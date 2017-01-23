الأهلي يتعاقد مع "كلاوديو بايزا" والشهراني
أعلنت إدارة نادي الأهلي التعاقد مع التشيلي كلاوديو بايزا في عقد يمتد حتى ٢٠٢٢م.
ويلعب بايزا في مركزي قلب الدفاع والمحور ويبلغ من العمر 25 عاماً.
كما أعلنت إدارة الأهلي إنهاء التعاقد مع لاعب خط وسط فريق ضمك عبدالعزيز الشهراني ( ٢٣ سنة ) في عقد يمتد حتى ٢٠٢٣م.
الأهلي يتعاقد مع "كلاوديو بايزا" والشهراني
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2019-01-23
أعلنت إدارة نادي الأهلي التعاقد مع التشيلي كلاوديو بايزا في عقد يمتد حتى ٢٠٢٢م.
ويلعب بايزا في مركزي قلب الدفاع والمحور ويبلغ من العمر 25 عاماً.
كما أعلنت إدارة الأهلي إنهاء التعاقد مع لاعب خط وسط فريق ضمك عبدالعزيز الشهراني ( ٢٣ سنة ) في عقد يمتد حتى ٢٠٢٣م.
23 يناير 2019 - 17 جمادى الأول 1440
12:37 AM
الأهلي يتعاقد مع "كلاوديو بايزا" والشهراني
أعلنت إدارة نادي الأهلي التعاقد مع التشيلي كلاوديو بايزا في عقد يمتد حتى ٢٠٢٢م.
ويلعب بايزا في مركزي قلب الدفاع والمحور ويبلغ من العمر 25 عاماً.
كما أعلنت إدارة الأهلي إنهاء التعاقد مع لاعب خط وسط فريق ضمك عبدالعزيز الشهراني ( ٢٣ سنة ) في عقد يمتد حتى ٢٠٢٣م.