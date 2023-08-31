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في المظيلف.. كورونا تصيب "2" من معلمي إحدى المدارس.. والدراسة مستمرة

لم تثبت إصابة أحد من المخالطين وخصوصًا أن جميع العاملين تلقوا جرعتين من اللقاح

أُصيب معلّمَان من إحدى المدارس المتوسطة بمكتب تعليم المظيلف التابعة لإدارة تعليم القنفذة بفيروس كورونا الأسبوع الماضي، فيما نفى تعليم القنفذة الأنباء المتداولة حول إغلاق المدرسة، مؤكدًا العمل بالبروتوكولات الوقائية.

وقال لـ "سبق" محمد شار المرحبي متحدث تعليم القنفذة: "ورد لمكتب التعليم خطاب مدير المدرسة يوم الأحد ٢١ / ١ / ١٤٤٣ بشأن وجود إصابة لمعلمين في الأسبوع الذي سبق عودة الطلاب، وتم توجيهه بما ورد بالأدلة والبروتوكولات الوقائية ومن ضمنها فحص pcr لجميع المخالطين للحالات حيث لم تثبت إصابة لأحد من المخالطين وخصوصًا أن جميع العاملين بالمدرسة تلقوا جرعتين من لقاح كورونا.

وأضاف: تمت متابعة الوضع الصحي للطلاب والعاملين وكذلك التنظيمات الخاصة بالعودة الحضورية بالمدرسة خلال اليومين السابقين وهي تطبق كل التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية الضامنة بعد توفيق الله سلامة الجميع.

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في المظيلف.. كورونا تصيب "2" من معلمي إحدى المدارس.. والدراسة مستمرة
سبق

أُصيب معلّمَان من إحدى المدارس المتوسطة بمكتب تعليم المظيلف التابعة لإدارة تعليم القنفذة بفيروس كورونا الأسبوع الماضي، فيما نفى تعليم القنفذة الأنباء المتداولة حول إغلاق المدرسة، مؤكدًا العمل بالبروتوكولات الوقائية.

وقال لـ "سبق" محمد شار المرحبي متحدث تعليم القنفذة: "ورد لمكتب التعليم خطاب مدير المدرسة يوم الأحد ٢١ / ١ / ١٤٤٣ بشأن وجود إصابة لمعلمين في الأسبوع الذي سبق عودة الطلاب، وتم توجيهه بما ورد بالأدلة والبروتوكولات الوقائية ومن ضمنها فحص pcr لجميع المخالطين للحالات حيث لم تثبت إصابة لأحد من المخالطين وخصوصًا أن جميع العاملين بالمدرسة تلقوا جرعتين من لقاح كورونا.

وأضاف: تمت متابعة الوضع الصحي للطلاب والعاملين وكذلك التنظيمات الخاصة بالعودة الحضورية بالمدرسة خلال اليومين السابقين وهي تطبق كل التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية الضامنة بعد توفيق الله سلامة الجميع.

31 أغسطس 2021 - 23 محرّم 1443
01:23 AM

في المظيلف.. كورونا تصيب "2" من معلمي إحدى المدارس.. والدراسة مستمرة

لم تثبت إصابة أحد من المخالطين وخصوصًا أن جميع العاملين تلقوا جرعتين من اللقاح

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عبدالعزيز الشهري - القنفذة
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أُصيب معلّمَان من إحدى المدارس المتوسطة بمكتب تعليم المظيلف التابعة لإدارة تعليم القنفذة بفيروس كورونا الأسبوع الماضي، فيما نفى تعليم القنفذة الأنباء المتداولة حول إغلاق المدرسة، مؤكدًا العمل بالبروتوكولات الوقائية.

وقال لـ "سبق" محمد شار المرحبي متحدث تعليم القنفذة: "ورد لمكتب التعليم خطاب مدير المدرسة يوم الأحد ٢١ / ١ / ١٤٤٣ بشأن وجود إصابة لمعلمين في الأسبوع الذي سبق عودة الطلاب، وتم توجيهه بما ورد بالأدلة والبروتوكولات الوقائية ومن ضمنها فحص pcr لجميع المخالطين للحالات حيث لم تثبت إصابة لأحد من المخالطين وخصوصًا أن جميع العاملين بالمدرسة تلقوا جرعتين من لقاح كورونا.

وأضاف: تمت متابعة الوضع الصحي للطلاب والعاملين وكذلك التنظيمات الخاصة بالعودة الحضورية بالمدرسة خلال اليومين السابقين وهي تطبق كل التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية الضامنة بعد توفيق الله سلامة الجميع.

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