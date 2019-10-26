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صافرة إسبانية تضبط ديربي الرياض بين الهلال والنصر

أسند الاتحاد السعودي لكرة القدم مهمة قيادة "ديربي الرياض " بين الغريمين التقليديين الهلال والنصر إلى طاقم تحكيم إسباني بقيادة الحكم الدولي تشافي استرادا والمقررة غداً الأحد على ملعب جامعة الملك سعود لحساب مباريات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

يشار أن الهلال يتصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة، بينما يحتل النصر المركز السادس برصيد 11 نقاط بمباراة أقل من نظيره الهلال.

وسبق للحكم الإسباني الذي حصل على شارته الدولية في عام 2011 إدارة العديد من مباريات الهامة في الموسم الحالي من أبرزها مانشستر يونايتد وبارتيزان بلغراد في الدوري الأوروبي وريال مدريد وسلتا فيغو وفياريال وريال بيتيس في الدوري الإسباني.

ديربي الرياض الهلال النصر الاتحاد السعودي لكرة القدم ملعب جامعة الملك سعود دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الدوري السعودي للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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صافرة إسبانية تضبط ديربي الرياض بين الهلال والنصر
سبق

أسند الاتحاد السعودي لكرة القدم مهمة قيادة "ديربي الرياض " بين الغريمين التقليديين الهلال والنصر إلى طاقم تحكيم إسباني بقيادة الحكم الدولي تشافي استرادا والمقررة غداً الأحد على ملعب جامعة الملك سعود لحساب مباريات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

يشار أن الهلال يتصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة، بينما يحتل النصر المركز السادس برصيد 11 نقاط بمباراة أقل من نظيره الهلال.

وسبق للحكم الإسباني الذي حصل على شارته الدولية في عام 2011 إدارة العديد من مباريات الهامة في الموسم الحالي من أبرزها مانشستر يونايتد وبارتيزان بلغراد في الدوري الأوروبي وريال مدريد وسلتا فيغو وفياريال وريال بيتيس في الدوري الإسباني.

26 أكتوبر 2019 - 27 صفر 1441
12:43 AM

صافرة إسبانية تضبط ديربي الرياض بين الهلال والنصر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أسند الاتحاد السعودي لكرة القدم مهمة قيادة "ديربي الرياض " بين الغريمين التقليديين الهلال والنصر إلى طاقم تحكيم إسباني بقيادة الحكم الدولي تشافي استرادا والمقررة غداً الأحد على ملعب جامعة الملك سعود لحساب مباريات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

يشار أن الهلال يتصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة، بينما يحتل النصر المركز السادس برصيد 11 نقاط بمباراة أقل من نظيره الهلال.

وسبق للحكم الإسباني الذي حصل على شارته الدولية في عام 2011 إدارة العديد من مباريات الهامة في الموسم الحالي من أبرزها مانشستر يونايتد وبارتيزان بلغراد في الدوري الأوروبي وريال مدريد وسلتا فيغو وفياريال وريال بيتيس في الدوري الإسباني.

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