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بالصور.. قتلى وجرحى جراء انفجار سيارة مفخخة في "أعزاز" شمال سوريا

الخاضعة لسيطرة تركيا والفصائل المسلحة المدعومة منها

أفادت وسائل إعلام النظام السوري بسقوط قتلى وجرحى جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة أعزاز الخاضعة لسيطرة تركيا، والفصائل المسلحة المدعومة منها في ريف حلب الشمالي.

وطبقاً لوسائل إعلام محلية فإن الانفجار دوى في مكان مكتظ بالمواطنين قرب المركز الثقافي على مقربة من مقر "الحكومة السورية المؤقتة" المعارضة.

وخلف الانفجار، حسب آخر المعطيات، أربعة قتلى وأكثر من 20 جريحاً على الأقل، وحصيلة الضحايا مرشحة للارتفاع.

الرئيسية/ أخبار العالم

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بالصور.. قتلى وجرحى جراء انفجار سيارة مفخخة في "أعزاز" شمال سوريا
سبق

أفادت وسائل إعلام النظام السوري بسقوط قتلى وجرحى جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة أعزاز الخاضعة لسيطرة تركيا، والفصائل المسلحة المدعومة منها في ريف حلب الشمالي.

وطبقاً لوسائل إعلام محلية فإن الانفجار دوى في مكان مكتظ بالمواطنين قرب المركز الثقافي على مقربة من مقر "الحكومة السورية المؤقتة" المعارضة.

وخلف الانفجار، حسب آخر المعطيات، أربعة قتلى وأكثر من 20 جريحاً على الأقل، وحصيلة الضحايا مرشحة للارتفاع.

31 يناير 2021 - 18 جمادى الآخر 1442
04:36 PM

بالصور.. قتلى وجرحى جراء انفجار سيارة مفخخة في "أعزاز" شمال سوريا

الخاضعة لسيطرة تركيا والفصائل المسلحة المدعومة منها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت وسائل إعلام النظام السوري بسقوط قتلى وجرحى جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة أعزاز الخاضعة لسيطرة تركيا، والفصائل المسلحة المدعومة منها في ريف حلب الشمالي.

وطبقاً لوسائل إعلام محلية فإن الانفجار دوى في مكان مكتظ بالمواطنين قرب المركز الثقافي على مقربة من مقر "الحكومة السورية المؤقتة" المعارضة.

وخلف الانفجار، حسب آخر المعطيات، أربعة قتلى وأكثر من 20 جريحاً على الأقل، وحصيلة الضحايا مرشحة للارتفاع.

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