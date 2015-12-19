إسلام آباد.. عمران خان يستقبل الأمير فيصل بن فرحان

في مقر الدورة الاستثنائية لوزراء خارجية "التعاون الإسلامي"

استقبل رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية عمران خان، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وذلك في مقر انعقاد الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي حول الوضع الإنساني في أفغانستان، الذي تستضيفه العاصمة إسلام آباد.

ونقل وزير الخارجية خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، لرئيس الوزراء ولحكومة وشعب باكستان الشقيقة، فيما حمله دولته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.

وفي بداية الاستقبال استعرض الجانبان نتائج الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي الذي دعت لهُ المملكة العربية السعودية بوصفها رئيس القمة الإسلامية الحالية. كما تناول الجانبان أوجه التنسيق المشترك بين البلدين لدعم الأمن والاستقرار في أفغانستان وتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الأفغاني الشقيق من خلال منظمة التعاون الإسلامي والمنظمات الدولية.

وتطرق الجانبان إلى أهمية وقوف المجتمع الدولي إلى جانب أفغانستان عبر مكافحة الإرهاب والتطرف في أفغانستان، ودعم الاقتصاد الأفغاني لضمان عدم انهياره مما قد يؤثر على المنطقة والعالم.

كما جرى خلال الاستقبال استعراض أوجه العلاقات التاريخية والراسخة بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في المجالات كافة، بالإضافة إلى تكثيف التنسيق الثنائي في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال الأمير عبدالله بن خالد بن سعود الكبير مساعد مدير الإدارة العامة لتخطيط السياسات بوزارة الخارجية، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان نواف المالكي، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.