"سبق" تكشف "سر" حذف عداد لائحة الوظائف التعليمية

بعد التساؤلات.. متحدث "الخدمة المدنية": هذا هو السبب؟

كشفت وزارة الخدمة المدنية أن سبب حذف عداد دخول الوظائف التعليمية حيز التنفيذ، حيث كان الموعد المقرر يوم 26 ربيع الآخر من العام الحالي، يرجع إلى تغيير طرأ على موقع الوزارة مما استلزم تغييره للوضع الجديد.

جاء ذلك رداً على العديد من التساؤلات التي طرحت بين أوساط المعلمين؛ نتيجة اختفاء العداد الذي يظهر المدة المتبقية لموقع وزارة الخدمة المدنية والتكهنات التي أشارت إلى تزامن ذلك مع تأجيل تنفيذ اللائحة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة سلطان الظاهر لـ"سبق": تم حذف الفترة المتبقية "العداد" من الموقع الجديد والاكتفاء بتاريخ دخول اللائحة حيز التنفيذ، وهو موجود في الموقع، والسبب أن موقع الوزارة تغيّر وأصبح له تقسيم جديد.

وكان المقرر دخول لائحة الوظائف التعليمية حيز التنفيذ في 26 ربيع الآخر من عام 1441هـ وذلك بعد 180 يوماً من إقرار مجلس الوزراء سلّم رواتب الوظائف التعليمية.

وكانت وزارتا التعليم والخدمة المدنية قد أسدلتا الستار على لائحة الوظائف التعليمية الجديدة في ذو القعدة الماضي والتي حملت عديداً من المزايا والتغيرات الجذرية، ومنها ربط التعيين بالتأهيل العلمي والمهاري، وكذلك ربط الترقيات بالجدارة والاستحقاق نظير الكفاءة في الأداء والالتزام الوظيفي للمعلم، فضلاً عن التمييز الإيجابي للمعلمين المتميزين من خلال رتب علمية مبنية على مستوى الأداء والتطور المهني.

وتشمل هذه الرتب رتبة معلم مساعد، ورتبة معلم ممارس، ورتبة معلم متقدم، ورتبة معلم خبير، وتقسم هذه الرتب إلى مستويات عدة.

وستتولى هيئة تقويم التعليم والتدريب ترخيص جميع المعلمين الذين اجتازوا اختبار كفايات المعلمين خلال السنوات الخمس الماضية.

أما المعلمون الذين لم يسبق لهم اختبار الكفايات، فبإمكانهم الحصول على الرخصة المهنية المتناسبة مع خبراتهم على رأس العمل باجتيازهم اختبار الرخصة المهنية التي تؤهلهم لشغل وظائف: معلم ممارس، ومعلم متقدم، ومعلم خبير.

وسيعطى المعلمون والمعلمات فرصاً عدة لاجتياز الاختبار الخاص بالهيئة.

واهتمت اللائحة بتطوير المعلم وانخراطه في البرامج التدريبية والتطويرية كجزءٍ من عناصر تقويم أدائه، وكذلك شجعته على استكمال دراساته العليا لدعم ترقياته الوظيفية، مع استمرار الدعم للمتميزين الذين يفضلون الاستمرار في العمل داخل الفصول الدراسية، من خلال منحهم نصاباً تدريسياً أقل، وتقدير الخبرات واستثمارها في تطوير الزملاء ودعمهم، فضلاً عن تقدير المعلمين العاملين مع الطلبة ذوي الإعاقة.