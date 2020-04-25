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مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 10.761 سلة غذائية رمضانية للمحتاجين في الصومال

يواصل توزيع المساعدات الإنسانية للمتضررين من السيول في عدن

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 10.761 سلة غذائية رمضانية تزن 968 طنا، للمحتاجين في مناطق بونت لاند، جلمدغ، بنادر، ومقديشو بجمهورية الصومال الشقيقة، استفاد منها 64.566 فرداً.

وقدّم نائب وزير الشؤون الإنسانية بجمهورية الصومال عبدالرشيد محمود حسن الشكر الجزيل للمملكة ممثلة بالمركز على تخصيص هذه المساعدات للأسر المحتاجة في بعض الأقاليم والمحافظات الصومالية.

وأعرب مدير عام جمعية المصباح للتنمية إبراهيم عبدالله جيدي عن سعادته بتوزيع السلال الغذائية الرمضانية المقدمة من المركز، مؤكداً أن هذا يدل على حرص المملكة العربية السعودية على أشقائها في كل مكان عامة وفي الصومال خاصة، مشيرا إلى أن السلة الواحدة تزن 90 كيلوجراماً، وتحتوي على المواد الغذائية الأساسية كالسكر والأرز والدقيق والزيت والتمر والفاصوليا.

من جانب آخر، واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، توزيع المساعدات الإنسانية المتنوعة للنازحين المتضررين من السيول والأمطار بمديرية صيرة في محافظة عدن بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.

وشملت المساعدات المقدمة 250 سلة غذائية تزن 18 طناً و500 كيلوجرام، و250 حقيبة إيوائهم.

ونوّه رئيس دائرة السلطة المحلية بالأمانة العامة بمجلس الوزراء اليمني مقبل القطيبي، بالدعم غير المستغرب من المركز، مؤكداً أن هذه المساعدات ستخفف كثيراً من معاناة المتضررين.

كما ثمّن المنسق العام للجنة العليا للإغاثة جمال بالفقيه، استجابة مركز الملك سلمان للإغاثة في توفير المساعدات بشكل عاجل في ظل هذه الظروف.

وتأتي هذه المساعدات للتخفيف ورفع الضرر عن النازحين المتضررين من السيول والأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة، وفي إطار الجهود الإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز في كل المجالات ولجميع المحافظات اليمنية دون تمييز.

كما واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، توزيع السلال الغذائية الرمضانية للأسر الأشد فقراً والنازحين والمتضررين في مديرية الغيضة بمحافظة المهرة، حيث جرى توزيع 373 سلة غذائية، تزن 27 طناً و600 كيلوجرام، استفاد منها 300 أسرة.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز؛ للتخفيف من معاناة الشعب اليمني خلال أزمته الإنسانية الراهنة.

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 10.761 سلة غذائية رمضانية للمحتاجين في الصومال
سبق

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 10.761 سلة غذائية رمضانية تزن 968 طنا، للمحتاجين في مناطق بونت لاند، جلمدغ، بنادر، ومقديشو بجمهورية الصومال الشقيقة، استفاد منها 64.566 فرداً.

وقدّم نائب وزير الشؤون الإنسانية بجمهورية الصومال عبدالرشيد محمود حسن الشكر الجزيل للمملكة ممثلة بالمركز على تخصيص هذه المساعدات للأسر المحتاجة في بعض الأقاليم والمحافظات الصومالية.

وأعرب مدير عام جمعية المصباح للتنمية إبراهيم عبدالله جيدي عن سعادته بتوزيع السلال الغذائية الرمضانية المقدمة من المركز، مؤكداً أن هذا يدل على حرص المملكة العربية السعودية على أشقائها في كل مكان عامة وفي الصومال خاصة، مشيرا إلى أن السلة الواحدة تزن 90 كيلوجراماً، وتحتوي على المواد الغذائية الأساسية كالسكر والأرز والدقيق والزيت والتمر والفاصوليا.

من جانب آخر، واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، توزيع المساعدات الإنسانية المتنوعة للنازحين المتضررين من السيول والأمطار بمديرية صيرة في محافظة عدن بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.

