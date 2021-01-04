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المكسيك تسجل 5211 إصابة جديدة بكورونا و362 وفاة

خلال الـ24 ساعة الماضية

سجلت المكسيك 5211 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، و362 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت وزارة الصحة المكسيكية بأن إجمالي الإصابات في البلاد، ارتفع إلى مليون و448755 إصابة؛ فيما بلغ عدد الوفيات 127213 وفاة.

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المكسيك تسجل 5211 إصابة جديدة بكورونا و362 وفاة
سبق

سجلت المكسيك 5211 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، و362 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت وزارة الصحة المكسيكية بأن إجمالي الإصابات في البلاد، ارتفع إلى مليون و448755 إصابة؛ فيما بلغ عدد الوفيات 127213 وفاة.

04 يناير 2021 - 20 جمادى الأول 1442
08:44 AM

المكسيك تسجل 5211 إصابة جديدة بكورونا و362 وفاة

خلال الـ24 ساعة الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت المكسيك 5211 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، و362 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت وزارة الصحة المكسيكية بأن إجمالي الإصابات في البلاد، ارتفع إلى مليون و448755 إصابة؛ فيما بلغ عدد الوفيات 127213 وفاة.

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