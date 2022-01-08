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دِرع العسكريين الحصين.. "قلعة العرفاء" الرمز الشاهد على الطائف وتاريخها

رصدت ملامح الحياة الاجتماعية والثقافية.. 3 طوابق ومرقاب يُزَيِّنه تاج المرو

عُرفت قلعة العرفاء في الطائف التي تقع شمال شرق محافظة الطائف، بأهميتها التاريخية؛ كونها مَعلمًا مهمًّا يرصد ملامح الحياة الاجتماعية والثقافية عبر الزمن؛ حيث بُنيت في القرن الثالث عشر الهجري على جبل تاريخي مرتفع، وسميت القلعة باسمه، وهي من أشهر القلاع في المملكة؛ لكونها تُشَكّل قيمة تاريخية في مجال التجارة، وحماية الطرق للرحل، وكانت بمثابة الدرع الحصين الذي يستخدمه القادة العسكريين آنذاك.

وتُعد "العرفاء" رمزًا حضاريًّا وتراثيًّا شهد العديد من الأحداث الاجتماعية والثقافية، كما كانت مسرحًا للأحداث التنظيمية لكل من يحكمها.

ويزين القلعة أحجار المرو البيضاء، وتحتوي على ثلاثة طوابق بُنِيَ أساسه الأول من الحجر؛ بينما الطابق الثاني والثالث تم بناؤه بالطين، ويتسم التصميم الداخلي بتشكيل تنظيمي نوعي للحاكم والعاملين معه.

وفي أطرافها يوجد "المرقاب" الذي بُنِيَ على شكل أسطواني أو دائري يزينه تاج من المرو ناصع البياض، يحتوي على فتحات، وبداخلها عدد من آبار المياه التي توفر المياه للسكان والأهالي طوال فصول السنة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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دِرع العسكريين الحصين.. "قلعة العرفاء" الرمز الشاهد على الطائف وتاريخها
سبق

عُرفت قلعة العرفاء في الطائف التي تقع شمال شرق محافظة الطائف، بأهميتها التاريخية؛ كونها مَعلمًا مهمًّا يرصد ملامح الحياة الاجتماعية والثقافية عبر الزمن؛ حيث بُنيت في القرن الثالث عشر الهجري على جبل تاريخي مرتفع، وسميت القلعة باسمه، وهي من أشهر القلاع في المملكة؛ لكونها تُشَكّل قيمة تاريخية في مجال التجارة، وحماية الطرق للرحل، وكانت بمثابة الدرع الحصين الذي يستخدمه القادة العسكريين آنذاك.

وتُعد "العرفاء" رمزًا حضاريًّا وتراثيًّا شهد العديد من الأحداث الاجتماعية والثقافية، كما كانت مسرحًا للأحداث التنظيمية لكل من يحكمها.

ويزين القلعة أحجار المرو البيضاء، وتحتوي على ثلاثة طوابق بُنِيَ أساسه الأول من الحجر؛ بينما الطابق الثاني والثالث تم بناؤه بالطين، ويتسم التصميم الداخلي بتشكيل تنظيمي نوعي للحاكم والعاملين معه.

وفي أطرافها يوجد "المرقاب" الذي بُنِيَ على شكل أسطواني أو دائري يزينه تاج من المرو ناصع البياض، يحتوي على فتحات، وبداخلها عدد من آبار المياه التي توفر المياه للسكان والأهالي طوال فصول السنة.

08 يناير 2022 - 5 جمادى الآخر 1443
03:09 PM
اخر تعديل
09 يناير 2022 - 6 جمادى الآخر 1443
02:32 AM

دِرع العسكريين الحصين.. "قلعة العرفاء" الرمز الشاهد على الطائف وتاريخها

رصدت ملامح الحياة الاجتماعية والثقافية.. 3 طوابق ومرقاب يُزَيِّنه تاج المرو

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الطائف
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عُرفت قلعة العرفاء في الطائف التي تقع شمال شرق محافظة الطائف، بأهميتها التاريخية؛ كونها مَعلمًا مهمًّا يرصد ملامح الحياة الاجتماعية والثقافية عبر الزمن؛ حيث بُنيت في القرن الثالث عشر الهجري على جبل تاريخي مرتفع، وسميت القلعة باسمه، وهي من أشهر القلاع في المملكة؛ لكونها تُشَكّل قيمة تاريخية في مجال التجارة، وحماية الطرق للرحل، وكانت بمثابة الدرع الحصين الذي يستخدمه القادة العسكريين آنذاك.

وتُعد "العرفاء" رمزًا حضاريًّا وتراثيًّا شهد العديد من الأحداث الاجتماعية والثقافية، كما كانت مسرحًا للأحداث التنظيمية لكل من يحكمها.

ويزين القلعة أحجار المرو البيضاء، وتحتوي على ثلاثة طوابق بُنِيَ أساسه الأول من الحجر؛ بينما الطابق الثاني والثالث تم بناؤه بالطين، ويتسم التصميم الداخلي بتشكيل تنظيمي نوعي للحاكم والعاملين معه.

وفي أطرافها يوجد "المرقاب" الذي بُنِيَ على شكل أسطواني أو دائري يزينه تاج من المرو ناصع البياض، يحتوي على فتحات، وبداخلها عدد من آبار المياه التي توفر المياه للسكان والأهالي طوال فصول السنة.

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