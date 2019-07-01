"مكافحة المخدرات" تعلن عن نتائج القبول المبدئي للرتب العسكرية "رجال ونساء"

يُمنع منعًا باتًا دخول أجهزة الهاتف الجوال أو ما يشابهها إلى مقر لجنة القبول

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات على رتبة وكيل رقيب وعريف وجندي أول وجندي للرجال إضافة إلى العنصر النسائي على رتبة جندي.

وأشارت الإدارة إلى أن قبول المتقدمة أو المتقدم مبدئي لا يعني قبوله أو قبولها نهائيًا، مؤكدة أنه سيتم استبعاد كل من يوجد لديه اختلاف في بيانات التسجيل حسب الشروط المعتمدة، موضحة أنه يمنع منعًا باتًا دخول أجهزة الهاتف الجوال أو ما يشابهها إلى مقر لجنة القبول والتسجيل كما يمنع دخول المرافقين أيًا كانت صلة القرابة.

وأضافت "الإدارة" أنها تعتذر عن قبول أي متقدمة أو متقدم لم يحضر أو تحضر كامل المستندات المطلوبة في اليوم والتاريخ والوقت المحدد أو عدم الالتزام بالتعليمات الموضحة في الموقع ولمعرفة نتيجة القبول المبدئي وطلبات وشروط إجراءات القبول الضغط على الرابط التالي :www.jobs.sa