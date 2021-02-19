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26 ألف حالة راجعت عيادات الصحة النفسية بمكة خلال عام 2020

بينهم نحو 450 مريضاً ومريضةً منومين

بلغ إجمالي عدد المرضى المراجعين بقسم الطوارئ النفسية بمستشفى الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة لعام 2020، أكثر من 13 ألف مريض ومريضة.

وتفصيلاً؛ في إحصائية حصلت "سبق" عليها من مستشفى الملك عبدالعزيز بالزاهر بمكة المكرمة، صرّح مدير العيادات والطوارئ النفسية بمستشفى الملك عبدالعزيز بالزاهر الدكتور سامي أحمد اللحياني، بأن عدد المرضى المراجعين بقسم العيادات الخارجية النفسية لعام ٢٠٢٠ بلغ (٢٦٠٣١) مريض ومريضة، فيما بلغ عدد المرضى المراجعين بقسم الطوارئ النفسية لعام ٢٠٢٠م (١٣٠٣٧) مريضاً ومريضة.


وأشار "اللحياني" إلى أن عدد المرضى المنومين بقسم الصحة النفسية لعام ٢٠٢٠ م (٤٥٠) مريضاً ومريضة، وبلغ عدد حالات التقييم النفسي والعلاج النفسي والسلوكي والإرشاد الأسري والاختبارات النفسية لعام ٢٠٢٠ م (١٥١٣) مريضاً ومريضة، لافتاً إلى عدد حالات اللجنة الطبية النفسية المحلية بالعيادات الخارجية النفسية لعام ٢٠٢٠م بلغ (١٦٥٩) حالة.

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26 ألف حالة راجعت عيادات الصحة النفسية بمكة خلال عام 2020
سبق

بلغ إجمالي عدد المرضى المراجعين بقسم الطوارئ النفسية بمستشفى الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة لعام 2020، أكثر من 13 ألف مريض ومريضة.

وتفصيلاً؛ في إحصائية حصلت "سبق" عليها من مستشفى الملك عبدالعزيز بالزاهر بمكة المكرمة، صرّح مدير العيادات والطوارئ النفسية بمستشفى الملك عبدالعزيز بالزاهر الدكتور سامي أحمد اللحياني، بأن عدد المرضى المراجعين بقسم العيادات الخارجية النفسية لعام ٢٠٢٠ بلغ (٢٦٠٣١) مريض ومريضة، فيما بلغ عدد المرضى المراجعين بقسم الطوارئ النفسية لعام ٢٠٢٠م (١٣٠٣٧) مريضاً ومريضة.


وأشار "اللحياني" إلى أن عدد المرضى المنومين بقسم الصحة النفسية لعام ٢٠٢٠ م (٤٥٠) مريضاً ومريضة، وبلغ عدد حالات التقييم النفسي والعلاج النفسي والسلوكي والإرشاد الأسري والاختبارات النفسية لعام ٢٠٢٠ م (١٥١٣) مريضاً ومريضة، لافتاً إلى عدد حالات اللجنة الطبية النفسية المحلية بالعيادات الخارجية النفسية لعام ٢٠٢٠م بلغ (١٦٥٩) حالة.

19 فبراير 2021 - 7 رجب 1442
07:01 PM

26 ألف حالة راجعت عيادات الصحة النفسية بمكة خلال عام 2020

بينهم نحو 450 مريضاً ومريضةً منومين

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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بلغ إجمالي عدد المرضى المراجعين بقسم الطوارئ النفسية بمستشفى الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة لعام 2020، أكثر من 13 ألف مريض ومريضة.

وتفصيلاً؛ في إحصائية حصلت "سبق" عليها من مستشفى الملك عبدالعزيز بالزاهر بمكة المكرمة، صرّح مدير العيادات والطوارئ النفسية بمستشفى الملك عبدالعزيز بالزاهر الدكتور سامي أحمد اللحياني، بأن عدد المرضى المراجعين بقسم العيادات الخارجية النفسية لعام ٢٠٢٠ بلغ (٢٦٠٣١) مريض ومريضة، فيما بلغ عدد المرضى المراجعين بقسم الطوارئ النفسية لعام ٢٠٢٠م (١٣٠٣٧) مريضاً ومريضة.


وأشار "اللحياني" إلى أن عدد المرضى المنومين بقسم الصحة النفسية لعام ٢٠٢٠ م (٤٥٠) مريضاً ومريضة، وبلغ عدد حالات التقييم النفسي والعلاج النفسي والسلوكي والإرشاد الأسري والاختبارات النفسية لعام ٢٠٢٠ م (١٥١٣) مريضاً ومريضة، لافتاً إلى عدد حالات اللجنة الطبية النفسية المحلية بالعيادات الخارجية النفسية لعام ٢٠٢٠م بلغ (١٦٥٩) حالة.

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