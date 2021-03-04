النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 375 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 336 خلال الـ24 ساعة الماضية

السحيباني: المملكة تظل في طليعة الدول الداعمة للمجموعة الخماسية "G5

خلال لقاء المندوب السعودي لدى "التعاون الإسلامي" مع القنصل الفرنسي بجدة

أكد المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى منظمة دول التعاون الإسلامي الدكتور صالح بن حمد السحيباني، أن المملكة تظل في طليعة الدول الداعمة للمجموعة الخماسية "G5" لدول الساحل الأفريقي "بوركينا فاسو ومالي وموريتانيا والنيجر وتشاد" في برامجها البرامج التمويلية والاقتصادية والإنسانية ومشاريع التنمية المستدامة وغيرها؛ بهدف تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار باعتبارها جزءًا مهمًا من العالم، إلى جانب علاقات المملكة التاريخية مع تلك الدول، إضافة إلى عضويتها في منظمة التعاون الإسلامي.

جاء ذلك خلال استقباله بمكتب مندوبية المملكة بمقر فرع وزارة الخارجية في جدة القنصل العام الفرنسي والمبعوث الخاص لدى منظمة التعاون الإسلامي السيد مصطفى مهراج .

وأبرز "السحيباني" دور المملكة الريادي في تعزيز قيم الحوار والتعايش من خلال دعم الحوار الحضاري بين أتباع الأديان والثقافات؛ لتحقيق العدل والسلام والوئام بين كافة الشعوب وخدمة الحضارة الإنسانية.

وأشار إلى أن المملكة تسهم في دعم التعايش السلمي رغم اكتظاظ العالم بالكثير من الأزمات والصراعات، وتسخير ذلك التعايش في تعزيز الانسجام بين المجتمعات بمختلف جنسياتهم وأعراقهم ودياناتهم وثقافاتهم .

وتناول اللقاء دور منظمة التعاون الإسلامي وأجهزتها المتعددة باعتبارها ثاني أكبر منظمة حكومية في العالم إلى جانب أنها الصوت الجامع للدول الإسلامية، وأنها المظلة الرئيسة للعمل الإسلامي المشترك.

وتطرق الجانبان لظاهرة "الإسلام فوبيا" التي ما انفكت تتنامى وللأسف الشديد في أنحاء مختلفة من العالم واتخاذ التدابير التي من شأنها معالجة هذه الظاهرة بالتنسيق والتعاون مع الدول الأعضاء والمجتمع الدولي والكيانات الدولية الأخرى.

وشهد النقاش تعزيز ثقافة السلام والتعايش والحوار الحضاري؛ للعمل على صد هجمات التطرف والكراهية والعنف والعنصرية.

المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية الدكتور صالح بن حمد السحيباني

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
السحيباني: المملكة تظل في طليعة الدول الداعمة للمجموعة الخماسية "G5
سبق

أكد المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى منظمة دول التعاون الإسلامي الدكتور صالح بن حمد السحيباني، أن المملكة تظل في طليعة الدول الداعمة للمجموعة الخماسية "G5" لدول الساحل الأفريقي "بوركينا فاسو ومالي وموريتانيا والنيجر وتشاد" في برامجها البرامج التمويلية والاقتصادية والإنسانية ومشاريع التنمية المستدامة وغيرها؛ بهدف تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار باعتبارها جزءًا مهمًا من العالم، إلى جانب علاقات المملكة التاريخية مع تلك الدول، إضافة إلى عضويتها في منظمة التعاون الإسلامي.

جاء ذلك خلال استقباله بمكتب مندوبية المملكة بمقر فرع وزارة الخارجية في جدة القنصل العام الفرنسي والمبعوث الخاص لدى منظمة التعاون الإسلامي السيد مصطفى مهراج .

وأبرز "السحيباني" دور المملكة الريادي في تعزيز قيم الحوار والتعايش من خلال دعم الحوار الحضاري بين أتباع الأديان والثقافات؛ لتحقيق العدل والسلام والوئام بين كافة الشعوب وخدمة الحضارة الإنسانية.

وأشار إلى أن المملكة تسهم في دعم التعايش السلمي رغم اكتظاظ العالم بالكثير من الأزمات والصراعات، وتسخير ذلك التعايش في تعزيز الانسجام بين المجتمعات بمختلف جنسياتهم وأعراقهم ودياناتهم وثقافاتهم .

