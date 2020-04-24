شاهد.. "سبق" ترصد لحظة الإفطار لرجال الأمن خلال منع التجول بعسير

تناولوا إفطارهم قياماً وعين على القرآن والأخرى تراقب الميدان

رصدت "سبق" مغرب اليوم الجمعة الأول من شهر رمضان المبارك التواجد الأمني لرجال الأمن بمنطقة عسير في عدد من النقاط والمواقع لمنع التجول الذي وجه به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله في إجراء يهدف إلى منع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وفي التفاصيل، ما أن ارتفع صوت الأذان إلا تناول كل منهم في موقعه دون أن يبرح منه عدداً من التمرات والماء قياماً يتناولون إفطارهم وسط الطرقات وأماكن التمركز والمربعات المخصصة لكل فرقة ولم يمنعهم ذلك من أداء عملهم وضبط الميدان ومنع التجول، لينقسموا بعد ذلك إلى قسمين منهم من بقي لأداء مهامه ومنهم من انصرف لأداء صلاة المغرب في الوقت الذي شوهد بعضهم في مركبته الأمنية والمصحف بيده يقتنص اللحظة في تلاوة بعض الآيات في ظل الامتثال للتوجيه والتقيد بالمنع وخلو الشوارع إلا من حالات قليلة للحالات المستثناة والمصرح لها بالتجول.



صورة رائعة تنم عن استشعار المسؤولية وعظم مكانة وانضباط الجندي السعودي الذي يبذل الغالي والنفيس من أجل دينه ومليكه ووطنه.