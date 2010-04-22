منحت الجمعية الخيرية لمكافحة التدخين "نقاء"، الزميل أحمد بن إبراهيم المبارك مدير العلاقات العامة وسام سفير الجمعية للصحافة الإلكترونية؛ نظير تعاونه وما يقدمه من خدمات في سبيل تحقيق أهداف الجمعية ودعم برامجها.
الزميل "المبارك" سفيراً لـ"نقاء" لمكافحة التدخين
نظير تعاونه وما يقدمه من خدمات لتحقيق أهداف الجمعية
منحت الجمعية الخيرية لمكافحة التدخين "نقاء"، الزميل أحمد بن إبراهيم المبارك مدير العلاقات العامة وسام سفير الجمعية للصحافة الإلكترونية؛ نظير تعاونه وما يقدمه من خدمات في سبيل تحقيق أهداف الجمعية ودعم برامجها.
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الزميل "المبارك" سفيراً لـ"نقاء" لمكافحة التدخينصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-04-22
22 إبريل 2021 - 10 رمضان 1442
03:57 PM
الزميل "المبارك" سفيراً لـ"نقاء" لمكافحة التدخين
نظير تعاونه وما يقدمه من خدمات لتحقيق أهداف الجمعية
منحت الجمعية الخيرية لمكافحة التدخين "نقاء"، الزميل أحمد بن إبراهيم المبارك مدير العلاقات العامة وسام سفير الجمعية للصحافة الإلكترونية؛ نظير تعاونه وما يقدمه من خدمات في سبيل تحقيق أهداف الجمعية ودعم برامجها.
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