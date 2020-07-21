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المملكة تحصد 7 جوائز عالمية في المسابقة الرياضية للفضاء السيبراني 2020

أقيمت عن بعد في أمريكا بمشاركة 518 طالباً

فازت المملكة العربية السعودية ممثلة بمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" بـ(7) جوائز عالمية، خلال مشاركتها للمرة الأولى في المسابقة الرياضية للفضاء السيبراني (CMC 2020) التي أقيمت عن بُعد في الولايات المتحدة الأمريكية، من بين 74 دولة و518 طالباً وطالبة.

وحقق فريق المملكة للرياضيات المشارك في المسابقة ميدالية فضية و٣ برونزيات و٣ شهادات تقدير؛ حيث حصد الطالب خالد العجران من إدارة تعليم الرياض ميدالية فضية، ومروان خياط من إدارة تعليم مكة المكرمة ميدالية برونزية، ونواف الغامدي من إدارة تعليم المنطقة الشرقية ميدالية برونزية، وثناء الحيدري من إدارة تعليم مكة المكرمة ميدالية برونزية.

كما حقق كل من حمزة الشيخي من إدارة تعليم مكة المكرمة، ومحمد الدبيسي من إدارة تعليم المنطقة الشرقية، ومحمد الشهري من إدارة تعليم الرياض، شهادات تقدير.

وضمّ الفريق السعودي للرياضيات المشارك كلاً من الطلاب حمزة الشيخي من إدارة تعليم مكة المكرمة، ومحمد الدبيسي من إدارة تعليم الشرقية، ومروان الخياط من إدارة تعليم مكة المكرمة، والطالبة جود باهويني من إدارة تعليم ينبع، ونواف الغامدي من إدارة تعليم الشرقية، والطالبة ثناء الحيدري من إدارة تعليم مكة المكرمة، وخالد عجران من إدارة تعليم الرياض، ومحمد الشهري من إدارة تعليم الرياض.

وأشرفت مؤسسة "موهبة" بالتعاون مع وزارة التعليم على إعداد فريق المملكة للرياضيات المشارك في المسابقة، وخضع الفريق لبرامج تدريبية مكثفة لعدة سنوات، تجاوزت آلاف الساعات، إلى جانب مناهج التعليم الأساسية على أيدي خبراء ومختصين لتنمية مهاراتهم وتأهيلهم لخوض المسابقة، وإعدادهم بطريقة سليمة، ليكونوا على قدر المسؤولية والمواجهة مع موهوبي الدول الأخرى، وتحقيق مراكز متقدمة في أول مشاركة لهم في هذه المسابقة.

وتعد المسابقة الرياضية للفضاء السيبراني CMC مسابقة دولية مجانية عبر الإنترنت، ودعوة عالية المستوى عبر الإنترنت لطلبة المدارس الثانوية، وتحرص كل الدول الكبرى على المشاركة فيها.

وتوفر المسابقة الرياضية للفضاء السيبراني، فرصة ثرية لطلبة الرياضيات الشباب في العالم للتعامل مع المسائل الصعبة والمثيرة للاهتمام، والالتقاء بأقرانهم من دول أخرى.

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المملكة تحصد 7 جوائز عالمية في المسابقة الرياضية للفضاء السيبراني 2020
سبق

فازت المملكة العربية السعودية ممثلة بمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" بـ(7) جوائز عالمية، خلال مشاركتها للمرة الأولى في المسابقة الرياضية للفضاء السيبراني (CMC 2020) التي أقيمت عن بُعد في الولايات المتحدة الأمريكية، من بين 74 دولة و518 طالباً وطالبة.

وحقق فريق المملكة للرياضيات المشارك في المسابقة ميدالية فضية و٣ برونزيات و٣ شهادات تقدير؛ حيث حصد الطالب خالد العجران من إدارة تعليم الرياض ميدالية فضية، ومروان خياط من إدارة تعليم مكة المكرمة ميدالية برونزية، ونواف الغامدي من إدارة تعليم المنطقة الشرقية ميدالية برونزية، وثناء الحيدري من إدارة تعليم مكة المكرمة ميدالية برونزية.

كما حقق كل من حمزة الشيخي من إدارة تعليم مكة المكرمة، ومحمد الدبيسي من إدارة تعليم المنطقة الشرقية، ومحمد الشهري من إدارة تعليم الرياض، شهادات تقدير.

وضمّ الفريق السعودي للرياضيات المشارك كلاً من الطلاب حمزة الشيخي من إدارة تعليم مكة المكرمة، ومحمد الدبيسي من إدارة تعليم الشرقية، ومروان الخياط من إدارة تعليم مكة المكرمة، والطالبة جود باهويني من إدارة تعليم ينبع، ونواف الغامدي من إدارة تعليم الشرقية، والطالبة ثناء الحيدري من إدارة تعليم مكة المكرمة، وخالد عجران من إدارة تعليم الرياض، ومحمد الشهري من إدارة تعليم الرياض.

