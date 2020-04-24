النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد.. "سبق" ترصد لحظة الإفطار لرجال الأمن خلال منع التجول بعسير

تناولوا إفطارهم قياماً وعين على القرآن والأخرى تراقب الميدان

رصدت "سبق" مغرب اليوم الجمعة الأول من شهر رمضان المبارك التواجد الأمني لرجال الأمن بمنطقة عسير في عدد من النقاط والمواقع لمنع التجول الذي وجه به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله في إجراء يهدف إلى منع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وفي التفاصيل، ما أن ارتفع صوت الأذان إلا تناول كل منهم في موقعه دون أن يبرح منه عدداً من التمرات والماء قياماً يتناولون إفطارهم وسط الطرقات وأماكن التمركز والمربعات المخصصة لكل فرقة ولم يمنعهم ذلك من أداء عملهم وضبط الميدان ومنع التجول، لينقسموا بعد ذلك إلى قسمين منهم من بقي لأداء مهامه ومنهم من انصرف لأداء صلاة المغرب في الوقت الذي شوهد بعضهم في مركبته الأمنية والمصحف بيده يقتنص اللحظة في تلاوة بعض الآيات في ظل الامتثال للتوجيه والتقيد بالمنع وخلو الشوارع إلا من حالات قليلة للحالات المستثناة والمصرح لها بالتجول.


صورة رائعة تنم عن استشعار المسؤولية وعظم مكانة وانضباط الجندي السعودي الذي يبذل الغالي والنفيس من أجل دينه ومليكه ووطنه.

عسير شهر رمضان رجال الأمن منع التجول فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد.. "سبق" ترصد لحظة الإفطار لرجال الأمن خلال منع التجول بعسير
سبق

رصدت "سبق" مغرب اليوم الجمعة الأول من شهر رمضان المبارك التواجد الأمني لرجال الأمن بمنطقة عسير في عدد من النقاط والمواقع لمنع التجول الذي وجه به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله في إجراء يهدف إلى منع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وفي التفاصيل، ما أن ارتفع صوت الأذان إلا تناول كل منهم في موقعه دون أن يبرح منه عدداً من التمرات والماء قياماً يتناولون إفطارهم وسط الطرقات وأماكن التمركز والمربعات المخصصة لكل فرقة ولم يمنعهم ذلك من أداء عملهم وضبط الميدان ومنع التجول، لينقسموا بعد ذلك إلى قسمين منهم من بقي لأداء مهامه ومنهم من انصرف لأداء صلاة المغرب في الوقت الذي شوهد بعضهم في مركبته الأمنية والمصحف بيده يقتنص اللحظة في تلاوة بعض الآيات في ظل الامتثال للتوجيه والتقيد بالمنع وخلو الشوارع إلا من حالات قليلة للحالات المستثناة والمصرح لها بالتجول.


صورة رائعة تنم عن استشعار المسؤولية وعظم مكانة وانضباط الجندي السعودي الذي يبذل الغالي والنفيس من أجل دينه ومليكه ووطنه.

24 إبريل 2020 - 1 رمضان 1441
11:42 PM
اخر تعديل
25 إبريل 2020 - 2 رمضان 1441
04:39 AM

شاهد.. "سبق" ترصد لحظة الإفطار لرجال الأمن خلال منع التجول بعسير

تناولوا إفطارهم قياماً وعين على القرآن والأخرى تراقب الميدان

A A A
محمد طيران - عسير
17
34,707

رصدت "سبق" مغرب اليوم الجمعة الأول من شهر رمضان المبارك التواجد الأمني لرجال الأمن بمنطقة عسير في عدد من النقاط والمواقع لمنع التجول الذي وجه به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله في إجراء يهدف إلى منع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وفي التفاصيل، ما أن ارتفع صوت الأذان إلا تناول كل منهم في موقعه دون أن يبرح منه عدداً من التمرات والماء قياماً يتناولون إفطارهم وسط الطرقات وأماكن التمركز والمربعات المخصصة لكل فرقة ولم يمنعهم ذلك من أداء عملهم وضبط الميدان ومنع التجول، لينقسموا بعد ذلك إلى قسمين منهم من بقي لأداء مهامه ومنهم من انصرف لأداء صلاة المغرب في الوقت الذي شوهد بعضهم في مركبته الأمنية والمصحف بيده يقتنص اللحظة في تلاوة بعض الآيات في ظل الامتثال للتوجيه والتقيد بالمنع وخلو الشوارع إلا من حالات قليلة للحالات المستثناة والمصرح لها بالتجول.


صورة رائعة تنم عن استشعار المسؤولية وعظم مكانة وانضباط الجندي السعودي الذي يبذل الغالي والنفيس من أجل دينه ومليكه ووطنه.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,518
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,048
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,537
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,604

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الملك يوشِّح جنود "الصحة" تاج العز

الملك يوشِّح جنود "الصحة" تاج العز

علي آل شرمة
"كورونا" وإنصاف المعلمين..!!

"كورونا" وإنصاف المعلمين..!!

ساير المنيعي
أمننا الغذائي.. كيف يتحقق في زمن كورونا؟

أمننا الغذائي.. كيف يتحقق في زمن كورونا؟

عبدالرحمن المرشد
حظر التجوُّل وجماح المراهقين..!!

حظر التجوُّل وجماح المراهقين..!!

عبدالغني الشيخ
محنة شديدة علَّمتنا مواقف عديدة

محنة شديدة علَّمتنا مواقف عديدة

سارة الجهني
حراج التشهير بالناس

حراج التشهير بالناس

أحمد عجب
الوزير الناجح لم يرسب!

الوزير الناجح لم يرسب!

ماجد البريكان
الـطـــيران فـي أجـــــواء كورونـا

الـطـــيران فـي أجـــــواء كورونـا

منيف الحربي
سلطان وبصيرة العطاء

سلطان وبصيرة العطاء

علاء الدين براده
السناب والمحتوى الأجوف!

السناب والمحتوى الأجوف!

نورة الجايز

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة