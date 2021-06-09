بعد الجولة الحدودية.. محافظ "العارضة" يلتقي شبابها

رعى تكريم "سبق" وفرق الرابطة والجهات الداعمة

رعى محافظ العارضة إبراهيم الألمعي، اليوم في مكتبه، تكريم فرق رابطة الأحياء بالمحافظة، المدرجة ضمن الاتحاد السعودي لكرة القدم بوزارة الرياضة، وعدد من الجهات الداعمة والراعية إعلاميًا بما فيهم صحيفة "سبق".

وقدم رئيس مكتب رابطة الأحياء بالمحافظة أحمد المعيدي شكره للمحافظ على هذا الدعم والوقفة غير المستغربة، والتي ستكون لها الدور الكبير والمحفز لشباب المحافظة، لتقديم المزيد من المراكز المتقدمة على مستوى المنطقة، والمملكة للرقي برياضتنا وللجهات المساندة والداعمة، ممثلة بالجهات الإعلامية ولجنة التنمية بالحميراء ولرئيسها جبران حريصي.

ووضح "المعيدي" أن هدف الرابطة هو زيادة نسب ممارسي الرياضة بالمحافظة، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 وكذلك العمل على إشغال وقت الفراغ لدى الشباب، خصوصًا أنهم يشكلون النسبة الأكبر من التركيبة السكانية بالمملكة بواقع 70 % تقريبًا.

وقدم مكتب الرابطة شكره للمشرف العام على المكتب عبدالله مثقب معشي على دعمه وتحفيزه بمبالغ مادية للفرق المحققة للبطولات وكذلك سداده لرسوم تجديد بعض الفرق لدى الرابطة.

وقال: نتمنى استمرار دعم رجال الأعمال ولجان التنمية الاجتماعية بالمحافظة للرياضيين لرعاية البطولات والمحافل وتنظيمها وإنشاء الملاعب المهيأة، مبينًا أن هذا ما نعهده منهم دائمًا.

وكان مكتب الرابطة قد اجتمع في وقت سابق برئيس بلدية محافظة العارضة المهندس علي بن أحمد عطيف، حيث تم مناقشة احتياج فِرَق المحافظة لملاعب مهيأة ومناسبة لإقامة الفعاليات والبطولات، وتقديم تقرير ملخص لأبرز منجزات ومبادرات المكتب.

وكانت بلدية العارضة قد خصصت أربعة مواقع لإنشاء مدينة رياضية تضم ملاعب ومنشآت أخرى لخدمة شباب المحافظة والرياضة، والتي تحظى بدعم كبير من قِبل القيادة.

وأكد مكتب وزارة الرياضة في جازان لـ"سبق"، أن محافظة العارضة من ضمن المحافظات التي تنطبق عليها شروط إنشاء نادٍ رياضي رسمي.

يشار إلى أن محافظ العارضة الألمعي قد بدأ مهام عمله بالمحافظة بعد قرار تكليفه، بلقاء مسؤولي جميع الجهات الحكومية لمناقشة عديد الملفات التي تهم المحافظة، وجولة على عددٍ من القرى الحدودية للوقوف على المشروعات ومطالب الأهالي.