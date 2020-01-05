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افتتاح الجناح السعودي في معرض نيودلهي الدولي للكتاب 2020م

بتصميم عصري مواكب لرؤية المملكة 2030.. لتقوية الروابط الثقافية

افتُتح، أمس، جناح المملكة المشارك في معرض نيودلهي الدولي للكتاب 2020م، بحضور نائب السفير السعودي طارق رشوان والملحق الثقافي السعودي الدكتور عبدالله صالح الشتوي وموظفي الملحقية الثقافية، وعدد من الشخصيات الدبلوماسية وكبار المثقفين والمسؤولين في وزارة الموارد البشرية الهندية.

ويُعد الجناح السعودي أحد أكبر الأجنحة بمساحة تُقدر بـ162 مترًا مربعًا، متفردًا بتصميم عصري مواكب لرؤية المملكة 2030؛ حيث يضم المعرض أكثر من 600 ناشر محلي، وأكثر من 15 دولة مشاركة.

وأشار الملحق الثقافي السعودي الدكتور عبدالله الشتوي، إلى أن هذه المشاركة تأتي ضمن مبادرات وزارة التعليم لتقوية الروابط الثقافية والتعليمية مع المؤسسات التعليمية في الدول الاستراتيجية؛ ومنها جمهورية الهند الصديقة.

وأعرب عن شكره وتقديره لوزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ ونائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور حاتم المرزوقي على جهودهما المبذولة لتعزيز أواصر التعاون الثقافي والأكاديمي مع جمهورية الهند الصديقة.

معرض نيودلهي الدولي للكتاب جناح المملكة

الرئيسية/ المملكة / ثقافة

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افتتاح الجناح السعودي في معرض نيودلهي الدولي للكتاب 2020م
سبق

افتُتح، أمس، جناح المملكة المشارك في معرض نيودلهي الدولي للكتاب 2020م، بحضور نائب السفير السعودي طارق رشوان والملحق الثقافي السعودي الدكتور عبدالله صالح الشتوي وموظفي الملحقية الثقافية، وعدد من الشخصيات الدبلوماسية وكبار المثقفين والمسؤولين في وزارة الموارد البشرية الهندية.

ويُعد الجناح السعودي أحد أكبر الأجنحة بمساحة تُقدر بـ162 مترًا مربعًا، متفردًا بتصميم عصري مواكب لرؤية المملكة 2030؛ حيث يضم المعرض أكثر من 600 ناشر محلي، وأكثر من 15 دولة مشاركة.

وأشار الملحق الثقافي السعودي الدكتور عبدالله الشتوي، إلى أن هذه المشاركة تأتي ضمن مبادرات وزارة التعليم لتقوية الروابط الثقافية والتعليمية مع المؤسسات التعليمية في الدول الاستراتيجية؛ ومنها جمهورية الهند الصديقة.

وأعرب عن شكره وتقديره لوزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ ونائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور حاتم المرزوقي على جهودهما المبذولة لتعزيز أواصر التعاون الثقافي والأكاديمي مع جمهورية الهند الصديقة.

05 يناير 2020 - 10 جمادى الأول 1441
01:58 PM

افتتاح الجناح السعودي في معرض نيودلهي الدولي للكتاب 2020م

بتصميم عصري مواكب لرؤية المملكة 2030.. لتقوية الروابط الثقافية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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افتُتح، أمس، جناح المملكة المشارك في معرض نيودلهي الدولي للكتاب 2020م، بحضور نائب السفير السعودي طارق رشوان والملحق الثقافي السعودي الدكتور عبدالله صالح الشتوي وموظفي الملحقية الثقافية، وعدد من الشخصيات الدبلوماسية وكبار المثقفين والمسؤولين في وزارة الموارد البشرية الهندية.

ويُعد الجناح السعودي أحد أكبر الأجنحة بمساحة تُقدر بـ162 مترًا مربعًا، متفردًا بتصميم عصري مواكب لرؤية المملكة 2030؛ حيث يضم المعرض أكثر من 600 ناشر محلي، وأكثر من 15 دولة مشاركة.

وأشار الملحق الثقافي السعودي الدكتور عبدالله الشتوي، إلى أن هذه المشاركة تأتي ضمن مبادرات وزارة التعليم لتقوية الروابط الثقافية والتعليمية مع المؤسسات التعليمية في الدول الاستراتيجية؛ ومنها جمهورية الهند الصديقة.

وأعرب عن شكره وتقديره لوزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ ونائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور حاتم المرزوقي على جهودهما المبذولة لتعزيز أواصر التعاون الثقافي والأكاديمي مع جمهورية الهند الصديقة.

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