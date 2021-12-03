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"صحة حائل" تكشف عدد المستفيدين من خدمات متطوعيها في 30 يوماً

نفذت خلالها 5 مبادرات أكمل فيها المشاركون مهام و6840 ساعة ميدانية

أعلنت الشؤون الصحية بمنطقة حائل ممثلةً في الإدارة الإشرافية للتطوع الصحي، عن وصول خدمات متطوعيها من الرعاية الصحية والتوعية والتثقيف إلى 64323 مستفيداً في منطقة حائل خلال شهر نوفمبر 2021م.

وأوضحت "صحة حائل" إن الإدارة الإشرافية للتطوع الصحي نفذت 5 مبادرات تطوعية بمشاركة 86 متطوعاً ومتطوعة، أكملوا فيها 6840 ساعة تطوعية ميدانية، شملت العديد من المهام والأعمال في مجال التخصصات الصحية وغيرها من الخدمات المساندة.

وأكدت استمرار جهودها في جميع الإدارات الخدمية وخاصة إدارة التطوع الصحي، بهدف خدمة المجتمع والرقي بالخدمات التطوعية في المجال الصحي بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

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"صحة حائل" تكشف عدد المستفيدين من خدمات متطوعيها في 30 يوماً
سبق

أعلنت الشؤون الصحية بمنطقة حائل ممثلةً في الإدارة الإشرافية للتطوع الصحي، عن وصول خدمات متطوعيها من الرعاية الصحية والتوعية والتثقيف إلى 64323 مستفيداً في منطقة حائل خلال شهر نوفمبر 2021م.

وأوضحت "صحة حائل" إن الإدارة الإشرافية للتطوع الصحي نفذت 5 مبادرات تطوعية بمشاركة 86 متطوعاً ومتطوعة، أكملوا فيها 6840 ساعة تطوعية ميدانية، شملت العديد من المهام والأعمال في مجال التخصصات الصحية وغيرها من الخدمات المساندة.

وأكدت استمرار جهودها في جميع الإدارات الخدمية وخاصة إدارة التطوع الصحي، بهدف خدمة المجتمع والرقي بالخدمات التطوعية في المجال الصحي بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

03 ديسمبر 2021 - 28 ربيع الآخر 1443
04:57 PM

"صحة حائل" تكشف عدد المستفيدين من خدمات متطوعيها في 30 يوماً

نفذت خلالها 5 مبادرات أكمل فيها المشاركون مهام و6840 ساعة ميدانية

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منصور الشلاقي - الرياض
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أعلنت الشؤون الصحية بمنطقة حائل ممثلةً في الإدارة الإشرافية للتطوع الصحي، عن وصول خدمات متطوعيها من الرعاية الصحية والتوعية والتثقيف إلى 64323 مستفيداً في منطقة حائل خلال شهر نوفمبر 2021م.

وأوضحت "صحة حائل" إن الإدارة الإشرافية للتطوع الصحي نفذت 5 مبادرات تطوعية بمشاركة 86 متطوعاً ومتطوعة، أكملوا فيها 6840 ساعة تطوعية ميدانية، شملت العديد من المهام والأعمال في مجال التخصصات الصحية وغيرها من الخدمات المساندة.

وأكدت استمرار جهودها في جميع الإدارات الخدمية وخاصة إدارة التطوع الصحي، بهدف خدمة المجتمع والرقي بالخدمات التطوعية في المجال الصحي بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,111
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,506
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,296
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,335

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