نقل وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين ت الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز، تعازي القيادة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في الإمارات العربية المتحدة، الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية بدولة الإمارات، في وفاة سهيل بن مبارك الكتبي - رحمه الله -. جاء ذلك خلال استقبال الشيخ محمد بن زايد له اليوم بحضور الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح بالإمارات، حيث عبر الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز عن التعازي والمواساة للقيادة الإماراتية، سائلا الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع مغفرته ورحمته وأن يسكنه فسيح جناته. وكان الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز، قد وصل في وقت سابق اليوم إلى الإمارات، حيث كان في استقباله بمطار البطين الخاص، ونائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني بالإمارات علي بن حماد الشامسي، ورئيس المراسم الرئاسية محمد عبدالله الجنيبي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة تركي بن عبدالله الدخيل، وعدد من منسوبي السفارة.

"منصور بن متعب" ينقل تعازي الملك وولي العهد لقيادة الإمارات في وفاة "الكتبي" وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2019-10-03 نقل وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين ت الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز، تعازي القيادة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في الإمارات العربية المتحدة، الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية بدولة الإمارات، في وفاة سهيل بن مبارك الكتبي - رحمه الله -.



جاء ذلك خلال استقبال الشيخ محمد بن زايد له اليوم بحضور الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح بالإمارات، حيث عبر الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز عن التعازي والمواساة للقيادة الإماراتية، سائلا الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع مغفرته ورحمته وأن يسكنه فسيح جناته.



وكان الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز، قد وصل في وقت سابق اليوم إلى الإمارات، حيث كان في استقباله بمطار البطين الخاص، ونائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني بالإمارات علي بن حماد الشامسي، ورئيس المراسم الرئاسية محمد عبدالله الجنيبي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة تركي بن عبدالله الدخيل، وعدد من منسوبي السفارة.

03 أكتوبر 2019 - 4 صفر 1441 07:31 PM

"منصور بن متعب" ينقل تعازي الملك وولي العهد لقيادة الإمارات في وفاة "الكتبي" خلال استقباله من قبل "محمد بن زايد" له اليوم





A A A





2 مشاركة

نقل وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين ت الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز، تعازي القيادة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في الإمارات العربية المتحدة، الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية بدولة الإمارات، في وفاة سهيل بن مبارك الكتبي - رحمه الله -.



جاء ذلك خلال استقبال الشيخ محمد بن زايد له اليوم بحضور الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح بالإمارات، حيث عبر الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز عن التعازي والمواساة للقيادة الإماراتية، سائلا الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع مغفرته ورحمته وأن يسكنه فسيح جناته.



وكان الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز، قد وصل في وقت سابق اليوم إلى الإمارات، حيث كان في استقباله بمطار البطين الخاص، ونائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني بالإمارات علي بن حماد الشامسي، ورئيس المراسم الرئاسية محمد عبدالله الجنيبي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة تركي بن عبدالله الدخيل، وعدد من منسوبي السفارة.