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وزير الاعلام: قرار رفع الضريبة "مؤلم".. وسيراجع مثل أي قرار بعد نهاية الأزمة

خلال المؤتمر الصحفي الدوري الأول للتواصل الحكومي

عبدالإله القحطاني: أكد وزير التجارة ووزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي أن السعودية سبقت دولاً كثيرة في تفادي أزمة كورونا وقال: "حينما واجهنا أزمة كورونا كنا مستعدين"، جاء ذلك خلال انعقاد المؤتمر الصحفي الدوري الأول للتواصل الحكومي.

وتطرق الوزير القصبي لضريبة القيمة المضافة التي أكد على أنها قرار مؤلم ولم يتخذ بسهولة، مشيراً إلى أن فاتورة أجور موظفي الدولة الباهضة وعقود التشغيل كذلك جعلت خيار الدولة تجنب المساس برواتب الموظفين في مقابل رفع ضريبة القيمة المضافة، مؤكداً أن القرار سيراجع كأي قرار آخر ولكن بعد نهاية الأزمة

وحول حرب المملكة على الفساد قال القصبي إنها إحدى ركائز رؤية ٢٠٣٠، وهذا تأكيد لتصريح الأمير محمد بن سلمان السابق على أنه لن ينجو أي متورط في الفساد وزير أو أمير أو أياً كان.
وشدد وزير الإعلام المكلف أن حرص الدولة على استعادة الأموال المنهوبة في عمليات الفساد هو لكونها أموال المواطنين وهي تعود في حسابات الدولة لصالح ميزانياتها.
وعن تمكين المرأة السعودية قال القصبي: إن المملكة قامت بعمليات إصلاحات رفعت موقع المملكة من المركز الأخير في التصنيف الدولي إلى المرتبة ٧٠ في سنوات قليلة، حيث إن عملية تمكينها من حقوقها كمواطنة أخذت في التطور، مما تطورت آلية العمل في ملف الأحوال الأسرية والمدنية للمرأة.
وحول التحديات التي فرضتها كورونا تقنياً في قطاع التعليم قال الوزير إن الجائحة فرضت أمراً واقعاً على العالم جعلت التعليم عن بعد الخيار الوحيد واستطاعت المملكة تقنياً في خدمة ٧ ملايين طالب لتلقي الدروس تقنياً وتلفزيونياً، مؤكداً أن تعطل الموقع أمر وارد لأسباب تقنية متوقعة.

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الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الاعلام: قرار رفع الضريبة "مؤلم".. وسيراجع مثل أي قرار بعد نهاية الأزمة
سبق

عبدالإله القحطاني: أكد وزير التجارة ووزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي أن السعودية سبقت دولاً كثيرة في تفادي أزمة كورونا وقال: "حينما واجهنا أزمة كورونا كنا مستعدين"، جاء ذلك خلال انعقاد المؤتمر الصحفي الدوري الأول للتواصل الحكومي.

وتطرق الوزير القصبي لضريبة القيمة المضافة التي أكد على أنها قرار مؤلم ولم يتخذ بسهولة، مشيراً إلى أن فاتورة أجور موظفي الدولة الباهضة وعقود التشغيل كذلك جعلت خيار الدولة تجنب المساس برواتب الموظفين في مقابل رفع ضريبة القيمة المضافة، مؤكداً أن القرار سيراجع كأي قرار آخر ولكن بعد نهاية الأزمة

وحول حرب المملكة على الفساد قال القصبي إنها إحدى ركائز رؤية ٢٠٣٠، وهذا تأكيد لتصريح الأمير محمد بن سلمان السابق على أنه لن ينجو أي متورط في الفساد وزير أو أمير أو أياً كان.
وشدد وزير الإعلام المكلف أن حرص الدولة على استعادة الأموال المنهوبة في عمليات الفساد هو لكونها أموال المواطنين وهي تعود في حسابات الدولة لصالح ميزانياتها.
وعن تمكين المرأة السعودية قال القصبي: إن المملكة قامت بعمليات إصلاحات رفعت موقع المملكة من المركز الأخير في التصنيف الدولي إلى المرتبة ٧٠ في سنوات قليلة، حيث إن عملية تمكينها من حقوقها كمواطنة أخذت في التطور، مما تطورت آلية العمل في ملف الأحوال الأسرية والمدنية للمرأة.
وحول التحديات التي فرضتها كورونا تقنياً في قطاع التعليم قال الوزير إن الجائحة فرضت أمراً واقعاً على العالم جعلت التعليم عن بعد الخيار الوحيد واستطاعت المملكة تقنياً في خدمة ٧ ملايين طالب لتلقي الدروس تقنياً وتلفزيونياً، مؤكداً أن تعطل الموقع أمر وارد لأسباب تقنية متوقعة.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

19 نوفمبر 2020 - 4 ربيع الآخر 1442
04:32 PM
اخر تعديل
19 نوفمبر 2020 - 4 ربيع الآخر 1442
05:40 PM

وزير الاعلام: قرار رفع الضريبة "مؤلم".. وسيراجع مثل أي قرار بعد نهاية الأزمة

خلال المؤتمر الصحفي الدوري الأول للتواصل الحكومي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عبدالإله القحطاني: أكد وزير التجارة ووزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي أن السعودية سبقت دولاً كثيرة في تفادي أزمة كورونا وقال: "حينما واجهنا أزمة كورونا كنا مستعدين"، جاء ذلك خلال انعقاد المؤتمر الصحفي الدوري الأول للتواصل الحكومي.

وتطرق الوزير القصبي لضريبة القيمة المضافة التي أكد على أنها قرار مؤلم ولم يتخذ بسهولة، مشيراً إلى أن فاتورة أجور موظفي الدولة الباهضة وعقود التشغيل كذلك جعلت خيار الدولة تجنب المساس برواتب الموظفين في مقابل رفع ضريبة القيمة المضافة، مؤكداً أن القرار سيراجع كأي قرار آخر ولكن بعد نهاية الأزمة

وحول حرب المملكة على الفساد قال القصبي إنها إحدى ركائز رؤية ٢٠٣٠، وهذا تأكيد لتصريح الأمير محمد بن سلمان السابق على أنه لن ينجو أي متورط في الفساد وزير أو أمير أو أياً كان.
وشدد وزير الإعلام المكلف أن حرص الدولة على استعادة الأموال المنهوبة في عمليات الفساد هو لكونها أموال المواطنين وهي تعود في حسابات الدولة لصالح ميزانياتها.
وعن تمكين المرأة السعودية قال القصبي: إن المملكة قامت بعمليات إصلاحات رفعت موقع المملكة من المركز الأخير في التصنيف الدولي إلى المرتبة ٧٠ في سنوات قليلة، حيث إن عملية تمكينها من حقوقها كمواطنة أخذت في التطور، مما تطورت آلية العمل في ملف الأحوال الأسرية والمدنية للمرأة.
وحول التحديات التي فرضتها كورونا تقنياً في قطاع التعليم قال الوزير إن الجائحة فرضت أمراً واقعاً على العالم جعلت التعليم عن بعد الخيار الوحيد واستطاعت المملكة تقنياً في خدمة ٧ ملايين طالب لتلقي الدروس تقنياً وتلفزيونياً، مؤكداً أن تعطل الموقع أمر وارد لأسباب تقنية متوقعة.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

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