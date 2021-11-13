توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم بمنطقة المدينة المنورة؛ أمطارًا رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية. وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والمهد وخيبر، تستمر حتى السادسة مساء.

"الأرصاد": أمطار رعدية على المدينة المنورة تتواصل حتى 6 مساء وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-11-13 توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم بمنطقة المدينة المنورة؛ أمطارًا رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.



وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والمهد وخيبر، تستمر حتى السادسة مساء.

13 نوفمبر 2021 - 8 ربيع الآخر 1443 03:04 PM

"الأرصاد": أمطار رعدية على المدينة المنورة تتواصل حتى 6 مساء الحالة تشمل عددًا من المحافظات وتُصحب برياح نشطة وتدن للرؤية





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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم بمنطقة المدينة المنورة؛ أمطارًا رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.



وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والمهد وخيبر، تستمر حتى السادسة مساء.