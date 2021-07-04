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الأزمة تتفاقم.. تحذير من نفاد وشيك لمخزون الأدوية في لبنان

الاستيراد متوقف تمامًا منذ أكثر من شهر

جدَّد مستوردو الأدوية في لبنان اليوم الأحد التحذير من نفاد مخزون مئات الأصناف الدوائية في بلد غارق في انهيار اقتصادي متمادٍ، أثَّر في قطاعات الصحة والخدمات بشكل رئيسي.

وأوضحت نقابة مستوردي الأدوية في بيان نقلته "فرانس 24" أن عملية الاستيراد متوقفة بشكل شبه كامل منذ أكثر من شهر.

وشدَّدت على أن الحل الوحيد حاليًا هو الاستمرار في دعم الدواء بحسب أولويات وزارة الصحة العامة.

وأشارت النقابة إلى قيمة المستحقات المتراكمة والمترتبة لصالح الشركات المصدرة للأدوية، التي تجاوزت 600 مليون دولار، وكان يجب أن يدفعها المصرف المركزي، إضافة إلى فتح اعتمادات جديدة.

وحذرت من نفاد مخزون الشركات المستوردة من مئات الأدوية الأساسية التي تعالج أمراضًا مزمنة ومستعصية.

من جهته، قال نقيب مستوردي الأدوية كريم جبارة: "ستكون الحالة كارثية مع نهاية شهر يوليو. سيُحرَم آلاف المرضى من أدوية علاجهم".

الرئيسية/ أخبار العالم

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الأزمة تتفاقم.. تحذير من نفاد وشيك لمخزون الأدوية في لبنان
سبق

جدَّد مستوردو الأدوية في لبنان اليوم الأحد التحذير من نفاد مخزون مئات الأصناف الدوائية في بلد غارق في انهيار اقتصادي متمادٍ، أثَّر في قطاعات الصحة والخدمات بشكل رئيسي.

وأوضحت نقابة مستوردي الأدوية في بيان نقلته "فرانس 24" أن عملية الاستيراد متوقفة بشكل شبه كامل منذ أكثر من شهر.

وشدَّدت على أن الحل الوحيد حاليًا هو الاستمرار في دعم الدواء بحسب أولويات وزارة الصحة العامة.

وأشارت النقابة إلى قيمة المستحقات المتراكمة والمترتبة لصالح الشركات المصدرة للأدوية، التي تجاوزت 600 مليون دولار، وكان يجب أن يدفعها المصرف المركزي، إضافة إلى فتح اعتمادات جديدة.

وحذرت من نفاد مخزون الشركات المستوردة من مئات الأدوية الأساسية التي تعالج أمراضًا مزمنة ومستعصية.

من جهته، قال نقيب مستوردي الأدوية كريم جبارة: "ستكون الحالة كارثية مع نهاية شهر يوليو. سيُحرَم آلاف المرضى من أدوية علاجهم".

04 يوليو 2021 - 24 ذو القعدة 1442
09:21 PM

الأزمة تتفاقم.. تحذير من نفاد وشيك لمخزون الأدوية في لبنان

الاستيراد متوقف تمامًا منذ أكثر من شهر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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جدَّد مستوردو الأدوية في لبنان اليوم الأحد التحذير من نفاد مخزون مئات الأصناف الدوائية في بلد غارق في انهيار اقتصادي متمادٍ، أثَّر في قطاعات الصحة والخدمات بشكل رئيسي.

وأوضحت نقابة مستوردي الأدوية في بيان نقلته "فرانس 24" أن عملية الاستيراد متوقفة بشكل شبه كامل منذ أكثر من شهر.

وشدَّدت على أن الحل الوحيد حاليًا هو الاستمرار في دعم الدواء بحسب أولويات وزارة الصحة العامة.

وأشارت النقابة إلى قيمة المستحقات المتراكمة والمترتبة لصالح الشركات المصدرة للأدوية، التي تجاوزت 600 مليون دولار، وكان يجب أن يدفعها المصرف المركزي، إضافة إلى فتح اعتمادات جديدة.

وحذرت من نفاد مخزون الشركات المستوردة من مئات الأدوية الأساسية التي تعالج أمراضًا مزمنة ومستعصية.

من جهته، قال نقيب مستوردي الأدوية كريم جبارة: "ستكون الحالة كارثية مع نهاية شهر يوليو. سيُحرَم آلاف المرضى من أدوية علاجهم".

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