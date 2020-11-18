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القوات الخاصة لأمن الطرق تعيد مواطناً لذويه في حائل

بعدما تلقت الجهات الأمنية بلاغاً يفيد بتغيبه.. وصحته جيدة

نجحت القوات الخاصة لأمن الطرق وضمن مهامه الانسانية في إعادة مواطن لذويه بمنطقة حائل، بعد أن تلقت الجهات الأمنية بلاغاً عن تغيبه.

وأوضح حساب "أمن الطرق" على "تويتر" اليوم أن الحالة الصحية للمواطن جيدة.

القوات الخاصة لأمن الطرق حائل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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القوات الخاصة لأمن الطرق تعيد مواطناً لذويه في حائل
سبق

نجحت القوات الخاصة لأمن الطرق وضمن مهامه الانسانية في إعادة مواطن لذويه بمنطقة حائل، بعد أن تلقت الجهات الأمنية بلاغاً عن تغيبه.

وأوضح حساب "أمن الطرق" على "تويتر" اليوم أن الحالة الصحية للمواطن جيدة.

18 نوفمبر 2020 - 3 ربيع الآخر 1442
02:57 PM

القوات الخاصة لأمن الطرق تعيد مواطناً لذويه في حائل

بعدما تلقت الجهات الأمنية بلاغاً يفيد بتغيبه.. وصحته جيدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - حائل
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نجحت القوات الخاصة لأمن الطرق وضمن مهامه الانسانية في إعادة مواطن لذويه بمنطقة حائل، بعد أن تلقت الجهات الأمنية بلاغاً عن تغيبه.

وأوضح حساب "أمن الطرق" على "تويتر" اليوم أن الحالة الصحية للمواطن جيدة.

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