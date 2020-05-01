النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

‫من الجو .. "سبق" تُوثق حزم "قوة الطوارئ" لتطبيق منع التجول بـ"الدواسر"

أثناء تأديتهم مهامهم في مساندة الجهات الأمنية خلال ساعات العمل في رمضان

تصوير: أحمد آل مسن

وثقت عدسة "سبق" من الجو، الوعي المجتمعي والتزام المواطنين بالخماسين في محافظة وادي الدواسر؛ بأمر منع التجول، والذي جاء حرصًا على الصحة العامة لأبناء المحافظة والمقيمين فيها في مواجهة جائحة فيروس كورونا "كوفيد 19".

ووجدت "سبق" ميدانيًا مع قوة الطوارئ الخاصة؛ أثناء تأديتهم مهامهم ومساندتهم للجهات الأمنية في متابعة الأمر السامي خلال ساعات العمل في رمضان، وشاهدت ما يُقدم من جهود في حفظ الأمن وتطبيق الأنظمة، فيما لاحظت امتثال الجميع واحترامهم للتعليمات الصادرة والتي أعلنت عنها وزارة الداخلية".

‫ووثقت تمركز ووجود رجال قوة الطوارئ الخاصة بالمحافظة وانتشارهم بدوار المحافظة في جميع اتجاهاته، لتطبيق أمر منع التجول بكل قوة وحزم ؛ ما عدا من لديهم تصاريح رسمية أو الجهات المستثناة في القرار.

فيروس كورونا الجديد منع التجول

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
‫من الجو .. "سبق" تُوثق حزم "قوة الطوارئ" لتطبيق منع التجول بـ"الدواسر"
سبق

تصوير: أحمد آل مسن

وثقت عدسة "سبق" من الجو، الوعي المجتمعي والتزام المواطنين بالخماسين في محافظة وادي الدواسر؛ بأمر منع التجول، والذي جاء حرصًا على الصحة العامة لأبناء المحافظة والمقيمين فيها في مواجهة جائحة فيروس كورونا "كوفيد 19".

ووجدت "سبق" ميدانيًا مع قوة الطوارئ الخاصة؛ أثناء تأديتهم مهامهم ومساندتهم للجهات الأمنية في متابعة الأمر السامي خلال ساعات العمل في رمضان، وشاهدت ما يُقدم من جهود في حفظ الأمن وتطبيق الأنظمة، فيما لاحظت امتثال الجميع واحترامهم للتعليمات الصادرة والتي أعلنت عنها وزارة الداخلية".

‫ووثقت تمركز ووجود رجال قوة الطوارئ الخاصة بالمحافظة وانتشارهم بدوار المحافظة في جميع اتجاهاته، لتطبيق أمر منع التجول بكل قوة وحزم ؛ ما عدا من لديهم تصاريح رسمية أو الجهات المستثناة في القرار.

01 مايو 2020 - 8 رمضان 1441
12:31 AM

‫من الجو .. "سبق" تُوثق حزم "قوة الطوارئ" لتطبيق منع التجول بـ"الدواسر"

أثناء تأديتهم مهامهم في مساندة الجهات الأمنية خلال ساعات العمل في رمضان

A A A
خلف الدوسري - وادي الدواسر
1
3,126

تصوير: أحمد آل مسن

وثقت عدسة "سبق" من الجو، الوعي المجتمعي والتزام المواطنين بالخماسين في محافظة وادي الدواسر؛ بأمر منع التجول، والذي جاء حرصًا على الصحة العامة لأبناء المحافظة والمقيمين فيها في مواجهة جائحة فيروس كورونا "كوفيد 19".

ووجدت "سبق" ميدانيًا مع قوة الطوارئ الخاصة؛ أثناء تأديتهم مهامهم ومساندتهم للجهات الأمنية في متابعة الأمر السامي خلال ساعات العمل في رمضان، وشاهدت ما يُقدم من جهود في حفظ الأمن وتطبيق الأنظمة، فيما لاحظت امتثال الجميع واحترامهم للتعليمات الصادرة والتي أعلنت عنها وزارة الداخلية".

‫ووثقت تمركز ووجود رجال قوة الطوارئ الخاصة بالمحافظة وانتشارهم بدوار المحافظة في جميع اتجاهاته، لتطبيق أمر منع التجول بكل قوة وحزم ؛ ما عدا من لديهم تصاريح رسمية أو الجهات المستثناة في القرار.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,736
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,437
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,815
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,818

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

المصلحة شوّهت سمعة التعاون الإنساني...

المصلحة شوّهت سمعة التعاون الإنساني...

سارة الجهني
مَنْ ضحك على القصبي؟!

مَنْ ضحك على القصبي؟!

أحمد عجب
ماذا لو..؟

ماذا لو..؟

علاء الدين براده
التداعيات الاقتصادية والاجتماعية وصعوبات التنبؤ بالمستقبل

التداعيات الاقتصادية والاجتماعية وصعوبات التنبؤ بالمستقبل

ماجد الجوهري
إعادة المفصولين للعمل

إعادة المفصولين للعمل

أحمد عجب
اختبار الأزمة

اختبار الأزمة

سعيد آل جندب
شهر رمضان فرصة للتحول نحو الأفضل

شهر رمضان فرصة للتحول نحو الأفضل

حسن آل عمير
البخل مع سبق الإصرار والتمادي..!!

البخل مع سبق الإصرار والتمادي..!!

محمد الصيـعري
الملك يوشِّح جنود "الصحة" تاج العز

الملك يوشِّح جنود "الصحة" تاج العز

علي آل شرمة
"كورونا" وإنصاف المعلمين..!!

"كورونا" وإنصاف المعلمين..!!

ساير المنيعي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة