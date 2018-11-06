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الجيش الوطني اليمني يتقدّم في عملية على 3 محاور

كبّد ميليشيات الحوثي الانقلابية الإيرانية خسائر كبيرة

تمكنت قوات الجيش الوطني مسنودة بالتحالف العربي، من تحرير عدد من المواقع الإستراتيجية والقرى في مديرية حرض شمالي محافظة حجة، مما كبّد ميليشيات الحوثي الانقلابية خسائر كبيرة.

وأكّد مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن قوات الجيش الوطني استكملت تحرير "مثلث عاهم" ودخلت مديرية حرض بعد أن حررت قرى: مورية والتنابكة، والمشايبة، والقوابعة، والسوالمة، وعدداً من المواقع الإستراتيجية.

وكانت قوات الجيش قد حررت مناطق مورية والقفل، والتباب السود وعدداً من المواقع الإستراتيجية المحيطة بمثلث عاهم التابع لمديرية حرض، كما تمكنت من السيطرة على الخط الأسفلتي العام الرابط بين مثلث عاهم ومدينة حرض.

وأسفرت المعارك عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات، إلى جانب خسائر أخرى في المعدات القتالية، فيما وقع عدد من عناصرها أسرى لدى قوات الجيش الوطني وفق "سكاي نيوز".

وأحرزت قوات الجيش الوطني، أمس الإثنين، تقدماً جديداً في جبهة مريس ودمت غرب محافظة الضالع وسط تقهقر كبير للميليشيات واندحارها وتكبّدها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

تأتي هذه الانتصارات في إطار العملية العسكرية التي أطلقتها قوات الجيش الوطني من ثلاثة محاور لتحرير مديريتي دمت وجبن بمحافظة الضالع، من قبضة ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

وأضاف المصدر العسكري، أن قوات الجيش الوطني تواصل تقدمها نحو مدينة دمت حتى تحريرها بالكامل، وسط انهيار كبير في صفوف الميليشيات وسقوط العشرات من عناصرها ما بين أسير وقتيل وجريح، فيما لاذ البقية بالفِرار نحو مركز مديرية دمت.

واستكملت قوات الجيش الوطني، تحرير مدينة "دمت القديمة"، في إطار العملية العسكرية التي انطلقت الإثنين، لتحرير مديريتي دمت وجبن بمحافظة الضالع من قبضة ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وأكد قائد اللواء 83 مشاة العميد عادل الشيبة، للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن قوات الجيش الوطني استكملت تحرير مدينة دمت القديمة بالكامل، كما أكّد أن قوات الجيش الوطني حققت تقدماً نوعياً في مديرية جبن وأصبحت تحاصر ميليشيات الحوثي الانقلابية في المدينة من اتجاهات عدة.

وأكّد أن المعارك أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف ميليشيات الحوثي الانقلابية، إلى جانب خسائر أخرى في المعدات القتالية.

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الجيش الوطني اليمني يتقدّم في عملية على 3 محاور
سبق

تمكنت قوات الجيش الوطني مسنودة بالتحالف العربي، من تحرير عدد من المواقع الإستراتيجية والقرى في مديرية حرض شمالي محافظة حجة، مما كبّد ميليشيات الحوثي الانقلابية خسائر كبيرة.

وأكّد مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن قوات الجيش الوطني استكملت تحرير "مثلث عاهم" ودخلت مديرية حرض بعد أن حررت قرى: مورية والتنابكة، والمشايبة، والقوابعة، والسوالمة، وعدداً من المواقع الإستراتيجية.

وكانت قوات الجيش قد حررت مناطق مورية والقفل، والتباب السود وعدداً من المواقع الإستراتيجية المحيطة بمثلث عاهم التابع لمديرية حرض، كما تمكنت من السيطرة على الخط الأسفلتي العام الرابط بين مثلث عاهم ومدينة حرض.

وأسفرت المعارك عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات، إلى جانب خسائر أخرى في المعدات القتالية، فيما وقع عدد من عناصرها أسرى لدى قوات الجيش الوطني وفق "سكاي نيوز".

