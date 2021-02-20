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تنبيه لـ"مركز الأرصاد": رياح نشطة على أجزاء من منطقة تبوك

تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من رياح نشطة على أجزاء من منطقة تبوك تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية على محافظات الوجه وأملج وضباء.

وبين المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة الثامنة مساءً.

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تنبيه لـ"مركز الأرصاد": رياح نشطة على أجزاء من منطقة تبوك
سبق

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من رياح نشطة على أجزاء من منطقة تبوك تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية على محافظات الوجه وأملج وضباء.

وبين المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة الثامنة مساءً.

20 فبراير 2021 - 8 رجب 1442
05:24 PM

تنبيه لـ"مركز الأرصاد": رياح نشطة على أجزاء من منطقة تبوك

تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تبوك
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نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من رياح نشطة على أجزاء من منطقة تبوك تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية على محافظات الوجه وأملج وضباء.

وبين المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة الثامنة مساءً.

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