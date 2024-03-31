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لفَظَ أنفاسه داخل مركبته المشغلة.. الأمن يباشر حالة وفاة لمقيم بجدة

بلاغ من "الشاطئ" لمركز العلميّات تَبَيّن بعده أنه لبناني ذو 64 ربيعًا

باشرت الجهات الأمنية بمحافظة جدة، حالة وفاة لمقيم من الجنسية اللبنانية، عُثر عليه متوفى داخل مركبته التي كانت في وضع التشغيل.

وفي التفاصيل، كما حصلت عليها "سبق"؛ فإن بلاغًا ورد لمركز العمليات الأمنية الموحد بمكة المكرمة، مفاده العثور على شخص في حالة إغماء داخل مركبته التي كانت في وضع التشغيل بحي الشاطئ بجدة.

وعند مباشرة الجهات الأمنية للموقع، وانتقال الهلال الأحمر السعودي والأدلة الجنائية وضابط خفر مركز السلامة؛ اتضح أن الشخص مقيم من الجنسية اللبنانية يبلغ من العمر 64 عامًا، متوفى داخل مركبته التي كانت في وضع التشغيل.

وقد جرى استكمال الإجراءات المتعلقة بالواقعة، ونقل الجثمان للمستشفى.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لفَظَ أنفاسه داخل مركبته المشغلة.. الأمن يباشر حالة وفاة لمقيم بجدة
سبق

باشرت الجهات الأمنية بمحافظة جدة، حالة وفاة لمقيم من الجنسية اللبنانية، عُثر عليه متوفى داخل مركبته التي كانت في وضع التشغيل.

وفي التفاصيل، كما حصلت عليها "سبق"؛ فإن بلاغًا ورد لمركز العمليات الأمنية الموحد بمكة المكرمة، مفاده العثور على شخص في حالة إغماء داخل مركبته التي كانت في وضع التشغيل بحي الشاطئ بجدة.

وعند مباشرة الجهات الأمنية للموقع، وانتقال الهلال الأحمر السعودي والأدلة الجنائية وضابط خفر مركز السلامة؛ اتضح أن الشخص مقيم من الجنسية اللبنانية يبلغ من العمر 64 عامًا، متوفى داخل مركبته التي كانت في وضع التشغيل.

وقد جرى استكمال الإجراءات المتعلقة بالواقعة، ونقل الجثمان للمستشفى.

31 مارس 2019 - 24 رجب 1440
01:39 PM

لفَظَ أنفاسه داخل مركبته المشغلة.. الأمن يباشر حالة وفاة لمقيم بجدة

بلاغ من "الشاطئ" لمركز العلميّات تَبَيّن بعده أنه لبناني ذو 64 ربيعًا

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
5
15,251

باشرت الجهات الأمنية بمحافظة جدة، حالة وفاة لمقيم من الجنسية اللبنانية، عُثر عليه متوفى داخل مركبته التي كانت في وضع التشغيل.

وفي التفاصيل، كما حصلت عليها "سبق"؛ فإن بلاغًا ورد لمركز العمليات الأمنية الموحد بمكة المكرمة، مفاده العثور على شخص في حالة إغماء داخل مركبته التي كانت في وضع التشغيل بحي الشاطئ بجدة.

وعند مباشرة الجهات الأمنية للموقع، وانتقال الهلال الأحمر السعودي والأدلة الجنائية وضابط خفر مركز السلامة؛ اتضح أن الشخص مقيم من الجنسية اللبنانية يبلغ من العمر 64 عامًا، متوفى داخل مركبته التي كانت في وضع التشغيل.

وقد جرى استكمال الإجراءات المتعلقة بالواقعة، ونقل الجثمان للمستشفى.

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