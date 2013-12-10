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"النقد" تعلن صدور قواعد تنظيم شركات التمويل الاستهلاكي المصغَّر

بهدف تعزيز الشمول المالي لتلبية حاجات المستفيدين الاستهلاكية

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، صدورَ قواعد تنظيم شركات التمويل الاستهلاكي المصغَّر، التي تهدف إلى تنظيم أحكام الترخيص لهذا النوع من الشركات، وتنظيم مزاولتها نشاطها، وذلك حسب الصلاحيات الممنوحة للمؤسسة بموجب نظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية.

يأتي إصدار هذه القواعد ضمن جهود "ساما" الرامية إلى تعزيز الشمول المالي من خلال توفير مزيدٍ من المنتجات التمويلية لتلبية حاجات المستفيدين الاستهلاكية بما يتوافق مع دور المؤسسة في تعزيز الاستقرار المالي ودعم فرص النمو والتطور الاقتصادي الذي تشهده المملكة نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030م.

وأشارت مؤسسة النقد، في بيان لها، إلى أنها تسعى من خلال هذه القواعد إلى تحقيق أهداف عدة منها؛ جذب شريحة جديدة من المستثمرين والشركات من أصحاب رؤوس الأموال المتوسطة للعمل تحت إشرافها بشكل يضمن كفاءة عمل هذه الشركات من خلال الالتزام بما تصدره المؤسسة من متطلبات تتعلق بأمن المعلومات وحوكمة الشركات والتنظيم الداخلي والإسناد وإدارة المخاطر والالتزام والمراجعة الداخلية، إلى جانب توفير منتجات تمويلية استهلاكية تلبي حاجة المستهلكين، ضمن إطار رقابي وإشرافي يضمن حماية المستهلك، من خلال المعايير والمتطلبات الخاصة بحماية حقوق المستهلك.

وحددت قواعد ممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي المصغّر الحدَّ الأدنى لرأس المال المدفوع للشركة التي تمارس هذا النشاط بـ (20.000.000) عشرين مليون ريال، مع صلاحية المؤسسة في رفع الحد الأدنى لرأس المال أو خفضه وفقاً لأوضاع السوق.

كما نصت القواعد على عدم جواز زيادة مجموع مبالغ التمويل الممنوحة للمستفيد من شركة التمويل الاستهلاكي المصغر عن (50.000) خمسين ألف ريال.

ودعت مؤسسة النقد المهتمين من الجهات الاعتبارية ورجال الأعمال الراغبين في ممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي المصغّر إلى الاطلاع على أنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية، وقواعد تنظيم شركات التمويل الاستهلاكي المصغّر، ونماذج وإرشادات طلب الترخيص بممارسة هذا النشاط من خلال زيارة موقع المؤسسة الإلكتروني عبر الرابط:

http://www.sama.gov.sa/ar-sa/Laws/Pages/FinanceRulesAndRegulations.aspx

مؤسسة النقد العربي السعودي ساما

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"النقد" تعلن صدور قواعد تنظيم شركات التمويل الاستهلاكي المصغَّر
سبق

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، صدورَ قواعد تنظيم شركات التمويل الاستهلاكي المصغَّر، التي تهدف إلى تنظيم أحكام الترخيص لهذا النوع من الشركات، وتنظيم مزاولتها نشاطها، وذلك حسب الصلاحيات الممنوحة للمؤسسة بموجب نظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية.

يأتي إصدار هذه القواعد ضمن جهود "ساما" الرامية إلى تعزيز الشمول المالي من خلال توفير مزيدٍ من المنتجات التمويلية لتلبية حاجات المستفيدين الاستهلاكية بما يتوافق مع دور المؤسسة في تعزيز الاستقرار المالي ودعم فرص النمو والتطور الاقتصادي الذي تشهده المملكة نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030م.

وأشارت مؤسسة النقد، في بيان لها، إلى أنها تسعى من خلال هذه القواعد إلى تحقيق أهداف عدة منها؛ جذب شريحة جديدة من المستثمرين والشركات من أصحاب رؤوس الأموال المتوسطة للعمل تحت إشرافها بشكل يضمن كفاءة عمل هذه الشركات من خلال الالتزام بما تصدره المؤسسة من متطلبات تتعلق بأمن المعلومات وحوكمة الشركات والتنظيم الداخلي والإسناد وإدارة المخاطر والالتزام والمراجعة الداخلية، إلى جانب توفير منتجات تمويلية استهلاكية تلبي حاجة المستهلكين، ضمن إطار رقابي وإشرافي يضمن حماية المستهلك، من خلال المعايير والمتطلبات الخاصة بحماية حقوق المستهلك.

وحددت قواعد ممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي المصغّر الحدَّ الأدنى لرأس المال المدفوع للشركة التي تمارس هذا النشاط بـ (20.000.000) عشرين مليون ريال، مع صلاحية المؤسسة في رفع الحد الأدنى لرأس المال أو خفضه وفقاً لأوضاع السوق.

كما نصت القواعد على عدم جواز زيادة مجموع مبالغ التمويل الممنوحة للمستفيد من شركة التمويل الاستهلاكي المصغر عن (50.000) خمسين ألف ريال.

ودعت مؤسسة النقد المهتمين من الجهات الاعتبارية ورجال الأعمال الراغبين في ممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي المصغّر إلى الاطلاع على أنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية، وقواعد تنظيم شركات التمويل الاستهلاكي المصغّر، ونماذج وإرشادات طلب الترخيص بممارسة هذا النشاط من خلال زيارة موقع المؤسسة الإلكتروني عبر الرابط:

http://www.sama.gov.sa/ar-sa/Laws/Pages/FinanceRulesAndRegulations.aspx

10 ديسمبر 2019 - 13 ربيع الآخر 1441
11:41 AM

"النقد" تعلن صدور قواعد تنظيم شركات التمويل الاستهلاكي المصغَّر

بهدف تعزيز الشمول المالي لتلبية حاجات المستفيدين الاستهلاكية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، صدورَ قواعد تنظيم شركات التمويل الاستهلاكي المصغَّر، التي تهدف إلى تنظيم أحكام الترخيص لهذا النوع من الشركات، وتنظيم مزاولتها نشاطها، وذلك حسب الصلاحيات الممنوحة للمؤسسة بموجب نظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية.

يأتي إصدار هذه القواعد ضمن جهود "ساما" الرامية إلى تعزيز الشمول المالي من خلال توفير مزيدٍ من المنتجات التمويلية لتلبية حاجات المستفيدين الاستهلاكية بما يتوافق مع دور المؤسسة في تعزيز الاستقرار المالي ودعم فرص النمو والتطور الاقتصادي الذي تشهده المملكة نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030م.

وأشارت مؤسسة النقد، في بيان لها، إلى أنها تسعى من خلال هذه القواعد إلى تحقيق أهداف عدة منها؛ جذب شريحة جديدة من المستثمرين والشركات من أصحاب رؤوس الأموال المتوسطة للعمل تحت إشرافها بشكل يضمن كفاءة عمل هذه الشركات من خلال الالتزام بما تصدره المؤسسة من متطلبات تتعلق بأمن المعلومات وحوكمة الشركات والتنظيم الداخلي والإسناد وإدارة المخاطر والالتزام والمراجعة الداخلية، إلى جانب توفير منتجات تمويلية استهلاكية تلبي حاجة المستهلكين، ضمن إطار رقابي وإشرافي يضمن حماية المستهلك، من خلال المعايير والمتطلبات الخاصة بحماية حقوق المستهلك.

وحددت قواعد ممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي المصغّر الحدَّ الأدنى لرأس المال المدفوع للشركة التي تمارس هذا النشاط بـ (20.000.000) عشرين مليون ريال، مع صلاحية المؤسسة في رفع الحد الأدنى لرأس المال أو خفضه وفقاً لأوضاع السوق.

كما نصت القواعد على عدم جواز زيادة مجموع مبالغ التمويل الممنوحة للمستفيد من شركة التمويل الاستهلاكي المصغر عن (50.000) خمسين ألف ريال.

ودعت مؤسسة النقد المهتمين من الجهات الاعتبارية ورجال الأعمال الراغبين في ممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي المصغّر إلى الاطلاع على أنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية، وقواعد تنظيم شركات التمويل الاستهلاكي المصغّر، ونماذج وإرشادات طلب الترخيص بممارسة هذا النشاط من خلال زيارة موقع المؤسسة الإلكتروني عبر الرابط:

http://www.sama.gov.sa/ar-sa/Laws/Pages/FinanceRulesAndRegulations.aspx

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