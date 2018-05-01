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تحذير من ورق عنب محشي "الدرّة" .. تخلصوا منه فوراً يحتوي على مبيد

"الغذاء والدواء":  مستورد من "الأردن" ويحوي نسبة أكثر من المسموح بها

حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، المستهلكين، من شراء أو استهلاك منتج ورق عنب محشي للعلامة التجارية "الدرّة" "Durra"؛ المنتج في المملكة الأردنية الهاشمية، نظراً لاحتوائه على مبيد "كاربندزيم" (CARBENDAZIM) بنسبة تتجاوز الحدود القصوى المسموح بها من بقايا المبيدات في المواصفات المعتمدة.

وقالت "الهيئة": منتج ورق العنب "الدرّة" يحمل تاريخ إنتاج 13 / 1 / 1438هـ، وتاريخ انتهاء 12/ 7 / 1439هـ، ورقم تشغيلة (010) ووزن 400 جرام و1900 جرام، ورقم باركود 6210241895189.

وأوصت "الهيئة" بتجنب استهلاك هذا المنتج وتخلّص المستهلكين مما لديهم منه فوراً حفاظاً على صحتهم، مشيرة إلى مواصلة متابعة تنفيذ الإجراءات للتأكّد من خلو الأسواق من هذا المنتج.

ولفتت إلى أنه في حالة وجود استفسارات أو رغبة في الإبلاغ عن المشكلات المتعلقة بالغذاء، يمكن التواصل مع مركز الاتصال الموحد في الهيئة "19999".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تحذير من ورق عنب محشي "الدرّة" .. تخلصوا منه فوراً يحتوي على مبيد
سبق

حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، المستهلكين، من شراء أو استهلاك منتج ورق عنب محشي للعلامة التجارية "الدرّة" "Durra"؛ المنتج في المملكة الأردنية الهاشمية، نظراً لاحتوائه على مبيد "كاربندزيم" (CARBENDAZIM) بنسبة تتجاوز الحدود القصوى المسموح بها من بقايا المبيدات في المواصفات المعتمدة.

وقالت "الهيئة": منتج ورق العنب "الدرّة" يحمل تاريخ إنتاج 13 / 1 / 1438هـ، وتاريخ انتهاء 12/ 7 / 1439هـ، ورقم تشغيلة (010) ووزن 400 جرام و1900 جرام، ورقم باركود 6210241895189.

وأوصت "الهيئة" بتجنب استهلاك هذا المنتج وتخلّص المستهلكين مما لديهم منه فوراً حفاظاً على صحتهم، مشيرة إلى مواصلة متابعة تنفيذ الإجراءات للتأكّد من خلو الأسواق من هذا المنتج.

ولفتت إلى أنه في حالة وجود استفسارات أو رغبة في الإبلاغ عن المشكلات المتعلقة بالغذاء، يمكن التواصل مع مركز الاتصال الموحد في الهيئة "19999".

01 مايو 2018 - 15 شعبان 1439
12:50 PM

تحذير من ورق عنب محشي "الدرّة" .. تخلصوا منه فوراً يحتوي على مبيد

"الغذاء والدواء":  مستورد من "الأردن" ويحوي نسبة أكثر من المسموح بها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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44,006

حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، المستهلكين، من شراء أو استهلاك منتج ورق عنب محشي للعلامة التجارية "الدرّة" "Durra"؛ المنتج في المملكة الأردنية الهاشمية، نظراً لاحتوائه على مبيد "كاربندزيم" (CARBENDAZIM) بنسبة تتجاوز الحدود القصوى المسموح بها من بقايا المبيدات في المواصفات المعتمدة.

وقالت "الهيئة": منتج ورق العنب "الدرّة" يحمل تاريخ إنتاج 13 / 1 / 1438هـ، وتاريخ انتهاء 12/ 7 / 1439هـ، ورقم تشغيلة (010) ووزن 400 جرام و1900 جرام، ورقم باركود 6210241895189.

وأوصت "الهيئة" بتجنب استهلاك هذا المنتج وتخلّص المستهلكين مما لديهم منه فوراً حفاظاً على صحتهم، مشيرة إلى مواصلة متابعة تنفيذ الإجراءات للتأكّد من خلو الأسواق من هذا المنتج.

ولفتت إلى أنه في حالة وجود استفسارات أو رغبة في الإبلاغ عن المشكلات المتعلقة بالغذاء، يمكن التواصل مع مركز الاتصال الموحد في الهيئة "19999".

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