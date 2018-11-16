رئيس مجلس علماء باكستان: النيابة السعودية ألجمت الأبواق الناعقة

قال إن ما يهمّ "الإعلام المرتزق" تشويه المملكة وليس "خاشقجي"

أكّد رئيس مجلس علماء باكستان محمد طاهر محمود الأشرفي؛ أن المملكة العربية السعودية تحترم مواطنيها وتؤمن بالعدل وتطبّقه، مشيراً إلى أنها اتخذت قرارات حاسمة في قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وقال "الأشرفي": إعلان النيابة العامة يوم أمس الخميس ومحاكمة المتورّطين في قتل المواطن جمال خاشقجي؛ ينبعان من عدالة المملكة وشفافيتها؛ فالمملكة العربية السعودية بلد ينفّذ أحكام الكتاب والسنة وتعاليمهما.

وأضاف: كثير من الأشخاص والجهات الإعلامية المرتزقة استهدفت المملكة العربية السعودية عبر نشر الأكاذيب وتوجيه التهم عبر الإعلام المأجور ومن خلال المدسوسين وما زالوا قائمين على ذلك؛ ليس من أجل "خاشقجي"، وإنما تشويه لصورة المملكة العربية السعودية وزعزعة أمنها.

وأردف: لقد ألجم بيان النيابة العامة الأبواق الناعقة، وأظهر حرص قيادة المملكة العربية السعودية على تطبيق العدل، ولاسيما خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، اللذين يحرصان على حماية الوطن والمواطنين وسيادة الدولة ويبذلان كل جهودهما من أجل ذلك.

وتابع: قرار خادم الحرمين الشريفين، زاد مكانته ورفع قدره.