وأشرفت مؤسسة "موهبة" بالتعاون مع وزارة التعليم على إعداد فريق المملكة للرياضيات المشارك في المسابقة، وخضع الفريق لبرامج تدريبية مكثفة لعدة سنوات، تجاوزت آلاف الساعات، إلى جانب مناهج التعليم الأساسية على أيدي خبراء ومختصين لتنمية مهاراتهم وتأهيلهم لخوض المسابقة، وإعدادهم بطريقة سليمة، ليكونوا على قدر المسؤولية والمواجهة مع موهوبي الدول الأخرى، وتحقيق مراكز متقدمة في أول مشاركة لهم في هذه المسابقة.

وتعد المسابقة الرياضية للفضاء السيبراني CMC مسابقة دولية مجانية عبر الإنترنت، ودعوة عالية المستوى عبر الإنترنت لطلبة المدارس الثانوية، وتحرص كل الدول الكبرى على المشاركة فيها.

وتوفر المسابقة الرياضية للفضاء السيبراني، فرصة ثرية لطلبة الرياضيات الشباب في العالم للتعامل مع المسائل الصعبة والمثيرة للاهتمام، والالتقاء بأقرانهم من دول أخرى.

21 يوليو 2020 - 30 ذو القعدة 1441
06:31 PM

المملكة تحصد 7 جوائز عالمية في المسابقة الرياضية للفضاء السيبراني 2020

أقيمت عن بعد في أمريكا بمشاركة 518 طالباً

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عبدالله الراجحي - الرياض
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فازت المملكة العربية السعودية ممثلة بمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" بـ(7) جوائز عالمية، خلال مشاركتها للمرة الأولى في المسابقة الرياضية للفضاء السيبراني (CMC 2020) التي أقيمت عن بُعد في الولايات المتحدة الأمريكية، من بين 74 دولة و518 طالباً وطالبة.

وحقق فريق المملكة للرياضيات المشارك في المسابقة ميدالية فضية و٣ برونزيات و٣ شهادات تقدير؛ حيث حصد الطالب خالد العجران من إدارة تعليم الرياض ميدالية فضية، ومروان خياط من إدارة تعليم مكة المكرمة ميدالية برونزية، ونواف الغامدي من إدارة تعليم المنطقة الشرقية ميدالية برونزية، وثناء الحيدري من إدارة تعليم مكة المكرمة ميدالية برونزية.

كما حقق كل من حمزة الشيخي من إدارة تعليم مكة المكرمة، ومحمد الدبيسي من إدارة تعليم المنطقة الشرقية، ومحمد الشهري من إدارة تعليم الرياض، شهادات تقدير.

وضمّ الفريق السعودي للرياضيات المشارك كلاً من الطلاب حمزة الشيخي من إدارة تعليم مكة المكرمة، ومحمد الدبيسي من إدارة تعليم الشرقية، ومروان الخياط من إدارة تعليم مكة المكرمة، والطالبة جود باهويني من إدارة تعليم ينبع، ونواف الغامدي من إدارة تعليم الشرقية، والطالبة ثناء الحيدري من إدارة تعليم مكة المكرمة، وخالد عجران من إدارة تعليم الرياض، ومحمد الشهري من إدارة تعليم الرياض.

وأشرفت مؤسسة "موهبة" بالتعاون مع وزارة التعليم على إعداد فريق المملكة للرياضيات المشارك في المسابقة، وخضع الفريق لبرامج تدريبية مكثفة لعدة سنوات، تجاوزت آلاف الساعات، إلى جانب مناهج التعليم الأساسية على أيدي خبراء ومختصين لتنمية مهاراتهم وتأهيلهم لخوض المسابقة، وإعدادهم بطريقة سليمة، ليكونوا على قدر المسؤولية والمواجهة مع موهوبي الدول الأخرى، وتحقيق مراكز متقدمة في أول مشاركة لهم في هذه المسابقة.

وتعد المسابقة الرياضية للفضاء السيبراني CMC مسابقة دولية مجانية عبر الإنترنت، ودعوة عالية المستوى عبر الإنترنت لطلبة المدارس الثانوية، وتحرص كل الدول الكبرى على المشاركة فيها.

وتوفر المسابقة الرياضية للفضاء السيبراني، فرصة ثرية لطلبة الرياضيات الشباب في العالم للتعامل مع المسائل الصعبة والمثيرة للاهتمام، والالتقاء بأقرانهم من دول أخرى.

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