وشملت المساعدات المقدمة 250 سلة غذائية تزن 18 طناً و500 كيلوجرام، و250 حقيبة إيوائهم.

ونوّه رئيس دائرة السلطة المحلية بالأمانة العامة بمجلس الوزراء اليمني مقبل القطيبي، بالدعم غير المستغرب من المركز، مؤكداً أن هذه المساعدات ستخفف كثيراً من معاناة المتضررين.

كما ثمّن المنسق العام للجنة العليا للإغاثة جمال بالفقيه، استجابة مركز الملك سلمان للإغاثة في توفير المساعدات بشكل عاجل في ظل هذه الظروف.

وتأتي هذه المساعدات للتخفيف ورفع الضرر عن النازحين المتضررين من السيول والأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة، وفي إطار الجهود الإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز في كل المجالات ولجميع المحافظات اليمنية دون تمييز.

كما واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، توزيع السلال الغذائية الرمضانية للأسر الأشد فقراً والنازحين والمتضررين في مديرية الغيضة بمحافظة المهرة، حيث جرى توزيع 373 سلة غذائية، تزن 27 طناً و600 كيلوجرام، استفاد منها 300 أسرة.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز؛ للتخفيف من معاناة الشعب اليمني خلال أزمته الإنسانية الراهنة.

25 إبريل 2020 - 2 رمضان 1441
05:43 PM

مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 10.761 سلة غذائية رمضانية للمحتاجين في الصومال

يواصل توزيع المساعدات الإنسانية للمتضررين من السيول في عدن

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 10.761 سلة غذائية رمضانية تزن 968 طنا، للمحتاجين في مناطق بونت لاند، جلمدغ، بنادر، ومقديشو بجمهورية الصومال الشقيقة، استفاد منها 64.566 فرداً.

وقدّم نائب وزير الشؤون الإنسانية بجمهورية الصومال عبدالرشيد محمود حسن الشكر الجزيل للمملكة ممثلة بالمركز على تخصيص هذه المساعدات للأسر المحتاجة في بعض الأقاليم والمحافظات الصومالية.

وأعرب مدير عام جمعية المصباح للتنمية إبراهيم عبدالله جيدي عن سعادته بتوزيع السلال الغذائية الرمضانية المقدمة من المركز، مؤكداً أن هذا يدل على حرص المملكة العربية السعودية على أشقائها في كل مكان عامة وفي الصومال خاصة، مشيرا إلى أن السلة الواحدة تزن 90 كيلوجراماً، وتحتوي على المواد الغذائية الأساسية كالسكر والأرز والدقيق والزيت والتمر والفاصوليا.

من جانب آخر، واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، توزيع المساعدات الإنسانية المتنوعة للنازحين المتضررين من السيول والأمطار بمديرية صيرة في محافظة عدن بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.

وشملت المساعدات المقدمة 250 سلة غذائية تزن 18 طناً و500 كيلوجرام، و250 حقيبة إيوائهم.

ونوّه رئيس دائرة السلطة المحلية بالأمانة العامة بمجلس الوزراء اليمني مقبل القطيبي، بالدعم غير المستغرب من المركز، مؤكداً أن هذه المساعدات ستخفف كثيراً من معاناة المتضررين.

كما ثمّن المنسق العام للجنة العليا للإغاثة جمال بالفقيه، استجابة مركز الملك سلمان للإغاثة في توفير المساعدات بشكل عاجل في ظل هذه الظروف.

وتأتي هذه المساعدات للتخفيف ورفع الضرر عن النازحين المتضررين من السيول والأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة، وفي إطار الجهود الإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز في كل المجالات ولجميع المحافظات اليمنية دون تمييز.

كما واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، توزيع السلال الغذائية الرمضانية للأسر الأشد فقراً والنازحين والمتضررين في مديرية الغيضة بمحافظة المهرة، حيث جرى توزيع 373 سلة غذائية، تزن 27 طناً و600 كيلوجرام، استفاد منها 300 أسرة.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز؛ للتخفيف من معاناة الشعب اليمني خلال أزمته الإنسانية الراهنة.

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