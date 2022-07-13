النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

للأسف إن فوضى جداول المقارنات بين المدير والقائد، التي ابتكرها بعض مدَّعي الفهم والتخصص في الإدارة، خلقت شكًّا وازدراء لاسم مدير، وجعلت الكثير -وهو لا يعلم- يقوم بالتقليل من اسم مدير، بل أصبح البعض يعتبره (شين! وكخه!) ومنقصه!، وإن أراد أن يشتم أو يسب مسؤولاً في أحد القطاعات الحكومية أو الخاصة قال ما عليك منه! أصله مدير ما هو قائد!! هذا التخوف والعار الذي ألحقه دخلاء الإدارة على اسم مدير جعل وزارة التعليم في زمن مضى تقرر تغيير اسم مديري ومديرات المدارس إلى قائد وقائدة!!

أحبتي، إن وظائف الإدارة الرئيسية أربع، والجميع يعرفها، ولكن اختلاف المفاهيم وتفسير بعض المفردات جعل البعض يعتقد أن القيادة منفصلة تمامًا عن الإدارة.

وظائف الإدارة الأربع هي: التخطيط والتنظيم والتوجيه (القيادة) والرقابة.

الكثير لا يدرك أن التوجيه هو القيادة، ولا يمتلك الكثير من البشر القدرة على التوجيه بتحفيز وثقة. مَن وهبه الله ملكة التفاعل مع الآخرين، والتواصل معهم، وإقناعهم، والتأثير فيهم بشكل إيجابي، فقد امتلك مهارة التوجيه أو القيادة.

الجميع لديه مهارة التوجيه أو القيادة، ولكن بنسب متفاوتة.. فهناك المبدع المتألق، ويمكن أن نطلق عليه المدير الاستثنائي، وهناك المدير متوسط الأداء، وهناك المدير العادي.

إن الإدارة هي الأصل، وهي الدائرة الأوسع والأشمل، وتأتي القيادة كجزء من المهارات والمواهب التي ترفع من مستوى المدير إذا امتلكها بشكل كبير، ولكنها لا تلغي أهميته ودوره في حالة أنه قد اكتسب اليسير منها.

يستطيع أن يدير المنظمة ويحقق إنجازات مَن امتلك المهارات الإدارية الثلاث، وهي: التخطيط والتنظيم والرقابة، حتى ولو كانت إنجازات محدودة، لكنه قادر على أن يُبقي المؤسسة أو الشركة مستقرة ومنضبطة.

صاحب المهارة القيادية فقط بدون المهارات الأخرى قد يجعل أفراد المنظمة سعداء ومتحفزين ومنطلقين، ولكن ضعفه في المهارات الأخرى قد يجعله يسير بالمنظمة نحو الهاوية.

اسم مدير هو الاسم الأنسب لكل مَن يتسنم قمة الهرم في أي منظمة. لا يمكننا أن نغيّر اسم مدير إلى مخطط أو مراقب أو منظم أو قائد؛ لأن هذه المهارات هي من واجبات المدير، ولا نستطيع أن نسميه بإحداها، ونترك البقية.

أقترح على وزارة التعليم إعادة اسم مدير لمديري ومديرات المدارس، وأرجو من الأحبة الذين يقدمون دورات تدريبية في هذه المجالات أن يحذفوا تلك المقارنات المزعجة التي تسببت في فوضى وازدواج في المفاهيم والغموض لدى الكثير من المشاركين.

تبقى الإدارة أعم وأشمل، وموهبة القيادة متفاوتة لدى الناس بناء على عناصر مختلفة، لعلنا نتحدث عنها في مقال قادم بإذن الله.

أود أن أختم هذا المقال بتصنيف المديرين إلى ثلاثة أصناف. فهناك المدير الاستثنائي الذي امتلك وظائف الإدارة الأربع، ومنها القيادة بتميز وإتقان. وهناك المدير متوسط الأداء الذي ينقصه بعض المهارات، وهناك المدير العادي الذي ما زال في بداية المشوار؛ ويحتاج إلى الكثير من التأهيل والتدريب المكثف.

الرئيسية/ المملكة

اعلان
هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟
سبق

للأسف إن فوضى جداول المقارنات بين المدير والقائد، التي ابتكرها بعض مدَّعي الفهم والتخصص في الإدارة، خلقت شكًّا وازدراء لاسم مدير، وجعلت الكثير -وهو لا يعلم- يقوم بالتقليل من اسم مدير، بل أصبح البعض يعتبره (شين! وكخه!) ومنقصه!، وإن أراد أن يشتم أو يسب مسؤولاً في أحد القطاعات الحكومية أو الخاصة قال ما عليك منه! أصله مدير ما هو قائد!! هذا التخوف والعار الذي ألحقه دخلاء الإدارة على اسم مدير جعل وزارة التعليم في زمن مضى تقرر تغيير اسم مديري ومديرات المدارس إلى قائد وقائدة!!

أحبتي، إن وظائف الإدارة الرئيسية أربع، والجميع يعرفها، ولكن اختلاف المفاهيم وتفسير بعض المفردات جعل البعض يعتقد أن القيادة منفصلة تمامًا عن الإدارة.

وظائف الإدارة الأربع هي: التخطيط والتنظيم والتوجيه (القيادة) والرقابة.

الكثير لا يدرك أن التوجيه هو القيادة، ولا يمتلك الكثير من البشر القدرة على التوجيه بتحفيز وثقة. مَن وهبه الله ملكة التفاعل مع الآخرين، والتواصل معهم، وإقناعهم، والتأثير فيهم بشكل إيجابي، فقد امتلك مهارة التوجيه أو القيادة.

الجميع لديه مهارة التوجيه أو القيادة، ولكن بنسب متفاوتة.. فهناك المبدع المتألق، ويمكن أن نطلق عليه المدير الاستثنائي، وهناك المدير متوسط الأداء، وهناك المدير العادي.

إن الإدارة هي الأصل، وهي الدائرة الأوسع والأشمل، وتأتي القيادة كجزء من المهارات والمواهب التي ترفع من مستوى المدير إذا امتلكها بشكل كبير، ولكنها لا تلغي أهميته ودوره في حالة أنه قد اكتسب اليسير منها.

يستطيع أن يدير المنظمة ويحقق إنجازات مَن امتلك المهارات الإدارية الثلاث، وهي: التخطيط والتنظيم والرقابة، حتى ولو كانت إنجازات محدودة، لكنه قادر على أن يُبقي المؤسسة أو الشركة مستقرة ومنضبطة.

صاحب المهارة القيادية فقط بدون المهارات الأخرى قد يجعل أفراد المنظمة سعداء ومتحفزين ومنطلقين، ولكن ضعفه في المهارات الأخرى قد يجعله يسير بالمنظمة نحو الهاوية.

اسم مدير هو الاسم الأنسب لكل مَن يتسنم قمة الهرم في أي منظمة. لا يمكننا أن نغيّر اسم مدير إلى مخطط أو مراقب أو منظم أو قائد؛ لأن هذه المهارات هي من واجبات المدير، ولا نستطيع أن نسميه بإحداها، ونترك البقية.

أقترح على وزارة التعليم إعادة اسم مدير لمديري ومديرات المدارس، وأرجو من الأحبة الذين يقدمون دورات تدريبية في هذه المجالات أن يحذفوا تلك المقارنات المزعجة التي تسببت في فوضى وازدواج في المفاهيم والغموض لدى الكثير من المشاركين.

تبقى الإدارة أعم وأشمل، وموهبة القيادة متفاوتة لدى الناس بناء على عناصر مختلفة، لعلنا نتحدث عنها في مقال قادم بإذن الله.

أود أن أختم هذا المقال بتصنيف المديرين إلى ثلاثة أصناف. فهناك المدير الاستثنائي الذي امتلك وظائف الإدارة الأربع، ومنها القيادة بتميز وإتقان. وهناك المدير متوسط الأداء الذي ينقصه بعض المهارات، وهناك المدير العادي الذي ما زال في بداية المشوار؛ ويحتاج إلى الكثير من التأهيل والتدريب المكثف.

13 يوليو 2020 - 22 ذو القعدة 1441
10:16 PM

هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

حسن آل عمير - الرياض
A A A
0
267

للأسف إن فوضى جداول المقارنات بين المدير والقائد، التي ابتكرها بعض مدَّعي الفهم والتخصص في الإدارة، خلقت شكًّا وازدراء لاسم مدير، وجعلت الكثير -وهو لا يعلم- يقوم بالتقليل من اسم مدير، بل أصبح البعض يعتبره (شين! وكخه!) ومنقصه!، وإن أراد أن يشتم أو يسب مسؤولاً في أحد القطاعات الحكومية أو الخاصة قال ما عليك منه! أصله مدير ما هو قائد!! هذا التخوف والعار الذي ألحقه دخلاء الإدارة على اسم مدير جعل وزارة التعليم في زمن مضى تقرر تغيير اسم مديري ومديرات المدارس إلى قائد وقائدة!!

أحبتي، إن وظائف الإدارة الرئيسية أربع، والجميع يعرفها، ولكن اختلاف المفاهيم وتفسير بعض المفردات جعل البعض يعتقد أن القيادة منفصلة تمامًا عن الإدارة.

وظائف الإدارة الأربع هي: التخطيط والتنظيم والتوجيه (القيادة) والرقابة.

الكثير لا يدرك أن التوجيه هو القيادة، ولا يمتلك الكثير من البشر القدرة على التوجيه بتحفيز وثقة. مَن وهبه الله ملكة التفاعل مع الآخرين، والتواصل معهم، وإقناعهم، والتأثير فيهم بشكل إيجابي، فقد امتلك مهارة التوجيه أو القيادة.

الجميع لديه مهارة التوجيه أو القيادة، ولكن بنسب متفاوتة.. فهناك المبدع المتألق، ويمكن أن نطلق عليه المدير الاستثنائي، وهناك المدير متوسط الأداء، وهناك المدير العادي.

إن الإدارة هي الأصل، وهي الدائرة الأوسع والأشمل، وتأتي القيادة كجزء من المهارات والمواهب التي ترفع من مستوى المدير إذا امتلكها بشكل كبير، ولكنها لا تلغي أهميته ودوره في حالة أنه قد اكتسب اليسير منها.

يستطيع أن يدير المنظمة ويحقق إنجازات مَن امتلك المهارات الإدارية الثلاث، وهي: التخطيط والتنظيم والرقابة، حتى ولو كانت إنجازات محدودة، لكنه قادر على أن يُبقي المؤسسة أو الشركة مستقرة ومنضبطة.

صاحب المهارة القيادية فقط بدون المهارات الأخرى قد يجعل أفراد المنظمة سعداء ومتحفزين ومنطلقين، ولكن ضعفه في المهارات الأخرى قد يجعله يسير بالمنظمة نحو الهاوية.

اسم مدير هو الاسم الأنسب لكل مَن يتسنم قمة الهرم في أي منظمة. لا يمكننا أن نغيّر اسم مدير إلى مخطط أو مراقب أو منظم أو قائد؛ لأن هذه المهارات هي من واجبات المدير، ولا نستطيع أن نسميه بإحداها، ونترك البقية.

أقترح على وزارة التعليم إعادة اسم مدير لمديري ومديرات المدارس، وأرجو من الأحبة الذين يقدمون دورات تدريبية في هذه المجالات أن يحذفوا تلك المقارنات المزعجة التي تسببت في فوضى وازدواج في المفاهيم والغموض لدى الكثير من المشاركين.

تبقى الإدارة أعم وأشمل، وموهبة القيادة متفاوتة لدى الناس بناء على عناصر مختلفة، لعلنا نتحدث عنها في مقال قادم بإذن الله.

أود أن أختم هذا المقال بتصنيف المديرين إلى ثلاثة أصناف. فهناك المدير الاستثنائي الذي امتلك وظائف الإدارة الأربع، ومنها القيادة بتميز وإتقان. وهناك المدير متوسط الأداء الذي ينقصه بعض المهارات، وهناك المدير العادي الذي ما زال في بداية المشوار؛ ويحتاج إلى الكثير من التأهيل والتدريب المكثف.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,778
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,101
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,817
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
44,002

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

أكسجين السياحة

أكسجين السياحة

ماجد البريكان
هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

حسن آل عمير
ملك لا یتخلى عن شعبه!!

ملك لا یتخلى عن شعبه!!

غسان محمد عسيلان
زحام عسير يستعجل المدينة الطبية!

زحام عسير يستعجل المدينة الطبية!

بندر الشهري
احتـراف.. عنـدي لك..!!

احتـراف.. عنـدي لك..!!

محمد الصيـعري
هل نحتاج للخروج من جائحة النقد الثقافي والأدبي السعودي؟

هل نحتاج للخروج من جائحة النقد الثقافي والأدبي السعودي؟

ابتسام منصور القحطاني
لسانك حصانك..

لسانك حصانك..

عبدالغني الشيخ
الدبلوماسية السعودية

الدبلوماسية السعودية

عبدالسلام المشيطي
آخر القول.. العطاء المستمر اسمه "وينرار"

آخر القول.. العطاء المستمر اسمه "وينرار"

حسين الحازمي
هل نتحوَّل إلى حرفيين؟

هل نتحوَّل إلى حرفيين؟

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة