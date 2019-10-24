يشارك المدير التنفيذي للموارد البشرية في أرامكو السعودية المهندس نبيل بن خالد الدبل في ندوة المتحدث الرئيس تحت عنوان "مستقبل التوظيف"، يوم الأحد القادم. وذلك ضمن ملتقى لقاءات هدف في الدمام، الذي ينظمه صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، تحت رعاية أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف بن عبدالعزيز، خلال الفترة 27 – 29 أكتوبر 2019م، في مركز معارض الظهران الدولية. ويمكن للراغبين في المشاركة وحضور الندوة زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالملتقى والتسجيل إلكترونياً من خلال الرابط hrdfliqaat.sa. ويعد ملتقى لقاءات الدمام 2019م، امتداداً لمعرض لقاءات الرياض وملتقى جدة، وذلك بعد إطلاق الصندوق عدداً من المبادرات والبرامج الوطنيـة للتوسـع فـي الدعـم المالـي لمنشآت القطـاع الخـاص، ولدعـم تأهيل وتدريـب وتوظيـف الكـوادر الوطنيـة من خلال عدد من البرامج. يُذكر أن ملتقى "لقاءات هدف" يستهدف العملاء المسـتفيدين من خدماته وهم: منشآت القطـاع الخـاص، والباحثين والباحثات عــن عمـل، وطـلاب المرحلـة الثانويـة فما فـوق، وموظفـو وموظفـات القطـاع الخاص ورواد ورائدات الأعمـال. ويصاحـب الملتقـى معـرضاً لتوظيف الباحثين والباحثات عـن العمـل في المنشآت المشاركة في الملتقى، وورش عمل توعوية للمشاركين، بالإضافة إلى مجموعة من المحاضرات والندوات التخصصية المختلفة.

المدير التنفيذي للموارد البشرية بأرامكو يتحدث عن "مستقبل التوظيف".. الأحد وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2019-10-24 يشارك المدير التنفيذي للموارد البشرية في أرامكو السعودية المهندس نبيل بن خالد الدبل في ندوة المتحدث الرئيس تحت عنوان "مستقبل التوظيف"، يوم الأحد القادم.

وذلك ضمن ملتقى لقاءات هدف في الدمام، الذي ينظمه صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، تحت رعاية أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف بن عبدالعزيز، خلال الفترة 27 – 29 أكتوبر 2019م، في مركز معارض الظهران الدولية.

ويمكن للراغبين في المشاركة وحضور الندوة زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالملتقى والتسجيل إلكترونياً من خلال الرابط hrdfliqaat.sa.

ويعد ملتقى لقاءات الدمام 2019م، امتداداً لمعرض لقاءات الرياض وملتقى جدة، وذلك بعد إطلاق الصندوق عدداً من المبادرات والبرامج الوطنيـة للتوسـع فـي الدعـم المالـي لمنشآت القطـاع الخـاص، ولدعـم تأهيل وتدريـب وتوظيـف الكـوادر الوطنيـة من خلال عدد من البرامج.

يُذكر أن ملتقى "لقاءات هدف" يستهدف العملاء المسـتفيدين من خدماته وهم: منشآت القطـاع الخـاص، والباحثين والباحثات عــن عمـل، وطـلاب المرحلـة الثانويـة فما فـوق، وموظفـو وموظفـات القطـاع الخاص ورواد ورائدات الأعمـال.

ويصاحـب الملتقـى معـرضاً لتوظيف الباحثين والباحثات عـن العمـل في المنشآت المشاركة في الملتقى، وورش عمل توعوية للمشاركين، بالإضافة إلى مجموعة من المحاضرات والندوات التخصصية المختلفة.

24 أكتوبر 2019 - 25 صفر 1441 04:06 PM

المدير التنفيذي للموارد البشرية بأرامكو يتحدث عن "مستقبل التوظيف".. الأحد ضمن ملتقى لقاءات "هدف" في الدمام الذي ينظمه الصندوق برعاية أمير الشرقية





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يشارك المدير التنفيذي للموارد البشرية في أرامكو السعودية المهندس نبيل بن خالد الدبل في ندوة المتحدث الرئيس تحت عنوان "مستقبل التوظيف"، يوم الأحد القادم.

وذلك ضمن ملتقى لقاءات هدف في الدمام، الذي ينظمه صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، تحت رعاية أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف بن عبدالعزيز، خلال الفترة 27 – 29 أكتوبر 2019م، في مركز معارض الظهران الدولية.

ويمكن للراغبين في المشاركة وحضور الندوة زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالملتقى والتسجيل إلكترونياً من خلال الرابط hrdfliqaat.sa.

ويعد ملتقى لقاءات الدمام 2019م، امتداداً لمعرض لقاءات الرياض وملتقى جدة، وذلك بعد إطلاق الصندوق عدداً من المبادرات والبرامج الوطنيـة للتوسـع فـي الدعـم المالـي لمنشآت القطـاع الخـاص، ولدعـم تأهيل وتدريـب وتوظيـف الكـوادر الوطنيـة من خلال عدد من البرامج.

يُذكر أن ملتقى "لقاءات هدف" يستهدف العملاء المسـتفيدين من خدماته وهم: منشآت القطـاع الخـاص، والباحثين والباحثات عــن عمـل، وطـلاب المرحلـة الثانويـة فما فـوق، وموظفـو وموظفـات القطـاع الخاص ورواد ورائدات الأعمـال.

ويصاحـب الملتقـى معـرضاً لتوظيف الباحثين والباحثات عـن العمـل في المنشآت المشاركة في الملتقى، وورش عمل توعوية للمشاركين، بالإضافة إلى مجموعة من المحاضرات والندوات التخصصية المختلفة.