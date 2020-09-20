هذه العادات السيئة تتسبّب في ظهور الهالات السوداء.. يجب تجنبها

بجانب الوراثة والشيخوخة والإجهاد العقلي أو البدني والتغيرات الهرمونية

تعد منطقة الجلد تحت العين من أكثر المناطق حساسية في جسم الإنسان، وعُرضة لظهور الهالات السوداء التي تظهر الوجه متعباً ومرهقاً للغاية.

وبحسب موقع "ذا هيلث سايت"، يمكن أن يشير وجود الهالات السوداء تحت العين، إلى وجود مشكلات صحية في الجسم.

وتسهم عوامل عدة في ظهور الهالات السوداء، بما في ذلك الوراثة والشيخوخة والإجهاد العقلي أو البدني، والتغيرات الهرمونية ونقص التغذية وقلة النوم.

ويؤدي التعرُّض المفرط لأشعة الشمس إلى تحفيز الجسم على إنتاج مزيد من الميلانين الذي يمنح البشرة لونها، وهو أيضاً سبب في ظهور الهالات السوداء.

ومع التقدم في العمر، يصبح الجلد رقيقا ويفقد الدهون والكولاجين، وهذا ما يجعل الأوعية الدموية ذات اللون الأزرق المحمر تحت العين تبدو أكثر وضوحا بحسب "سبوتنيك عربي".

ويمكن أن يؤثر الجفاف وفقر الدم سلباً في بشرة ما تحت العين، ويؤديان إلى تكوين الهالات السوداء.

وتسهم بعض أنماط الحياة والعادات غير الصحيحة في ظهور الهالات السوداء تحت العينين، ومن أبرز هذه العادات:

النوم غير الكافي: الحصول على قسط جيد من النوم ليلاً أمر مهم للصحة العامة، بما في ذلك للبشرة والعين، وإن قلة النوم تؤدي إلى ضعف في نشاط الدورة الدموية وظهور الهالات السوداء.

عدم إزالة مكياج العيون: عدم إزالة مكياج العيون يومياً يسبّب في تراكم تلك المواد والمستحضرات على الجلد تحت العين، فيتغيّر لون تلك المنطقة وتبدين بمظهر غير مرغوب.

وإزالة المكياج بطريقة قاسية: نظراً لكون الجلد تحت العين حساس للغاية، يجب استخدام تقنيات لطيفة وخفيفة على البشرة عند إزالة المكياج، إذ إن استخدام وسائل قاسية يتسبّب في إلحاق الضرر بالبشرة، وظهور الهالات السوداء بمرور الوقت.

عدم تناول السوائل الكافية: يمكن أن يؤدي نقص السوائل في الجسم إلى جفاف البشرة؛ ما يجعلها تبدو خشنة ومتعبة، إذ إن الجفاف هو أحد أسباب ظهور الهالات السوداء، لذا ينصح بالإكثار من شرب السوائل والماء.