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الأهلي يتعاقد مع "كلاوديو بايزا" والشهراني

أعلنت إدارة نادي الأهلي التعاقد مع التشيلي كلاوديو بايزا في عقد يمتد حتى ٢٠٢٢م.

ويلعب بايزا في مركزي قلب الدفاع والمحور ويبلغ من العمر 25 عاماً.

كما أعلنت إدارة الأهلي إنهاء التعاقد مع لاعب خط وسط فريق ضمك عبدالعزيز الشهراني ( ٢٣ سنة ) في عقد يمتد حتى ٢٠٢٣م.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الأهلي يتعاقد مع "كلاوديو بايزا" والشهراني
سبق

أعلنت إدارة نادي الأهلي التعاقد مع التشيلي كلاوديو بايزا في عقد يمتد حتى ٢٠٢٢م.

ويلعب بايزا في مركزي قلب الدفاع والمحور ويبلغ من العمر 25 عاماً.

كما أعلنت إدارة الأهلي إنهاء التعاقد مع لاعب خط وسط فريق ضمك عبدالعزيز الشهراني ( ٢٣ سنة ) في عقد يمتد حتى ٢٠٢٣م.

23 يناير 2019 - 17 جمادى الأول 1440
12:37 AM

الأهلي يتعاقد مع "كلاوديو بايزا" والشهراني

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أعلنت إدارة نادي الأهلي التعاقد مع التشيلي كلاوديو بايزا في عقد يمتد حتى ٢٠٢٢م.

ويلعب بايزا في مركزي قلب الدفاع والمحور ويبلغ من العمر 25 عاماً.

كما أعلنت إدارة الأهلي إنهاء التعاقد مع لاعب خط وسط فريق ضمك عبدالعزيز الشهراني ( ٢٣ سنة ) في عقد يمتد حتى ٢٠٢٣م.

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200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
15,589
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
24,276
29 مليار ..

29 مليار ..

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31.1 مليار ..

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