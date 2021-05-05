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"الحمدان " يدعم خط هجوم الهلال أمام الشباب

في مواجهة فض الشراكة "دوريًا"

أرسل اتحاد القدم السعودي، ردًا لنادي الهلال يؤكد عدم قانونية البند المضاف في عقد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم عبد الله الحمدان، الذي ينص على عدم مشاركته ضد الشباب ناديه السابق.
وفقًا لصحيفة "الرياضية"، أن اتحاد القدم أكد في رده على استفسار إدارة الهلال، أن البند المُضاف مخالف للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
ويحل الهلال ضيفًا على نظيره الشباب، الجمعة، في لقاء مؤجل من الجولة 26 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، على ملعب الأمير خالد بن سلطان.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الحمدان " يدعم خط هجوم الهلال أمام الشباب
سبق

أرسل اتحاد القدم السعودي، ردًا لنادي الهلال يؤكد عدم قانونية البند المضاف في عقد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم عبد الله الحمدان، الذي ينص على عدم مشاركته ضد الشباب ناديه السابق.
وفقًا لصحيفة "الرياضية"، أن اتحاد القدم أكد في رده على استفسار إدارة الهلال، أن البند المُضاف مخالف للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
ويحل الهلال ضيفًا على نظيره الشباب، الجمعة، في لقاء مؤجل من الجولة 26 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، على ملعب الأمير خالد بن سلطان.

05 مايو 2021 - 23 رمضان 1442
11:28 PM

"الحمدان " يدعم خط هجوم الهلال أمام الشباب

في مواجهة فض الشراكة "دوريًا"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,986

أرسل اتحاد القدم السعودي، ردًا لنادي الهلال يؤكد عدم قانونية البند المضاف في عقد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم عبد الله الحمدان، الذي ينص على عدم مشاركته ضد الشباب ناديه السابق.
وفقًا لصحيفة "الرياضية"، أن اتحاد القدم أكد في رده على استفسار إدارة الهلال، أن البند المُضاف مخالف للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
ويحل الهلال ضيفًا على نظيره الشباب، الجمعة، في لقاء مؤجل من الجولة 26 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، على ملعب الأمير خالد بن سلطان.

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