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في إجراء وقائي .. "مؤسسة النقد" تعزل جميع العملات السعودية الواردة من خارج البلاد

قالت إنها كغيرها من الأسطح في إمكانية نقل الفيروسات.. ودعت لاتباع تدابير النظافة في التعامل معها

أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي، وبعد التنسيق مع المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها "وقاية"، عن أن العملة الورقية والعملة المعدنية وغيرها من وسائل الدفع الأخرى لا تختلف عن العناصر اليومية التي نتعامل معها، مثل مقابض الأبواب والعربات، أو المشتريات في الأسواق، أو في المطارات أو غيرها من الأسطح العامة، في إمكانية نقل الفيروسات؛ لذلك تهيب المؤسسة بالجميع اتباع تدابير النظافة الشخصية في التعامل مع جميع العناصر باختلاف أنواعها، وحماية أنفسهم من الإصابة بهذا الفيروس، وذلك بالاهتمام بغسل اليدين جيداً بالماء والصابون بشكل مستمر، والتواصل مع الجهات الطبية المعنية عند الشعور بأعراض الأنفلونزا.

وأكدت المؤسسة أنها تقوم بالمتابعة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة داخل المملكة وخارجها لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة من قبل البنوك المركزية للتعامل مع العملة أو وسائل الدفع الأخرى في الأوقات التي تنتشر فيها الأمراض والفيروسات.

وأبانت أن من تلك الإجراءات: قيام مؤسسة النقد بعزل جميع العملات السعودية الواردة لفروع المؤسسة من خارج المملكة عن طريق البنوك وشركات نقل الأموال، كإجراءٍ وقائي واحترازي.

فيروس كورونا الجديد مؤسسة النقد العربي السعودي ساما المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها وقاية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في إجراء وقائي .. "مؤسسة النقد" تعزل جميع العملات السعودية الواردة من خارج البلاد
سبق

أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي، وبعد التنسيق مع المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها "وقاية"، عن أن العملة الورقية والعملة المعدنية وغيرها من وسائل الدفع الأخرى لا تختلف عن العناصر اليومية التي نتعامل معها، مثل مقابض الأبواب والعربات، أو المشتريات في الأسواق، أو في المطارات أو غيرها من الأسطح العامة، في إمكانية نقل الفيروسات؛ لذلك تهيب المؤسسة بالجميع اتباع تدابير النظافة الشخصية في التعامل مع جميع العناصر باختلاف أنواعها، وحماية أنفسهم من الإصابة بهذا الفيروس، وذلك بالاهتمام بغسل اليدين جيداً بالماء والصابون بشكل مستمر، والتواصل مع الجهات الطبية المعنية عند الشعور بأعراض الأنفلونزا.

وأكدت المؤسسة أنها تقوم بالمتابعة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة داخل المملكة وخارجها لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة من قبل البنوك المركزية للتعامل مع العملة أو وسائل الدفع الأخرى في الأوقات التي تنتشر فيها الأمراض والفيروسات.

وأبانت أن من تلك الإجراءات: قيام مؤسسة النقد بعزل جميع العملات السعودية الواردة لفروع المؤسسة من خارج المملكة عن طريق البنوك وشركات نقل الأموال، كإجراءٍ وقائي واحترازي.

13 مارس 2020 - 18 رجب 1441
12:54 AM
اخر تعديل
13 مارس 2020 - 18 رجب 1441
01:56 AM

في إجراء وقائي .. "مؤسسة النقد" تعزل جميع العملات السعودية الواردة من خارج البلاد

قالت إنها كغيرها من الأسطح في إمكانية نقل الفيروسات.. ودعت لاتباع تدابير النظافة في التعامل معها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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14,408

أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي، وبعد التنسيق مع المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها "وقاية"، عن أن العملة الورقية والعملة المعدنية وغيرها من وسائل الدفع الأخرى لا تختلف عن العناصر اليومية التي نتعامل معها، مثل مقابض الأبواب والعربات، أو المشتريات في الأسواق، أو في المطارات أو غيرها من الأسطح العامة، في إمكانية نقل الفيروسات؛ لذلك تهيب المؤسسة بالجميع اتباع تدابير النظافة الشخصية في التعامل مع جميع العناصر باختلاف أنواعها، وحماية أنفسهم من الإصابة بهذا الفيروس، وذلك بالاهتمام بغسل اليدين جيداً بالماء والصابون بشكل مستمر، والتواصل مع الجهات الطبية المعنية عند الشعور بأعراض الأنفلونزا.

وأكدت المؤسسة أنها تقوم بالمتابعة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة داخل المملكة وخارجها لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة من قبل البنوك المركزية للتعامل مع العملة أو وسائل الدفع الأخرى في الأوقات التي تنتشر فيها الأمراض والفيروسات.

وأبانت أن من تلك الإجراءات: قيام مؤسسة النقد بعزل جميع العملات السعودية الواردة لفروع المؤسسة من خارج المملكة عن طريق البنوك وشركات نقل الأموال، كإجراءٍ وقائي واحترازي.

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