا على الأرض السودانية، تصعيد يؤسف له ولا يمكن قبوله.

وحذرت من أن التصعيد من شأنه أن يكون له انعكاسات خطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة، محملة إثيوبيا المسؤولية كاملة عما سيجر إليه عدوانها من تبعات.

وطالبت الوزارة إثيوبيا بالكف فوراً عن تعديها على أراضي السودان، وأن تعدل إلى الحوار وتحرص على إكمال إعادة تخطيط الحدود المتفق عليها ووضع العلامات الدالة عليها.

14 فبراير 2021 - 2 رجب 1442
08:47 PM

السودان يدين عدوان إثيوبيا على أراضيه.. ويحذر من تبعاته

طالبها بالكف فوراً عن تعديها

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
2,016

أدان السودان اليوم (الأحد)، عدوان إثيوبيا بدخول قواتها أراضيه.

وذكرت الخارجية السودانية في بيان أورده "روسيا اليوم"، أن السودان يدين ويستنكر العدوان الذي قامت به إثيوبيا بدخول قواتها إلى أراض تتبع له قانوناً، في انتهاك مباشر لسيادة السودان وسلامة أراضيه، ولقيم الجوار والتعامل الإيجابي بين الدول بما يعزز الاستقرار والأمن".

ولفتت الوزارة إلى أن اعتداء إثيوبيا على الأرض السودانية، تصعيد يؤسف له ولا يمكن قبوله.

وحذرت من أن التصعيد من شأنه أن يكون له انعكاسات خطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة، محملة إثيوبيا المسؤولية كاملة عما سيجر إليه عدوانها من تبعات.

وطالبت الوزارة إثيوبيا بالكف فوراً عن تعديها على أراضي السودان، وأن تعدل إلى الحوار وتحرص على إكمال إعادة تخطيط الحدود المتفق عليها ووضع العلامات الدالة عليها.

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