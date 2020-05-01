‫من الجو .. "سبق" تُوثق حزم "قوة الطوارئ" لتطبيق منع التجول بـ"الدواسر"

أثناء تأديتهم مهامهم في مساندة الجهات الأمنية خلال ساعات العمل في رمضان

تصوير: أحمد آل مسن

وثقت عدسة "سبق" من الجو، الوعي المجتمعي والتزام المواطنين بالخماسين في محافظة وادي الدواسر؛ بأمر منع التجول، والذي جاء حرصًا على الصحة العامة لأبناء المحافظة والمقيمين فيها في مواجهة جائحة فيروس كورونا "كوفيد 19".

ووجدت "سبق" ميدانيًا مع قوة الطوارئ الخاصة؛ أثناء تأديتهم مهامهم ومساندتهم للجهات الأمنية في متابعة الأمر السامي خلال ساعات العمل في رمضان، وشاهدت ما يُقدم من جهود في حفظ الأمن وتطبيق الأنظمة، فيما لاحظت امتثال الجميع واحترامهم للتعليمات الصادرة والتي أعلنت عنها وزارة الداخلية".

‫ووثقت تمركز ووجود رجال قوة الطوارئ الخاصة بالمحافظة وانتشارهم بدوار المحافظة في جميع اتجاهاته، لتطبيق أمر منع التجول بكل قوة وحزم ؛ ما عدا من لديهم تصاريح رسمية أو الجهات المستثناة في القرار.