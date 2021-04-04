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في النسخة الـ19.. النور بطلاً لنخبة اليد السعودية

مضر حصد جائزة أفضل حارس ودرع التفوق

توج رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة اليد فاضل النمر فريق النور بالميداليات الذهبية وكأس النسخة 19 من بطولة النخبة على كأس الأمير فيصل بن فهد للأندية الممتازة، بعد فوزه في ختام مباريات البطولة اليوم على فريق الوحدة بنتيجة 28-26 في اللقاء الذي أقيم على صالة مدينة الأمير نايف الرياضية بالقطيف.
وقدم عضو مجلس إدارة الاتحاد علي العليوات جائزة أفضل حارس للاعب مضر حسن تريك، فيما نال جائزة أفضل لاعب مجتبى آل سالم من نادي النور، وحصل كل من ناديي النور ومضر بالمناصفة على درع التفوق العام بـ37 نقطة، وتوج زهير القرشي عضو مجلس إدارة الاتحاد فريق مضر بالميداليات الفضية، فيما توج أحمد خريدة عضو المجلس فريق الوحدة بالميداليات البرونزية.
وبعد ختام بطولة النخبة الـ19 رفع النور عدد ألقابه لـ8 ألقاب في السجل الذهبي لبطولات النخبة، من أصل 18 مشاركة في ذات البطولة، فيما يملك مضر والأهلي 5 ألقاب بجانب لقب وحيد للوحدة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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في النسخة الـ19.. النور بطلاً لنخبة اليد السعودية
سبق

توج رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة اليد فاضل النمر فريق النور بالميداليات الذهبية وكأس النسخة 19 من بطولة النخبة على كأس الأمير فيصل بن فهد للأندية الممتازة، بعد فوزه في ختام مباريات البطولة اليوم على فريق الوحدة بنتيجة 28-26 في اللقاء الذي أقيم على صالة مدينة الأمير نايف الرياضية بالقطيف.
وقدم عضو مجلس إدارة الاتحاد علي العليوات جائزة أفضل حارس للاعب مضر حسن تريك، فيما نال جائزة أفضل لاعب مجتبى آل سالم من نادي النور، وحصل كل من ناديي النور ومضر بالمناصفة على درع التفوق العام بـ37 نقطة، وتوج زهير القرشي عضو مجلس إدارة الاتحاد فريق مضر بالميداليات الفضية، فيما توج أحمد خريدة عضو المجلس فريق الوحدة بالميداليات البرونزية.
وبعد ختام بطولة النخبة الـ19 رفع النور عدد ألقابه لـ8 ألقاب في السجل الذهبي لبطولات النخبة، من أصل 18 مشاركة في ذات البطولة، فيما يملك مضر والأهلي 5 ألقاب بجانب لقب وحيد للوحدة.

04 إبريل 2021 - 22 شعبان 1442
08:42 PM

في النسخة الـ19.. النور بطلاً لنخبة اليد السعودية

مضر حصد جائزة أفضل حارس ودرع التفوق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توج رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة اليد فاضل النمر فريق النور بالميداليات الذهبية وكأس النسخة 19 من بطولة النخبة على كأس الأمير فيصل بن فهد للأندية الممتازة، بعد فوزه في ختام مباريات البطولة اليوم على فريق الوحدة بنتيجة 28-26 في اللقاء الذي أقيم على صالة مدينة الأمير نايف الرياضية بالقطيف.
وقدم عضو مجلس إدارة الاتحاد علي العليوات جائزة أفضل حارس للاعب مضر حسن تريك، فيما نال جائزة أفضل لاعب مجتبى آل سالم من نادي النور، وحصل كل من ناديي النور ومضر بالمناصفة على درع التفوق العام بـ37 نقطة، وتوج زهير القرشي عضو مجلس إدارة الاتحاد فريق مضر بالميداليات الفضية، فيما توج أحمد خريدة عضو المجلس فريق الوحدة بالميداليات البرونزية.
وبعد ختام بطولة النخبة الـ19 رفع النور عدد ألقابه لـ8 ألقاب في السجل الذهبي لبطولات النخبة، من أصل 18 مشاركة في ذات البطولة، فيما يملك مضر والأهلي 5 ألقاب بجانب لقب وحيد للوحدة.

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