وتناول اللقاء دور منظمة التعاون الإسلامي وأجهزتها المتعددة باعتبارها ثاني أكبر منظمة حكومية في العالم إلى جانب أنها الصوت الجامع للدول الإسلامية، وأنها المظلة الرئيسة للعمل الإسلامي المشترك.

وتطرق الجانبان لظاهرة "الإسلام فوبيا" التي ما انفكت تتنامى وللأسف الشديد في أنحاء مختلفة من العالم واتخاذ التدابير التي من شأنها معالجة هذه الظاهرة بالتنسيق والتعاون مع الدول الأعضاء والمجتمع الدولي والكيانات الدولية الأخرى.

وشهد النقاش تعزيز ثقافة السلام والتعايش والحوار الحضاري؛ للعمل على صد هجمات التطرف والكراهية والعنف والعنصرية.

04 مارس 2021 - 20 رجب 1442
03:27 PM

السحيباني: المملكة تظل في طليعة الدول الداعمة للمجموعة الخماسية "G5

خلال لقاء المندوب السعودي لدى "التعاون الإسلامي" مع القنصل الفرنسي بجدة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
0
127

أكد المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى منظمة دول التعاون الإسلامي الدكتور صالح بن حمد السحيباني، أن المملكة تظل في طليعة الدول الداعمة للمجموعة الخماسية "G5" لدول الساحل الأفريقي "بوركينا فاسو ومالي وموريتانيا والنيجر وتشاد" في برامجها البرامج التمويلية والاقتصادية والإنسانية ومشاريع التنمية المستدامة وغيرها؛ بهدف تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار باعتبارها جزءًا مهمًا من العالم، إلى جانب علاقات المملكة التاريخية مع تلك الدول، إضافة إلى عضويتها في منظمة التعاون الإسلامي.

جاء ذلك خلال استقباله بمكتب مندوبية المملكة بمقر فرع وزارة الخارجية في جدة القنصل العام الفرنسي والمبعوث الخاص لدى منظمة التعاون الإسلامي السيد مصطفى مهراج .

وأبرز "السحيباني" دور المملكة الريادي في تعزيز قيم الحوار والتعايش من خلال دعم الحوار الحضاري بين أتباع الأديان والثقافات؛ لتحقيق العدل والسلام والوئام بين كافة الشعوب وخدمة الحضارة الإنسانية.

وأشار إلى أن المملكة تسهم في دعم التعايش السلمي رغم اكتظاظ العالم بالكثير من الأزمات والصراعات، وتسخير ذلك التعايش في تعزيز الانسجام بين المجتمعات بمختلف جنسياتهم وأعراقهم ودياناتهم وثقافاتهم .

وتناول اللقاء دور منظمة التعاون الإسلامي وأجهزتها المتعددة باعتبارها ثاني أكبر منظمة حكومية في العالم إلى جانب أنها الصوت الجامع للدول الإسلامية، وأنها المظلة الرئيسة للعمل الإسلامي المشترك.

وتطرق الجانبان لظاهرة "الإسلام فوبيا" التي ما انفكت تتنامى وللأسف الشديد في أنحاء مختلفة من العالم واتخاذ التدابير التي من شأنها معالجة هذه الظاهرة بالتنسيق والتعاون مع الدول الأعضاء والمجتمع الدولي والكيانات الدولية الأخرى.

وشهد النقاش تعزيز ثقافة السلام والتعايش والحوار الحضاري؛ للعمل على صد هجمات التطرف والكراهية والعنف والعنصرية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,671
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,916
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,536
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,019

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

محمد بن سلمان مشغول ..

محمد بن سلمان مشغول ..

إبراهيم الحازمي
هیئة الصحة العامة.. وریاح التطویر

هیئة الصحة العامة.. وریاح التطویر

عبدالرحمن القحطاني
هيئة الزكاة والدخل وضبط السوق

هيئة الزكاة والدخل وضبط السوق

يحيى فقيهي
أيقونة الابتزاز..!

أيقونة الابتزاز..!

ماجد البريكان
الإعلام بين الجودة والمحسوبية!!

الإعلام بين الجودة والمحسوبية!!

غسان محمد عسيلان
أظن وأتوقع وربما!

أظن وأتوقع وربما!

عبدالرحمن المرشد
السعودية.. نموذج للاعتدال

السعودية.. نموذج للاعتدال

عبدالمحسن الحارثي
لجنة الانضباط.. "أبخص"..!!

لجنة الانضباط.. "أبخص"..!!

محمد الصيعري
بوصلة الفهم

بوصلة الفهم

مها الجبر
إرهاصات العقل الباطن!

إرهاصات العقل الباطن!

سعد آل حماد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة