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الولايات المتحدة تسجّل أول إصابة بكورونا المتحور في ولاية كولورادو

المصاب شاب في العشرينيات من عمره وليس له سجل سفر ويخضع للعزل

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية في ولاية كولورادو، أول إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا المكتشفة في بريطانيا، لشاب في العشرينيات من عمره؛ لم يسافر في حياته إلى خارج البلاد.

وقال حاكم الولاية جاريد بوليس؛ في "تغريدة": "اكتشفنا اليوم أول حالة في كولورادو لفيروس كورونا المتحور، وهو النوع نفسه الذي اكتُشف في المملكة المتحدة. تعد صحة وسلامة مواطني الولاية على رأس أولوياتنا، وسنراقب هذه الحالة، إضافة إلى جميع مؤشرات كوفيد-19 من كثب".

وأوضح أن المصاب شاب في العشرينيات من عمره، وليس له سجل سفر، وهو يخضع حالياً للعزل الصحي، مؤكداً أنه تم الإبلاغ عن تسجيل هذه الحالة إلى مركز السيطرة على الأمراض (CDC).

فيروس كورونا الجديد

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الولايات المتحدة تسجّل أول إصابة بكورونا المتحور في ولاية كولورادو
سبق

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية في ولاية كولورادو، أول إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا المكتشفة في بريطانيا، لشاب في العشرينيات من عمره؛ لم يسافر في حياته إلى خارج البلاد.

وقال حاكم الولاية جاريد بوليس؛ في "تغريدة": "اكتشفنا اليوم أول حالة في كولورادو لفيروس كورونا المتحور، وهو النوع نفسه الذي اكتُشف في المملكة المتحدة. تعد صحة وسلامة مواطني الولاية على رأس أولوياتنا، وسنراقب هذه الحالة، إضافة إلى جميع مؤشرات كوفيد-19 من كثب".

وأوضح أن المصاب شاب في العشرينيات من عمره، وليس له سجل سفر، وهو يخضع حالياً للعزل الصحي، مؤكداً أنه تم الإبلاغ عن تسجيل هذه الحالة إلى مركز السيطرة على الأمراض (CDC).

30 ديسمبر 2020 - 15 جمادى الأول 1442
09:58 AM

الولايات المتحدة تسجّل أول إصابة بكورونا المتحور في ولاية كولورادو

المصاب شاب في العشرينيات من عمره وليس له سجل سفر ويخضع للعزل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية في ولاية كولورادو، أول إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا المكتشفة في بريطانيا، لشاب في العشرينيات من عمره؛ لم يسافر في حياته إلى خارج البلاد.

وقال حاكم الولاية جاريد بوليس؛ في "تغريدة": "اكتشفنا اليوم أول حالة في كولورادو لفيروس كورونا المتحور، وهو النوع نفسه الذي اكتُشف في المملكة المتحدة. تعد صحة وسلامة مواطني الولاية على رأس أولوياتنا، وسنراقب هذه الحالة، إضافة إلى جميع مؤشرات كوفيد-19 من كثب".

وأوضح أن المصاب شاب في العشرينيات من عمره، وليس له سجل سفر، وهو يخضع حالياً للعزل الصحي، مؤكداً أنه تم الإبلاغ عن تسجيل هذه الحالة إلى مركز السيطرة على الأمراض (CDC).

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