وأحرزت قوات الجيش الوطني، أمس الإثنين، تقدماً جديداً في جبهة مريس ودمت غرب محافظة الضالع وسط تقهقر كبير للميليشيات واندحارها وتكبّدها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

تأتي هذه الانتصارات في إطار العملية العسكرية التي أطلقتها قوات الجيش الوطني من ثلاثة محاور لتحرير مديريتي دمت وجبن بمحافظة الضالع، من قبضة ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

وأضاف المصدر العسكري، أن قوات الجيش الوطني تواصل تقدمها نحو مدينة دمت حتى تحريرها بالكامل، وسط انهيار كبير في صفوف الميليشيات وسقوط العشرات من عناصرها ما بين أسير وقتيل وجريح، فيما لاذ البقية بالفِرار نحو مركز مديرية دمت.

واستكملت قوات الجيش الوطني، تحرير مدينة "دمت القديمة"، في إطار العملية العسكرية التي انطلقت الإثنين، لتحرير مديريتي دمت وجبن بمحافظة الضالع من قبضة ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وأكد قائد اللواء 83 مشاة العميد عادل الشيبة، للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن قوات الجيش الوطني استكملت تحرير مدينة دمت القديمة بالكامل، كما أكّد أن قوات الجيش الوطني حققت تقدماً نوعياً في مديرية جبن وأصبحت تحاصر ميليشيات الحوثي الانقلابية في المدينة من اتجاهات عدة.

وأكّد أن المعارك أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف ميليشيات الحوثي الانقلابية، إلى جانب خسائر أخرى في المعدات القتالية.

06 نوفمبر 2018 - 28 صفر 1440
09:00 AM

الجيش الوطني اليمني يتقدّم في عملية على 3 محاور

كبّد ميليشيات الحوثي الانقلابية الإيرانية خسائر كبيرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تمكنت قوات الجيش الوطني مسنودة بالتحالف العربي، من تحرير عدد من المواقع الإستراتيجية والقرى في مديرية حرض شمالي محافظة حجة، مما كبّد ميليشيات الحوثي الانقلابية خسائر كبيرة.

وأكّد مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن قوات الجيش الوطني استكملت تحرير "مثلث عاهم" ودخلت مديرية حرض بعد أن حررت قرى: مورية والتنابكة، والمشايبة، والقوابعة، والسوالمة، وعدداً من المواقع الإستراتيجية.

وكانت قوات الجيش قد حررت مناطق مورية والقفل، والتباب السود وعدداً من المواقع الإستراتيجية المحيطة بمثلث عاهم التابع لمديرية حرض، كما تمكنت من السيطرة على الخط الأسفلتي العام الرابط بين مثلث عاهم ومدينة حرض.

وأسفرت المعارك عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات، إلى جانب خسائر أخرى في المعدات القتالية، فيما وقع عدد من عناصرها أسرى لدى قوات الجيش الوطني وفق "سكاي نيوز".

وأحرزت قوات الجيش الوطني، أمس الإثنين، تقدماً جديداً في جبهة مريس ودمت غرب محافظة الضالع وسط تقهقر كبير للميليشيات واندحارها وتكبّدها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

تأتي هذه الانتصارات في إطار العملية العسكرية التي أطلقتها قوات الجيش الوطني من ثلاثة محاور لتحرير مديريتي دمت وجبن بمحافظة الضالع، من قبضة ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

وأضاف المصدر العسكري، أن قوات الجيش الوطني تواصل تقدمها نحو مدينة دمت حتى تحريرها بالكامل، وسط انهيار كبير في صفوف الميليشيات وسقوط العشرات من عناصرها ما بين أسير وقتيل وجريح، فيما لاذ البقية بالفِرار نحو مركز مديرية دمت.

واستكملت قوات الجيش الوطني، تحرير مدينة "دمت القديمة"، في إطار العملية العسكرية التي انطلقت الإثنين، لتحرير مديريتي دمت وجبن بمحافظة الضالع من قبضة ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وأكد قائد اللواء 83 مشاة العميد عادل الشيبة، للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن قوات الجيش الوطني استكملت تحرير مدينة دمت القديمة بالكامل، كما أكّد أن قوات الجيش الوطني حققت تقدماً نوعياً في مديرية جبن وأصبحت تحاصر ميليشيات الحوثي الانقلابية في المدينة من اتجاهات عدة.

وأكّد أن المعارك أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف ميليشيات الحوثي الانقلابية، إلى جانب خسائر أخرى في المعدات القتالية.

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