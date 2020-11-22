"الحازمي" يقلد عددًا من ضباط مرور مكة رتبهم الجديدة

قلّد مدير إدارة مرور العاصمة المقدسة العقيد فواز بن منصور الحازمي، بحضور مدير شعبة السير العقيد عبدالعزيز العتيبي، عددًا من الضباط المترقين من إدارة مرور العاصمة المقدسة بشعبة السير الملازم أول حازم مشني الغامدي والملازم أول عبدالعزيز سعود الثقفي والملازم أول عبدالرحيم حسن الزهراني رتبهم الجديدة.

من جانبهم عبّر المترقون عن اعتزازهم وفخرهم بهذه الثقة، واعدين ببذل مزيد من الجهد والعطاء لخدمة دينهم ومليكهم ووطنهم.