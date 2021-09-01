النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"آخوند زادة" مرشداً أعلى.. "طالبان" تؤسس نظام حكم شبيهاً بإيران

"برادر" يسيّر المهام الحكومية اليومية

قال مسؤول حركة طالبان بلال كريمي، اليوم (الأربعاء): "إن طالبان وقادة أفغاناً آخرين توصلوا إلى اتفاق لتشكيل سلطة جديدة، تحت قيادة الزعيم الروحي للحركة هبة الله آخوند زادة، وستعلن خلال أيام قليلة".

ونقلت "بلومبرج" عن "كريمي" أن "آخوند زادة"، سيكون قائد السلطة التي تشرف على مجلس الوزراء المقبل، بينما سيتولى الملا عبدالغني برادر، أحد نواب "آخوند زادة" الثلاثة، والواجهة الرسمية للحركة، تسيير المهام الحكومية اليومية على الأرجح.

وذكر أن المشاورات بين قادة "طالبان" حول تشكيل حكومة أفغانية شاملة مع مسؤولين أفغان سابقين وقادة مؤثرين في المجتمع الأفغاني، انتهت رسمياً، وفقاً لـ"الشرق".

وأضاف أنهم توصلوا إلى اتفاق، والحركة على وشك إعلان حكومة فعالة خلال أيام وليس أسابيع.

وتشبه السلطة الجديدة التي ستحكم أفغانستان نظام الحكم الإيراني، وسيكون "آخوند زادة" بمثابة المرشد الأعلى في إيران، جامعاً بين السلطة الدينية والسياسية في الوقت نفسه.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"آخوند زادة" مرشداً أعلى.. "طالبان" تؤسس نظام حكم شبيهاً بإيران
سبق

قال مسؤول حركة طالبان بلال كريمي، اليوم (الأربعاء): "إن طالبان وقادة أفغاناً آخرين توصلوا إلى اتفاق لتشكيل سلطة جديدة، تحت قيادة الزعيم الروحي للحركة هبة الله آخوند زادة، وستعلن خلال أيام قليلة".

ونقلت "بلومبرج" عن "كريمي" أن "آخوند زادة"، سيكون قائد السلطة التي تشرف على مجلس الوزراء المقبل، بينما سيتولى الملا عبدالغني برادر، أحد نواب "آخوند زادة" الثلاثة، والواجهة الرسمية للحركة، تسيير المهام الحكومية اليومية على الأرجح.

وذكر أن المشاورات بين قادة "طالبان" حول تشكيل حكومة أفغانية شاملة مع مسؤولين أفغان سابقين وقادة مؤثرين في المجتمع الأفغاني، انتهت رسمياً، وفقاً لـ"الشرق".

وأضاف أنهم توصلوا إلى اتفاق، والحركة على وشك إعلان حكومة فعالة خلال أيام وليس أسابيع.

وتشبه السلطة الجديدة التي ستحكم أفغانستان نظام الحكم الإيراني، وسيكون "آخوند زادة" بمثابة المرشد الأعلى في إيران، جامعاً بين السلطة الدينية والسياسية في الوقت نفسه.

01 سبتمبر 2021 - 24 محرّم 1443
02:23 PM

"آخوند زادة" مرشداً أعلى.. "طالبان" تؤسس نظام حكم شبيهاً بإيران

"برادر" يسيّر المهام الحكومية اليومية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
10
6,384

قال مسؤول حركة طالبان بلال كريمي، اليوم (الأربعاء): "إن طالبان وقادة أفغاناً آخرين توصلوا إلى اتفاق لتشكيل سلطة جديدة، تحت قيادة الزعيم الروحي للحركة هبة الله آخوند زادة، وستعلن خلال أيام قليلة".

ونقلت "بلومبرج" عن "كريمي" أن "آخوند زادة"، سيكون قائد السلطة التي تشرف على مجلس الوزراء المقبل، بينما سيتولى الملا عبدالغني برادر، أحد نواب "آخوند زادة" الثلاثة، والواجهة الرسمية للحركة، تسيير المهام الحكومية اليومية على الأرجح.

وذكر أن المشاورات بين قادة "طالبان" حول تشكيل حكومة أفغانية شاملة مع مسؤولين أفغان سابقين وقادة مؤثرين في المجتمع الأفغاني، انتهت رسمياً، وفقاً لـ"الشرق".

وأضاف أنهم توصلوا إلى اتفاق، والحركة على وشك إعلان حكومة فعالة خلال أيام وليس أسابيع.

وتشبه السلطة الجديدة التي ستحكم أفغانستان نظام الحكم الإيراني، وسيكون "آخوند زادة" بمثابة المرشد الأعلى في إيران، جامعاً بين السلطة الدينية والسياسية في الوقت نفسه.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,249
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,505
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,755
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,698

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة