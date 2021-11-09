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غير الملقحين ضد كورونا مهددون بالموت 16 مرة أكثر.. لماذا؟

حسب بيانات صحية من أستراليا وأمريكا

ذكرت ولاية نيو ساوثويلز الأسترالية، في تقرير، أن الأشخاص غير الملقحين؛ من المرجح أن ينتهي بهم المطاف إلى دخول وحدات الرعاية الفائقة أو الوفاة بسبب فيروس كورونا، بزيادة 16 مرة مقارنة بأقرانهم من الملقحين.

يأتي ذلك في الوقت الذي تحثّ فيه السلطاتُ السكانَ على تلقي التطعيم مع بدء تعايش أستراليا مع فيروس كورونا.

وحسب موقع "يورو نيوز"، أظهرت البيانات الصادرة عن وزارة الصحة في نيو ساوث ويلز في وقت متأخر من الاثنين، أن 11% فقط من بين 412 ماتوا بسبب تفشي دلتا على مدى 4 أشهر حتى أوائل أكتوبر، قد تم تطعيمهم بشكل كامل؛ فيما بلغ متوسط عمر الذين توفوا 82 عامًا.

وتلقى حوالى 3% فقط من الذين أودعوا وحدات الرعاية الفائقة جرعتين، في حين أن أكثر من 63% من 61800 حالة تم تسجيلها بين 16 يونيو و7 أكتوبر لم تحصل على اللقاح.

وقالت مسؤولة الصحة في نيو ساوث ويلز كيري تشانت في بيان: "الشباب الذين تلقوا جرعتين من اللقاح عانوا من معدلات إصابة أقل ولم يصابوا بأي مرض خطير تقريبًا؛ في حين أن الذين لم يتلقوا اللقاح في هذه الفئة العمرية كانوا أكثر عرضة للإصابة بكوفيد 19 وفي حاجة لدخول المستشفى".

وتتوافق نتائج التقرير مع البيانات الواردة من المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، والتي قالت في سبتمبر إن الأفراد الذين لم يحصلوا على التطعيم أكثرُ عُرضة للوفاة بكوفيد 19 بمقدار 11 مرة من الذين تم تطعيمهم بشكل كامل.

وظلت أستراليا خالية إلى حد كبير من الفيروس هذا العام حتى بدء تفشي سلالة دلتا، الأسرع انتشارًا، في يونيو؛ مما أدى لإغلاق لمدة أشهر في سيدني وملبورن، وهي أكبر مدنها، وكانبيرا عاصمة البلاد.

وخففت المدن التي تفشى فيها الفيروس من القيود الصارمة بعد تجاوزها حجم التطعيم المستهدف بنسبة 70 و80%.

ويبدو أن توزيع اللقاحات في ولاية نيو ساوث ويلز، التي يوجد بها مدينة سيدني، استقر بعد أن وصلت نسبة تغطية الجرعة الأولى لما يقرب من 94% من السكان فوق سن 16 سنة.

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غير الملقحين ضد كورونا مهددون بالموت 16 مرة أكثر.. لماذا؟
سبق

ذكرت ولاية نيو ساوثويلز الأسترالية، في تقرير، أن الأشخاص غير الملقحين؛ من المرجح أن ينتهي بهم المطاف إلى دخول وحدات الرعاية الفائقة أو الوفاة بسبب فيروس كورونا، بزيادة 16 مرة مقارنة بأقرانهم من الملقحين.

يأتي ذلك في الوقت الذي تحثّ فيه السلطاتُ السكانَ على تلقي التطعيم مع بدء تعايش أستراليا مع فيروس كورونا.

وحسب موقع "يورو نيوز"، أظهرت البيانات الصادرة عن وزارة الصحة في نيو ساوث ويلز في وقت متأخر من الاثنين، أن 11% فقط من بين 412 ماتوا بسبب تفشي دلتا على مدى 4 أشهر حتى أوائل أكتوبر، قد تم تطعيمهم بشكل كامل؛ فيما بلغ متوسط عمر الذين توفوا 82 عامًا.

وتلقى حوالى 3% فقط من الذين أودعوا وحدات الرعاية الفائقة جرعتين، في حين أن أكثر من 63% من 61800 حالة تم تسجيلها بين 16 يونيو و7 أكتوبر لم تحصل على اللقاح.

وقالت مسؤولة الصحة في نيو ساوث ويلز كيري تشانت في بيان: "الشباب الذين تلقوا جرعتين من اللقاح عانوا من معدلات إصابة أقل ولم يصابوا بأي مرض خطير تقريبًا؛ في حين أن الذين لم يتلقوا اللقاح في هذه الفئة العمرية كانوا أكثر عرضة للإصابة بكوفيد 19 وفي حاجة لدخول المستشفى".

وتتوافق نتائج التقرير مع البيانات الواردة من المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، والتي قالت في سبتمبر إن الأفراد الذين لم يحصلوا على التطعيم أكثرُ عُرضة للوفاة بكوفيد 19 بمقدار 11 مرة من الذين تم تطعيمهم بشكل كامل.

وظلت أستراليا خالية إلى حد كبير من الفيروس هذا العام حتى بدء تفشي سلالة دلتا، الأسرع انتشارًا، في يونيو؛ مما أدى لإغلاق لمدة أشهر في سيدني وملبورن، وهي أكبر مدنها، وكانبيرا عاصمة البلاد.

وخففت المدن التي تفشى فيها الفيروس من القيود الصارمة بعد تجاوزها حجم التطعيم المستهدف بنسبة 70 و80%.

ويبدو أن توزيع اللقاحات في ولاية نيو ساوث ويلز، التي يوجد بها مدينة سيدني، استقر بعد أن وصلت نسبة تغطية الجرعة الأولى لما يقرب من 94% من السكان فوق سن 16 سنة.

09 نوفمبر 2021 - 4 ربيع الآخر 1443
11:39 AM

غير الملقحين ضد كورونا مهددون بالموت 16 مرة أكثر.. لماذا؟

حسب بيانات صحية من أستراليا وأمريكا

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أيمن حسن - الرياض
0
1,711

ذكرت ولاية نيو ساوثويلز الأسترالية، في تقرير، أن الأشخاص غير الملقحين؛ من المرجح أن ينتهي بهم المطاف إلى دخول وحدات الرعاية الفائقة أو الوفاة بسبب فيروس كورونا، بزيادة 16 مرة مقارنة بأقرانهم من الملقحين.

يأتي ذلك في الوقت الذي تحثّ فيه السلطاتُ السكانَ على تلقي التطعيم مع بدء تعايش أستراليا مع فيروس كورونا.

وحسب موقع "يورو نيوز"، أظهرت البيانات الصادرة عن وزارة الصحة في نيو ساوث ويلز في وقت متأخر من الاثنين، أن 11% فقط من بين 412 ماتوا بسبب تفشي دلتا على مدى 4 أشهر حتى أوائل أكتوبر، قد تم تطعيمهم بشكل كامل؛ فيما بلغ متوسط عمر الذين توفوا 82 عامًا.

وتلقى حوالى 3% فقط من الذين أودعوا وحدات الرعاية الفائقة جرعتين، في حين أن أكثر من 63% من 61800 حالة تم تسجيلها بين 16 يونيو و7 أكتوبر لم تحصل على اللقاح.

وقالت مسؤولة الصحة في نيو ساوث ويلز كيري تشانت في بيان: "الشباب الذين تلقوا جرعتين من اللقاح عانوا من معدلات إصابة أقل ولم يصابوا بأي مرض خطير تقريبًا؛ في حين أن الذين لم يتلقوا اللقاح في هذه الفئة العمرية كانوا أكثر عرضة للإصابة بكوفيد 19 وفي حاجة لدخول المستشفى".

وتتوافق نتائج التقرير مع البيانات الواردة من المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، والتي قالت في سبتمبر إن الأفراد الذين لم يحصلوا على التطعيم أكثرُ عُرضة للوفاة بكوفيد 19 بمقدار 11 مرة من الذين تم تطعيمهم بشكل كامل.

وظلت أستراليا خالية إلى حد كبير من الفيروس هذا العام حتى بدء تفشي سلالة دلتا، الأسرع انتشارًا، في يونيو؛ مما أدى لإغلاق لمدة أشهر في سيدني وملبورن، وهي أكبر مدنها، وكانبيرا عاصمة البلاد.

وخففت المدن التي تفشى فيها الفيروس من القيود الصارمة بعد تجاوزها حجم التطعيم المستهدف بنسبة 70 و80%.

ويبدو أن توزيع اللقاحات في ولاية نيو ساوث ويلز، التي يوجد بها مدينة سيدني، استقر بعد أن وصلت نسبة تغطية الجرعة الأولى لما يقرب من 94% من السكان فوق سن 16 سنة.

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